Minden gázfröccsbe belerándul a karosszéria, ez a V6-os biturbó egy igazi dög. Hat henger turbóval ritkábban szól ennyire őszintén torokból, de ez az alumíniumtömb tudja. Alapjárati halk purrogásából is kihallani a sportautót, Race üzemmódba kapcsolva pedig azonnal nyit a kipufogó és megérkezik a szeletelés is a dörmögés mellé. Van egy hátránya, ha megtudjuk, hogy ez így is szólhat, a Race üzemmód kapcsolása lesz az első minden indulás előtt.

Annyira könnyű és légies a mozgása, amire először nem is feltétlenül számítanánk. Az ennyire erős autóknak általában már súlya is van, ami könnyű és erős, az már inkább versenyautó szokott lenni, de ez nem az, csak egy őszinte sportszedán, amilyennek mindegyiknek lennie kéne. Éppen ezért nem érezni súlyosnak a kormányzást sem, nem is kell bele túlzott szervózás, pont ettől lesz ez is légiesen közvetlen és kommunikatív.

Tökéletesen finoman kapcsol a váltó, ha nincs rá komolyabb szükség, hogy dobálja a fokozatokat pillanatok alatt, ám arra is képes, amikor éppen “támadó” módban hajtunk. Ennél gyorsabb váltó egyszerűen nem kell. Kormány mögötti váltófüleivel több dolgot csinálhatunk, mint gondolnánk. Egyszerre meghúzva üresbe teszi a váltót, a pluszt meghúzva pedig egyesbe. Vagyis lámpánál állva kényelmesen tehetjük egy kattanással üresbe, majd vissza sebességbe. Ha nincs is sok értelme, a váltófülekkel játszani tök jó élmény.

A V6-os bármilyen körülmények között felpörög szinte azonnal. Turbólyuk? Nyomatékhiány? Várakozás? Az itt egy pillanatig nincs, ha menni akarunk, menni fogunk azonnal. Úgy tudja püfölni a motor a fordulatszám piros mezejét, mintha nem lenne holnap. Ha ki van kapcsolva a kipörgésgátló – ami csak Race módban adott -, a Giulia feneke azonnal elindul. Mintha kérni se kéne tőle, az első mozdulatra válaszol és táncol.

Tökéletesen kézben tartható, természetesen irányítható, uralható a Giulia, ami különösen nagy szó akkor, amikor az autó éppen kilinccsel előre halad. Az első szóra abbahagyja, ha nem akarjuk, aztán belemegy újra, ha mégis. Érezhető, kezelhető, fantasztikusan könnyű vele az, amit más autóval napokig, hetekig kell tanulni és szokni, ezzel meg megy az első pillanattól kezdve. Írtó gyors és érzelmes, hangos, zajos, rezgésekkel teli. Kommunikál, nem fogja vissza magát, nem is színleli, ami téged csak hergel és még többet akarsz belőle.

Elektronikus a fékrásegítés, így az első csúszós féktávon furcsa lesz, de az ABS ebben sokkal gyorsabb, mint a hagyományos megoldású autókban, így jobban is irányítható marad. Minden túlzás nélkül ebben az autóban úgy működik a motor, a váltó, a futómű, a kormányzás, mint amit az ember elképzel. Nincs küzdelem, semmi ráerőltetett dolog, ha nem akarja, nem kell. Akkor a Giulia Quadrifoglio egy teljesen jámbor hétköznapi szedán már-már kényelmesen feszes futóművel.

