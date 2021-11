Miután a 3-as és a 4-es már túl nagyra nőtt, a kompakt kupé és sportmodell szerepét az 1-es, majd a 2-es kezdte el betölteni. Mára a 2-es kupé is megnyúlt, viszont a 4-esnél még most is látványosan rövidebb, a kupénál pl. 22 centivel (4547 mm). A tengelytávja (2741 mm) 11 centivel rövidebb, szélessége 1,3 centivel kevesebb, viszont 5 milliméterrel magasabb nála.

Ugyanakkor már a 2-est is a CLAR padlólemezre épül, vagyis technikailag nem kap kevesebbet egy 4-es kupéhoz képest. A második generációs 2-es Coupé elődjénél 10 centivel hosszabb, 6,4 centivel szélesebb és a tengelytávja 5,1 centivel hosszabb. Pont jóleső méret, az E46 kupénál csak 2 centivel hosszabb a tengelytávja, úgyhogy itt nagy baj nem lehet a vezethetőséggel.

Dizájnban viszont elég cifrára sikerült. Nem lehet elmenni mellette szó nélkül, de kétségtelen, hogy vannak nagyon jó részletei. Az M240i-t láthattuk csak közelről, így egyelőre csak a csúcsmodellről nyilatkoznék, de a szélesített sárvédők és a géptető power dome-ja élőben nagyot szólnak. Aztán ott a Thundernight fényezés, ami instant get, a lila minden BMW-nek jól áll, pláne ha kupé.

Az arányaiban van némi meglepő, főleg a hátulján, az elég karakteresre sikerült. A furcsa formájú első lámpákat állítólag a 02-es ihlette – mi nem látjuk benne, de ki tudja – minden esetre érdekes a belsejében lévő aranyozott betét miatt, ami csak közelről látszik. Széles, vízszintes veséket kapott klasszikus álló rácsozással (aktív lamellákkal), nem pedig az M Performance-os fűzött kitöltéssel, amitől így klasszikusabb a megjelenés és ennek mérhetetlenül tudunk örülni.

Az M240i nyomtávja elöl 9 milliméterrel, hátul 4-gyel szélesebb az alap 2-esnél. A csúcsmodell felnijei 19 colosak, rendesen feszülnek is rajtuk a Michelin PS4 S gumik, elöl még a kerékdőlésen is változtattak az alapkivitelhez képest.