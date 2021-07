Az utasterét tekintve az új Mercedes-Benz C-osztály még hunyorítva sem hasonlít az elődjére. Az irányzat már teljes egészében az S-osztályt idézi kisebb méretekkel és a felhasznált anyagok tekintetében is szűkebb tartománnyal. Vannak bőr hatású felületek és sok-sok műanyag, meg zongoralakk, például az ajtókon épp a kilincsek körül, de vannak kellemes csalódások is. Ilyen például, hogy a műszerfal jelentős részét lefedő díszbetét változtatható és még a középkonzol is, nem kell hogy fényes felület legyen, dönthetünk másként is.

Két óriási kijelző uralja a műszerfalat. A kormány mögötti műszeregység 12,3, a középkonzolon döntötten fekvő pedig 11,5 colos – ezt 6 fokkal a sofőr felé fordították. Bár a német piacon lesz kisebb, Magyarországon ezek mindenképpen járnak a C-hez, vagyis a legalapabb autóban is megkapjuk a legfejlettebb kijelzőket. Kinézetre olyan, mint az S-osztályé, és érzésre sem marad el tőle túlzottan. Itt a központi kijelző csak LCD lehet, nem OLED, a képe viszont így is gyönyörű, éles és kontrasztos, ahogy a színei is, de ez fizikai visszajelzést nem ad úgy, mint a nagy limuzinban.

Jár a C-osztályhoz a 64 színben állítható hangulatvilágítás, amiből kérhető egy komplettebb is, olyankor a műszerfal nagyobb részben világít és még a plafonon lévő kis panelt is megvilágítják a szegélyeinél. Ezek pedig nem csak a hangulatért, a biztonságért is felelnek, ajtónyitáskor például pirosan kezd el villogni, ha a holttérfigyelő veszélyt észlel. Miután a felhasználói profil beállítása akár órákat is igénybe vehet az MBUX 2-es rendszeren, azt el is menthetjük, miután az internet kapcsolattal is rendelkezik.

Beállításainkhoz hangfelismerést, vagy ujjlenyomatot is párosíthatunk, hogy később visszaülve, vagy akár egy másik autóba pár szóval, vagy egy érintéssel előhozhassuk saját beállításainkat. A műszeregység kijelzője nem 3D-s, csak hagyományos, de konfigurálhatósága megegyezik az S-osztályéval, menetmódoktól függően változnak a színek, karakterek, kitöltések, de külön stílusokat is választhatunk hozzá, ha például nem tetszik a klasszikus, kétműszeres megoldás, lehet középre csoportosított sportos megjelenése is.

Minőségi anyagokat tapinthatunk akkor is, ha egy alapfelszereltségű modellben ülünk és a kijelzők miatt már abban sem fogjuk bántóban kevésnek érezni a tartalmat. Megjelentek itt is a kapacitív gombok, vagyis az elektromos ülésállításhoz már nem mozognak a kapcsolók a panelen, nyomásérzékenyek csupán, valamint a központi kijelző alatti panel is egyben mozog, de érzékeli, melyik részén ér hozzá az ujjunk. Nincs hagyományos klíma panel, de a kijelző alsó sávja mindig azt mutatja, így legalább külön menüt nem kell megnyitnunk az állításához. A kormány fogása remek, ebből is van többféle, például az AMG felszereltséghez jár a három dupla pálcás, szintén érintőgombos multikormány, mely kinézetre valami fantasztikus, használatát viszont szokni kell.

Keskenyebb lett a szélvédő pár centivel, de ez bent nehezen érzékelhető, ahogy a hátsó lábtár sem volt rossz korábban sem. Most 180 centis önmagamra beállítva vígan elférek hátul, az öklömnek még marad hely a térdem előtt. A limuzinban és a kombiban is kényelmes a fejtér, jó a kilátás, a puttonyosban pedig 30 literrel nagyobb a raktér, 490 liter, amiből 130-at levonhatunk, ha plug-in hybrid modellt választunk. Jó hír, hogy a padló abban is teljesen sík és a képességei miatt talán nem is fáj, hogy elveszítjük a padló alatti rekeszeket. A szedán csomagtere nem változott, 455 liter, a nyílás viszont nagyobb, így hajszálnyival könnyebben pakolható.