Ebben a SUV-okkal terhelt mai világban öröm már beülni is ebbe a BMW-be: kellemesen mélyre ülünk, meredeken álló kormánykerék mögé. Már el sem indultam, de már tudom, hogy élmény lesz az út! A START -gomb megnyomására ércesen hörren fel a motor, a hang még az elektronikus rásegítés hamisságának tudatával együtt is bizsergető és sokat ígérő.

A gázreakció, a váltó hihetetlen gyors működése elfeledteti, hogy az Euro 6-d emissziós szabvány idejét éljük. Az erő ébredése gázadásra mindig azonnali, nem egy, papíron ennél a BMW-nél akár erősebb benzines kocsit vezettem az utóbbi időkben, amely szánalmasan erőtlennek tűnt. A hátsókerék-hajtás pedig abban segít, hogy ez a manapság nem-is-olyan-sok lóerő ne kiautózhatatlan katalógus-adat, hanem kézzelfogható valóság maradjon.

A 330i ugyanis nem csak gyorsításra használja az erejét. Arra is, hogy meg-megmoccantsa a fenekét, hogy néha még az irdatlan széles és már-már túl jól tapadó, 255-ös hátsó Michelin Pilot Sportsokat is megcsikkantsa egy kicsit, arra, hogy gázadásra meg-megcsavarintsa a hossztengely mentén a kasztnit, szóval hogy érezzük: igazi BMW-ben ülünk. A sok xDrive után hatalmas megkönnyebbülés volt ezt a hátul hajtós csodát vezetni egy hétig: hát mégsem felejtette el a gyártó, mitől is döglik a légy! Azt pedig talán mondanom sem kell, hogy ebben a BMW-ben is teljesen kikapcsolható a menetstabilizáló; ha az ember huligánkodna egy kicsit, a technika részéről semmi akadálya.

Persze volt valami Harman-Kardon hifi is a kocsiban, amiből úgy szólt Skrillex flexszel darabolt lézerágyú-muzsikája, hogy elcseppen a gyönyörűségtől az ember füle. Volt háromzónás klíma is, meg kétrétegű üvegek, összességében jobb hőérzettel a kánikulában, mint amit a 7-es produkálni tud, de ezekre alig figyeltem, annyira élveztem minden egyes úton töltött pillanatban azt a dolgot, ami egyre inkább kezd kiveszni a hétköznapi autózásból: magát a vezetést.

A 330i általános harmóniájában csak egy disszonáns hang van, de szó szerint: a hangvezérlés. Ez kérem, úgy szar, ahogy van. A Mercedes megcsinálta a műfaj jelenlegi legjobbját az A-osztályban, aminek elég azt mondani, hogy Hey, Mercedes. és a kocsi már figyel is, az online beszédfelismerő pedig, basszus, tényleg megérti amit mondunk neki, és intézi a fűtést, a hifit, a navigációt. A BMW meg most megpróbálta utolérni, de hiába hallgatnak új autóik, köztük a 3-as is (egyelőre magyarul nem) nem csak az alapbeállított Hello, BMW parancsra, hanem bármi másra is, amit beállítunk a menüben, utána csak a káosz jön. Én gyorsan átírtam a parancsot Listen!-re, ami működött is, meg persze működött a Hiszen, pisszen és egyéb szavakra is (sőt: nem csak a bennülők hangjára aktiválódott a rendszer, hanem néha a bekapcsolt rádióval a kocsi mintegy saját magát szólította fel figyelésre), de utána mindig csak odáig jutottunk, hogy az értetlen robotasszony felkínált példakifejezéseket, amiket mondhatunk neki, hogy ő utána megértse (aztán vagy megértette, vagy nem). Szóval ezért a szolgáltatásért még senki ne adjon pénzt a BMW-nek.

De nem bírom ezzel befejezni: természetesen ha egy süketnéma, ráadásul rosszindulatú robot ülne is a hangvezérlési szoftver mélyén, ez a kocsi akkor is a világ legjobb jelenlegi sportlimuzinja lenne. 258 lóerejével és négy hengerével olyan élményt nyújt, amit sokkal-sokkal és még annál is többel erősebb kocsik között ritkán lehet megtalálni. Ez így most csak azért nem a kedvenc BMW-m, mert az a 330e, ami ugyanezt az erőt még az alkalmi elektromos, füstmentes haladás örömével is képes kombinálni – bár biztos, hogy a beépített akkuval és villanymotorral az egyensúlya, mozgásának kecsessége rosszabb, mint ennek a tökéletesen kimunkált sportszedánnak.