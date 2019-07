Az ülések elképesztően jól néznek ki az utastérben, igaz, ezért a látványért 1,2 millió forintot kell fizetnünk – ennyit érnek a Sparco karbonülései. Az, hogy a Sparco gyártó, csak a konfigurátorból derült ki, a karbon viszont kiszúrja a szemünket, mert az ülés egész odalát és háttámlát is kizárólag az borítja hátulról. Elképesztően jól mutatnak, és ha nem vagyunk nagyon túlsúlyosak, akkor szeretni is fogjuk őket, mert kellően jól tartanak. A hátsó sorban oldaltartás nincs sok, de az üléspozíció kellemes itt is, akárcsak a helykínálat. A csomagtér is használható méretű egy sportautóhoz képest: 499 literről 1600-ig bővíthető.

Nem mondhatjuk az Alfára, hogy spórolt volna a karbonborítással, mert találunk belőle még az ajtón a kilincsek körül elöl és hátul is, keresztben a műszerfalon, a fél középkonzolt is az borítja, sőt, 170 ezer forintért még a bőr és Alcantara borította kormány alsó részét is.

Ezeket leszámítva egyetlen dolog van még az utastérben, ami a jolly joker is egyben: a két óriási méretű, igazi alumíniumból készült váltófül a kormány mögött. Ekkora méretet tényleg csak igazi sportautókban látni: mindegy, mekkora a kormányszög, vagy mekkora erővel kapaszkodunk egy-egy kanyarban, ezzel nem lehet elhibázni a váltást. És miután kipróbáltuk, nem is akarjuk másra bízni azt.

Az utastér egyéb megoldásai jó közepes minőségről árulkodnak, az anyagminőséget nem vitte túlzásba az Alfa. Egy részlet viszont kifejezetten elszomorító már ránézésre is, ez pedig a médiarendszer kijelzője.