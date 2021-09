Modular Rear Architecture (MRA) a padlólemez neve, amelyre a C-osztály épül. Később lesz belőle konnektoros hibrid, de akkumulátoros villanyautó nem, mert azt a vonalat az új elektromos modulrendszerre épülő EQ-modellek lefedik majd különböző méretben.

Elöl új a négylengőkaros futómű, a hátsó konstrukció is maradt többlengőkaros. A konnektoros hibridek a hátsó tengely nagyobb akkuterhelése miatt légrugósak lesznek, de csak hátul. Megmaradt felárért az adaptív lengéscsillapítás, de eltűnt az extralistáról a teljes légrugózás. A nagyon ritkán megrendelt légrugózásnál több haszna lehet a feláras összkerékkormányzásnak.

A hátsó kerekek maximum 2,5 fokos elfordulása nincs akkora, mint a kétféle négykerék-kormányzással rendelhető S-osztályban, mert itt nem az eleve jó fordulékonyságot akarták javítani a W206 konstruktőrei, hanem az agilitást növelni. 60 km/órás sebesség alatt az elsőkkel ellentétesen, 60 felett az elsőkkel párhuzamosan fordulnak el a hátsó kerekek.

A W201-es 190-essel számolva 39 éves hagyományt szakít meg a Mercedes azzal, hogy nincs már négynél több hengeres motorváltozat, pedig egykor öt- és hathengeres dízelek, 6 és 8 hengeres benzinesek nemesítették a C-osztályt. Akkor sem mindegy, mit tudhat egy típus, ha az autók zömét négyhengeres motorral adják el. Az Audi A4 és a G20-as 3-as BMW nem véletlenül érhető el továbbra is hathengeres motorokkal.

Christian Früh urat, az autó főmérnökét megkérdeztem ennek okáról, és a fejlesztési vezető azt mondta, hogy akár V elrendezésű, akár sorhatos motort választanak, mintegy hat centivel hosszabbra kellett volna építeniük az összes C-osztályt a hathengeresek kedvéért.

Tehát a nagyobb méret és súly miatt az összes típusnak romlana a fogyasztása és a szén-dioxid-kibocsátása a csúcsmodellek kedvéért. Így viszont a V8-as AMG-k mennydörgésének is búcsút mondhatunk, ami még akkor is fáj, ha a szénné turbózott négyhengeresekből egy konnektoros hibrid hajtásláncban rengeteg lóerőt ki lehet préselni.

A most elérhető motorokat 48 voltos hibridrendszer támogatja, a villamos gép 15 kW/20 lóerős, de a forgatónyomatéka igazán combos, 200 Nm.

A benzines motorok közül a 170 lóerős C180 és a 204 lóerős C 200 négyhengerese 1496 köbcentis, a 258 lóerős C 300 motorja kétliteres. A dízelek 1993 köbcentisek, 200d, 220d és 300d néven 163, 200 és 265 lóerővel. A nyomaték 380, 440 vagy 550 Nm.

Motortéren tehát sok mindentől megfosztja a Mercedes a C-osztályt, de másutt ebből sokat vissza is ad azoknak, akiket a hengerek helyett a kütyük hoznak lázba. Egyenesen az S-osztályból származik az MBUX (Mercedes-Benz User Experience) vezérlőrendszer második generációja.

Érintőképernyőn, a kormány érintőgombjaival vagy idegen nyelveket beszélők hangvezérléssel is hathatnak rá, amely az LTE-modullal itt is egy szerverre továbbítja a beszédet, ahol egy elszigetelt autó számítási kapacitásának sokszorosával találhatja ki a szoftver, mit is akar az ember. Így nem kell parancsszavakat, félmondatokat betanulni ahhoz, hogy a hangvezérlés a kormány elengedése nélkül megoldja, amit szeretnénk. Elvileg elég bemondani a zenekar nevét, hogy Hey Mercedes, play a song of …, talán Kadlott Karcsit is azonosítja.

A vészvillogótól jobbra található az ujjlenyomat-leolvasó, amivel be lehet jelentkezni az MBUX-rendszerbe, betöltve a személyes beállításokat és így lehet engedélyezni például a tankolások vagy a parkolás kifizetését is, ha a Mercedes Me-profilodba feltöltöd a kártyaadatokat. Ez itthon egyelőre nem működik.

Tetszene az Urban Guard a Mercedes Me alkalmazásból. Ez a funkció akkor segít, ha koccanást észlel. Ilyenkor a telefonra értesítést küld az autó, gyorsan kinyitja a tükröket és a tükörbe épített kamerákkal elkezdi rögzíteni az autó környezetét. Az ütközésről készült fotókat nemcsak a telefonon látni, de a belső képernyőn is visszanézhető az eset a beállítások/járművédelem menüpont alatt, már ahol ez a szolgáltatás elérhető.

Mivel ezt menet közben a legtöbb országban tilos a telefon nyomkodásával megoldani, a vezető a Bosch, a Philips Hue vagy a Samsung okoseszközeit az autóból irányíthatja hangvezérléssel, például lehúzhatja a redőnyt vagy beindíthatja a fűtést. Az autó biztonsági rendszereit tűzfal védi, a vele összekapcsolt eszközök használata elvileg nem teszi védtelenné az autót az esetleg bekövetkező támadásokkal szemben. Az OTA (over the air) szoftverfrissítésnek köszönhetően a letöltésekért nem kell a márkaszervizeket felkeresni.