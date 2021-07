Egy ennyire csinos kis autóból ritkán nézne ki az ember nagy zúzást, pláne, hogy még valamennyire családinak és praktikusnak is néz ki. A bedöntött kerekek persze már sugdolóznak alatta és már akkor is érezni rajta a feszültséget, amikor még nem is jár a motor.

Hangerő az van már alapjáraton is és ez a morajlás a géptető alól érkezik. Sport módra már megemeli a fordulatszámot, Sport+ és Race üzemmódban pedig azonnal nyit még egy szelepet a kipufogóban, így a morajlás mellé érkezik a dörgés is. Ha bent van valami hanggenerátor, akkor jól csinálja, mert a mechanikai zajok igazinak tűnnek és főként egyre hangosabbnak, ahogy emelkedik a fordulatszám, itt nincs szintetikus érzés.

Ekkora erőt letenni az asztalra összkerékhajtás nélkül már lehetetlen volna, itt viszont ez megvan, hozzá még egy egészen tettre kész duplakuplungos váltó és ráadásul a Michelin Pilot Sport abroncsok is. Az autó 4,0 másodperc alatt képes felgyorsulni álló helyzetből 100 km/h-ra, ami érzésre meg is van, habár nem valami hátbavágó élmény. Akkor is egész sokat vár a váltó, ha kétlábas rajtprogrammal indulunk, az első métereken épp csak vánszorog, aztán megjön a teljes tolóerő, ami még a kőkemény ülésekbe is képes belepréselni hitvány testünket.

Döbbenetes, mennyire fémesen szól a motor és a kipufogó, szinte hallani a súrlódó vasat a nyers ordításban, amit a motor és a kipufogórendszer duója előad. Piszkosul gyorsan kapcsol a váltó, nincs gondolkodás, tántorgás, félreváltás, szédítően precízek és jól kezelhetőek a váltások. Előzés előtt kis gázfröccsre visszakapcsol egy-két fokozatot és hadd szóljon! Vannak váltófülek is, de amikor ennyire érzi az autó, mit kérünk tőle, olyankor nincsen sok szerepük a játékban.

Ebben a verzióban már 270 km/h-s a végsebessége, a sima CLA 45-nél még fizetni kéne ezért is pluszban, de az S-nél már nem. Kormányzása gyors és kellőképpen súlyos érzetű, kanyarban egy millimétert nem dől a karosszéria és az összes kavics pontos helyét érezzük a kormányon és az ülésen keresztül.

Erőszakos és kegyetlen a Mercedes-AMG 45 S, nem épp egy habkönnyű olvasmány és hamar tűnhet nagyon ijesztőnek. Ezek mellett viszont precíz és kiismerhető, aki bátor, olyan dolgokkal jutalmazza meg, amire aztán végkép nem is számítana. Például azt, hogy hátsókerekesként viselkedik. Már a sportmódokban is képes a hajtás nagyobb részét a hátsó tengelyre küldeni, amivel a kifordulások, kanyarból kijövetelek irányítása sokkal természetesebb élmény lesz.

Aztán ott van még a drift mód is. Kicsit zongorázni kell hozzá a váltófülekkel, de könnyen előhozható belőle: kikapcsolt kipörgésgátló és menetstabilizáló mellett a váltó kézi állásában lehet játszani. Elő kell vennünk a bátorságunkat is hozzá. A CLA 45 S úgy rúgja ki maga alól a talajt, mintha szégyellné, hogy elsőkerekesnek született. Az első méteren csúszik meg a feneke, amit tartott padló gázzal ügyesen lehet a nagyobb íven végigvezetni.

Kell neki a hely, mert ebben az esetben is van az első kerekeken hajtás, így úgy is elég durván gyorsul, hogy közben legalább 45 fokos szögben megy kanyarban. Kiszámítható és kihasználható a far kitörése, ha elkottáztuk, nem fogja összeszedni és egy pillanatig sem segít abban, hogy tartsuk az ívet. Csak mi vagyunk meg a technika, és ezt elég jó érezni ebben a betompult, halvány világban, ahol a vezetési élmény lassan szitokszóvá válik. Ebben van élet, van izgalom és élmény az irányítás terén. Közvetlen, kegyetlenül őszinte, de megadja az esélyt, hogy kiismerd, de ez egy nagyon vékony határ.