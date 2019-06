Németesen kemény harcosok uralják a flottavásárlásból élő középkategóriát, amelyben régi trükkel próbálna meg érvényesülni az új 508-as. Egyedi. Vagány. Szép.

Röviden – Peugeot 508 GT – 2019 Mi ez? Passat-méretű ötajtós Peugeot, a kapható legerősebb motorral, automatával és sok extrával. Plusz a piros külső mellett piros belsővel. Mit tud? Különleges megjelenésű, extrém vagány bútorzatú autó, amely csendben és ügyesen mozog. 225 lóerős az 1.6-os, benzines motorja. Mibe kerül? Listaáron jelenleg 8,99 millió forint a legolcsóbb ma rendelhető 508, a GT tesztautó 15,5 millió forint. Kinek jó? Stílusos középkategóriás a Mondeók és Insigniák ellen abban a kategóriában, amely a flottavásárlásokból él.

Manapság már mesélni kell gyerekeinknek a valaha volt Galantról, olyan régen kikopott a középkategóriából, lassan az egykor szépen csengő Accord is a történelem része Európában, és eltűnőben az örök japán alternatíva, az Avensis. A komfortos C5-nek évek óta vége, a francia államfőt is szállító Talisman ugyan még kapható, de mifelénk kétmilliós kedvezménnyel hazavihetők a szalonok sarkaiban porosodó nullkilométeres példányok. Ezen a pályán Dél-Korea sem focizik, i40-et és Optimát is alig látni az utakon.

Sajnos manapság hírértéke sincs, hogy egyre több riválissal végeznek a németek: a Passat/Mondeo/Insignia trió és a melléjük kapaszkodott Octavia/Superb páros. Vonalzóval és számológéppel a párnájuk alatt alvó szürke fickók a legnagyobb flottavásárlók döntéshozói, de…, de szerencsére nem mindannyian.

Szépségével és eleganciájával a Mazda 6 életben maradt a cégautók között, ezzel a dizájntrükkel próbálkozik most a Peugeot 508 is. Vajon hány százaléknyi piaci részesedést hoz a harapós kaszni, a keret nélküli ajtók és az űrhajós műszerfal?

8.99 millióról indul. Van kombi, és plug-in hibrid

Külső Dicsérjük meg Giles Vidalt, és véssük fel a nevét A Bátor És Kreatív Járműtervezők, Akiknek Megengedték A Nagyfőnökök, Hogy Valósággá Váljanak Az Álmaik nevű gránitoszlopra. Alkotása a 2017-es Instinct koncepcióautó hangulatát adja vissza, nem is akárhogyan. Hónapokkal a megjelenése után is tekintetet vonz a 4,75 méter hosszú, 1,4 méter magas, és 1,86 méter széles ötajtós. Remélem, nem siklottak tova szemöldökeik összehúzása nélkül a 140 centin. Rendkívül lapos az 508, a keret nélküli ajtók kinyitása után igazán különleges látvány a terpeszkedő oroszlán. Elöl hatalmas fogakként harapnak az aszfaltba a nappali menetfények, hátul kétszer három függőleges led-csík teszi markánssá az autó farát. Éppen egy évvel a prömier után is szó szerint felé fordulnak a zebrán átsétáló urak, a remek ízléssel választott Kodo-piros is nyilván kiemeli a tömegből. Bármennyire is „hűha, de pofás ma minden egyes szögből ez a kocsi”, mégis azt érzem, gyorsabban elfárad majd a dizájnja, mint mondjuk azé a Passaté, amelyet bemutatásakor „háát, kijött egy újabb VW” ásítással jártunk körbe. Többnyire időt állóbbak az apránként reszelgetett formák az egyszeri nagy csobbanásoknál.

Belső Radikálisabb a külsőnél, pedig idősebb a formája. Láttuk már ezt a belsőt más Peugeot-kban, pedig az 508-é azokon is túllép merészségben, a műszerfal felületeinek térbeni eltologatásában. Alul és felül lecsapott a kormány íve, picike a mérete, ráadásul a sofőr ölében ül, önmagában műalkotás a fémes betéteivel. Hatszögletű keretében jóval mögötte világít kékesen a legfontosabb adatokat mutató 12,3 colos képernyő, variálhatósága egészen a vezetőre ható G-erők számszerűsítéséig terjed. 1,8-ig tudtam kimozdítani, itt jut eszembe Kubica 2007-es balesete Montrealból: 75 G-vel csapódott Sauber BMW-je a falba. Majdnem ekkorát üt a GT műszerfala a középkonzol előtt polcon heverő kapcsolókkal, a szürkés-fás-teches betétekkel, és persze az ülőlap kicsúcsosodó hegyével. Szépen és igényesen kidolgozott a piros külső szín mellett pirosban feltűnősködő bőr kárpit. Tökéletesnek semmiképpen nem nevezném az illesztéseket, és a kevésbé szem előtt lévő helyeken olcsók a műanyagok, mégis az 508 belső tere ma a legvagányabb az egész piacon. Ennyit nem forgolódott még az apósom menet közben egy tesztautóban sem. Mivel ötajtós kaszniról beszélünk, könnyű bepakolni hátra bármit, a csomagtartó 487 litere azonban nem fér fel a dobogóra.

Technika Átlagosan 70 kilóval könnyebb elődjénél a változattól függően 1415-1530 kilós 508, hála érte az EMP2-es platformnak. Motorjai közül az új 1.5-ös Blue HDi a legtakarékosabb (130 lóerő), míg a csúcsváltozat a képeken látható, szintén kisméretű motorral szerelt GT. 1.6-os PureTech benzinmotorja 225 lóerős (300 Nm). A nyolcfokozatú Aisin automatával a gyári adat szerint 7,3 másodperc alatt éri el a százas tempót. Négy különféle vezetési mód közül választhatunk a középkonzolon (sportos, normál, takarékos, komfortos), az előtte feszülő 10 colos érintőképernyőn tudjuk kezelni a navit, a médiát, üléseket, sajnos meglehetősen nehézkesen. Vezetés közben én inkább az útra figyelnék, léteznek már erre jól működő megoldások, nem kell mindenhol egyedinek lenni. A rendszer természetesen támogatja az Android Autót és az Apple Car Playt, és rengeteg vezetéstámogató asszisztenst pakoltak a kocsiba, ahogyan a riválisaiba is. Önállóan beparkoló rendszer, táblafelismerő, 140-ig működő vészfékező, fáradtságérzékelő, sávtartó, és egyedüliként ezen a szinten 250 méterig működő éjjellátó.

Vezetés Annyira ajnározta egy kolléga, hogy végül cseppet csalódtam. Pontosabban nem varázsolt el, nem ugrott fel az égig a nagy átlagból, de csodát várni kissé orrnehéz autótól elöl MacPherson felfüggesztéssel hiba volt részemről. Félre téve a várakozásokat, egyértelműen jobb vezetni a Mondeónál, Superbnél, hátul azért csak többlengőkaros az a futómű. Plusz közvetlen a kormány, az elődhöz képest 1,5 méterrel szűkebbre vett fordulókör 10,8 métere meglehetősen klassz adat. Alacsony oldalfalú abroncsai ellenére egész jól feledteti a milliónyi apróbb úthibát, életünk örök kísérőit, a fekvőrendőrökre viszont ne hajtsunk rá bátran, rövidnek tűnik a rugóút. Remek az úttartás, szépen lehet vele kanyarogni, a Balaton festői felvidékén jól jön az alacsony építésből adódóan a konkurenseitől valamivel lejjebb helyezkedő tömegközéppont, és az 1420 kilós összsúly is alapvetően jó ebben a kategóriában. Kilencvennél hetedikben 1900-at forog a kis motor főtengelye, ilyenkor akár 4 liter benzinnel is elgurul. Budapest legmélyén immár 10-15 liter közötti fogyasztást mutatott a kijelzője az ügyes start/stop ellenére.

Költségek Kilencmillióról indul az 1.5-ös dízellel és kézi váltóval az 508 listaára, a méltánytalanul kicsi 16-os kerékkel. Telepakolva extrákkal a képeken látható benzines GT változtat a csúcs, immár 15,5 millió forintért, igen, tudom, és igaza is van az olvasónak. Ennyiért már nem Insigniát, Mondeót, Superbet (avagy nem Peugeot-t) kell nézni, hanem 3-as BMW-t. Vagy éppen C-osztályos Mercedest. Mindkettőből választhatunk 15,5 millióért igen kellemes társat.