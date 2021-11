Tartogat nekünk jó vezetési élményt a BMW jövője. Amíg lesz belső égésű, hosszmotoros felépítésű modelljük, addig nagyon nem kell aggódnunk, de az már a 4-es Gran Coupéból készülő i4-ből is látszik, hogy a gyártó az elektromos modelleknél is törekszik a hagyományokra, amennyire lehetséges.

Az M440i xDrive esetében erre nagyon törekedni nem kell, mindene adott ahhoz, hogy tökéletesen jót autózzunk vele, ahogy elődjével is lehetett. A sorhatos motor új generációja már a 3-asban és a 4-es kupéban is bizonyított, most sem okozott csalódást.

Rendkívül lobbanékony szerkezet, amin a 48 voltos rendszer rásegítése csak még inkább élesített. Pontosan érezni a gázreakción, hol segít be a kis villanymotor, éppen azt a kis szünetet tünteti el szinte teljesen, ami a gázpedál lenyomása és a váltó, motor reakcióideje lenne. Szinte észrevehetetlen a késlekedés, azonnali reakciót kapunk, majd pár tized másodpercre rá a benzinmotor kezd el élni.

Csodásan szól a hathengeres motor, hagyták is, hogy halljuk az utastérben, miközben hátulról a kipufogó szólamai is betörnek az utastérbe. Ha van is hanggenerátor, kinőtte a szintetikus zajt és észre sem lehet venni, valódi hangot hallunk elölről és hátulról is. Kívülről nagyobbat szól a kipufogó, a kis visszadörgések is színesebbek, bent ezekből csak halványan hallani bármit is.

Tökéletes az üléspozíció, kiválóan beállítható a kormány helyzete is, a kilátás pedig attól függ, mennyire toljuk le az ülést, szerencsére elég mélyre lehet, így érezni igazán az M440i mozgását. Az éles gázreakció miatt ügyesen lő ki kanyarból és nagyon biztosan, szinte azonnal dolgozik az xDrive, játékot még félállású (MDM) kipörgésgátlóval is csak halványan enged.

Rugózása feszes, de még hosszú távon is kényelmes, utazásra legalább annyira alkalmas, mint hétvégi csapatásra. Igazán sokoldalú autó, de könnyedén kiismerhető. Ott vannak benne a jó gének, amiktől fickós a viselkedése, de megvan a kellő modern segítség is azoknak, akik csak egy szép, minőségi kupéként néznek az M440i-re.

Segít sávban tartani, kormányoz is helyettünk, ha kell, tartja a távolságot az előttünk haladótól, megvéd a hátsó és első keresztirányú forgalomtól, figyel a gyalogosokra, biciklisekre, kutyákra, macskákra, hőscincérekre.

Még mindig ügyesen keveri a jólesően sportos és lapos középkategóriás modell jellemzőit egy praktikusan használható ötajtóséval. Utóbbi némi kompromisszumot kér, amíg kicsik a gyerekek, addig nem lesz gond hátul a bejutással, nagyobb korukban meg majd lehajolnak, és minden meg van oldva.