Időnként körülnéztem a teremben: nem lehet, hogy eltévedtem és nem egy sajtótájékoztatóra ültem be az új 911-gyel kapcsolatban, hanem be akarnak szervezni, hogy MLM-rendszerben Porschékat áruljak? Ennyiszer azért mégse szokás elmondani, sulykoló jelleggel, hogy Quality, Quality és Quality, valamint hogy Customer, Customer, Customer. Mert erre a két dologra gondol folyamatosan alighanem még a takarítónő is a zuffenhauseni Porsche-gyárban, miközben részt vesz a sportautó-gyártásban. Erre a borzasztó agymosásra csak egy mentségük van: hogy a dolog eléggé nyilvánvalóan kiválóan működik.

Egy dolgot nem tudtunk meg a legújabb, 992 kódjelű 911-es Porschéról: hogy milyen vezetni. Biztos úgy gondolták a gyáriak, hogy az újságírók figyelmét csak elvonná a fejlesztésekről, a gyártáshoz kapcsolódó ideológiáról, a fedélzeti online szolgáltatásokról, motorkarakterisztikai görbékről meg a kerekek mögé épített vizesút-szenzorról, ha maguk csaphatnának le pár kört egy versenypályán a világ egyik, ha-nem-a legjobb sportautójával. Szóval, Kedves Olvasók, elnézést: nem én akartam ezt a lényegkerülgető szófosást az összes létező mellékes körülményről egy 911-est illetően, ami most következik, hanem maga a Porsche. (Ne is olvassák el az alábbi képet követő bekezdéseket, elég a képgalériát is végigkattintgatni a képaláírásokkal. De tényleg.)

A sok Minőség és a mindent átható Ügyfélközpontúság ugyanis nem csak arra elég, hogy a Porsche bazi erős sportautókat gyártson szuperfejlett technikával, hanem arra is, hogy ez a technika páratlan megbízhatósággal működjön. Szóval bármennyire is nevetséges volt ez a két slide a prezentációban:

Ez a harmadik slide 100 százalékig igazolta az előző dia igazságát:

Wet Mode

De azért mégis fellélegeztünk, amikor véget ért a minőségszeánsz és ráfordulhattunk a technikai érdekességekre. Mint például a Wet Mode, vagyis a szó szerint sikamlós Nedves Üzem funkció, ami világújdonság az autóiparban. Pedig pofonegyszerű. Az első kerékjáratokba épített kis szenzorok, gyakorlatilag mikrofonok “érzik”, ha a kerék által felcsapott víz elkezd dobolni rajtuk. Ilyenkor a 911-es Wet Mode-ba kapcsol: a menetbiztonsági elektronika jobban kezd figyelni, a gázpedál érzékenysége csökken, az összkerékhajtást (ha van) a fronthajtás irányába tolja – és persze üzenetet is küld a kocsi a műszerfalon a pilótának: vigyázz, nedves az út! Fura, hogy eddig még senki nem találta ezt ki, pedig nem, a Porsche rendszere világújdonság.

Beszari porschésok kézzel is Wet Mode-ba kapcsolhatnak, ha akarnak: a Sport Chrono-csomaghoz járó programválasztó kapcsolón külön gombbal érhető el ez az üzemmód.

Online HMI, pardon: PCM

Új a Macanból már ismerős, 12,9 col átlójú érintőképernyős vezérlőmodul is, amit a Porschénél nem HMI-nek, hanem PCM-nek, Porsche Communication Managementnek kell hívni. Persze nem csak a beépített tablet új, hanem a rendszer is mögötte. Immár a 911-ben is az új Audikban és a nagyobb Porschékban már bemutatott online szolgáltatásrendszert találni, mely nem a fedélzeti számítógépek korlátozott adatbázisára és kapacitására támaszkodik, hanem mobilnettel a felhőhöz csatlakozik.

Így az új 911 hangvezérlése sokkal jobban működik, a navigációs és forgalmi adatbázis pedig annyira naprakész, hogy a kocsi nem csak azt tudja, hol a legközelebbi benzinkút, hanem azt is, hogy ott mennyibe kerül az üzemanyag. Na jó, a pillanatnyi benzinár talán nem olyan fontos egy új 911 tulajának, de az már neki is jól jön, hogy a kocsi tudja, van-e szabad hely a célhoz közeli parkolóházban. A rádiózás is más az új PCM-mel. Az FM, a DAB és az online rádiók teljes szintézisével a kocsiban mindig az elérhető legjobb minőségben szólhat Bolgár úr vagy a Karc FM, kinek-kinek ízlése szerint.

A szolgáltatás két évig jár ingyen minden eladott új Porschéhoz, utána évente lehet előfizetni rá.

450 lóerő, nyolcgangos PDK

Nem csak esőszenzor meg érintőképernyő van az új 911-ben, hanem szerencsére motor, váltó, ilyenek is. A hathengeres boxer új, piezoelektromos nyitású befecskendezéssel, aszimmetrikus szelepnyitással, a blokk két szélén szimmetrikusan elhelyezett két nagyobb turbóval és további trükkök százaival 30 lóerővel lett erősebb: immár 450 lóerőt ad le 6500-as fordulaton és 530 Nm-t 2300-nál (Carrera S).

A váltó is új: nyolcfokozatú duplakuplungos automata, hosszabb végáttétellel az alacsonyabb autópálya-fogyasztásért és rövidebb egyessel az intenzívebb megindulásért. A Carrera S 308 km/h-s végsebességét hatodikban éri el, a hetedik és nyolcadik már kímélő fokozat. A 4S összkerékhajtásában is vannak újítások: immár vízhűtéses az osztómű, a kuplunglamellákat pedig a nagyobb erőhöz méretezték.

Újdonság a kevert gumizás is. Az első tengelyre 20-as felniket szerelnek gyárilag, 245/35-ös gumikkal, a hátsóra 21-eseket, 305/35-ös abroncsokkal. A futómű lényegében változatlan, de az aktív lengéscsillapítás kicsit ügyesebb lett, a fékeket pedig egy kicsit felméretezték: a hátsó tárcsák átmérője 330-ról 350 mm-re nőtt. Felárért lehet kérni sportfutóművel, egycentis ültetéssel is a 911-est, amihez persze egy igazi úr azonnal megrendeli a gyári kerámiatárcsákat is.

A kormányzás is függetlenebb lett, a kétkerék-kormányzásos alapmodell esetében 11, a feláras négykerék-kormányzásos autónál 6%-kal. A 36 centi átmérőjű kormánykerék teljesen új – de ezt is láttuk már a Macanon pár hete.

A 992-es könnyebb is lett és áramvonalasabb is. Ha jól értettem, a 911-es történelmében ez az első új modell, amely könnyebb elődjénél (1515 kiló az alapmodell, a Carrera S), de ha jól emlékszem, csupán 14 kg-mal. Ez a sok újítás így együtt arra volt elég, hogy az új Carrera S elődjénél öt másodperccel jobb időt, 7 perc 25 másodpercet fusson a Nürburgring Nordschleifén.

És hogyan megyen?

Mi nem itt, hanem a Stuttgarhoz közeli Hockenheimringen mentünk pár kört a kocsival, de, a fene egye meg, sajnos csak a jobb első ülésben. A tapasztalatom: nagyon erős, bitang gyors, stabil, de mozgékony seggű kocsi a 911, még alapállapotában is szokatlanul engedékeny, játékos menetstabilizálóval, de teljesen kikapcsolt elektronikával is biztonságos, kiszámítható viselkedéssel. Vizes szlalompályán pedig a legjobb játék fiúknak, ami csak létezik!