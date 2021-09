Kompakt, vagy crossover, esetleg kompakt crossover, vagy SUV? Meghatározni is nehéz a DS 4 kategóriáját, mert egyiknek magas, másiknak alacsony, a harmadikhoz meg semmi köze, épp ezért mégis két pályán is mozoghat. A kompakt ötajtós mezőnyben és a gyáriak szerint a kupé crossover/SUV mezőnyben is, bármennyire is nehéz ezt elhinni. Arányaiban inkább egy hagyományos kompakt ötajtós kicsit emelt hasmagassággal.

Formatervében rengeteg az érdekes és izgalmas, érzelmeket kiváltó részlet. Semmihez nem hasonlítható. Annyi egyedi jegyet találtak ki a DS formatervezői, amivel elérték, hogy végre legyen önálló identitása a márkának. Nagyon sok a króm, mégis ebben a világban elfér. Még a fényszórók belseje is krómozott, a hátsó lézervágott lámpatestek pont olyanok, mintha ékszerek lennének.

Hűtőmaszkja hatalmas és szintén elég sok a króm, mégsem tűnik túlzónak. A kis lukakat töltötték ki gyémántokkal, ennek itt van helye. Kilincsei behúzódnak, szintén krómozottak, de lehetnek színre fújtak is a Perfomance Line csomag esetén. A három változat közül ez a sportos, az alapváltozat mellett pedig még ott a Cross, ami a terepesebb külsőt jelenti, de semmi plusz emelésről, vagy technikai különbségről nincs szó.

A Cross esetében nem fekete a tető, ezzel is kicsit magasítják optikailag, minden más modellhez kérhető a sötét megoldás. Csinos DS embléma került a C oszlopra és temérdek érdekes részlettel dobták fel. Éles és hangsúlyos vonalakat használtak, a lendületes hosszanti íveket hátul és elöl is függőleges vonásokkal törték meg és tették ezzel markánsabbá a kiállását. Így van benne egy kis maszkulin vonal is, pláne az első szűk fényszórók terén és a hátulján.

Az új EMP2 platform pedig több lehetőséget is ad a DS 4-nek. Bár semmi nem indokolná a dizájnon kívül, de akár 20 colos kerekeket is elbír a technika – amiről egyébként viszonylag kevés szó esik a DS-ekkel kapcsolatban – és mindenképp jól is állnak neki, ha már ez a márka egyik legfontosabb pontja: a megjelenés.