Beszállás helyett akkor is inkább felvenni kell az MX-5-öst, ha az ember nem az átlagosnál később fejezte be a növést. Még 180 centivel épp úgy érzem magam benne, mintha rám szabták volna. Öröm markolni a kis kormányt, a mögötte lévő sportos körműszer triót pedig nézni jó. A középsőn táncol a fordulatszámmérő tűje és csak egyet áldoztak be kijelzőnek.

Kesztyűtartó nincs és azért egy aprócska hiányozna, hogy ne kelljen minden kacatot a két ülés közötti zárható rekeszbe tenni, de igazából három nap alatt megszoktam az egészet. Közben kialakult az a képességem, hogy bármennyi aprót, cetlit és két telefont is be tudtam tenni a kartámasz lehetetlenül kicsi zsebébe. A lassú és ódivatú fedélzeti rendszerével továbbra sem szeretnék együtt élni, viszont az ezernyi okostelefonos streamelő és navigáló app mellett nem is nagyon mutatkozik rá szükség.

Onnantól különben se nagyon érdekel semmi, hogy belehuppanok az alacsonyan ülő Recarókba. Nagyszerű az üléspozíció és a baromi jó kompromisszum a tartás és a használhatóság között. Egészséges mértékben az előbbi javára, hogy pont elég marasztaló legyen egy hosszabbik úthoz hazafelé.

Alaposan teletolták bőrrel és alcantarával a szülinapost, az ülések mellett a műszerfal alsó részére is jutott a pihe-puha anyagból. Persze mindenütt narancssárgával szegték és varrták a kárpitozást.