Minden helyzetben, amikor egy hagyományos autóval legalább egy igazítást belevinnénk, ott az S-sel biztosan ki fogunk tudni fordulni. Lehetetlenül szűken fordul, néha túlzottan is, rutinból parkolva simán rá is fordulhatunk a mellettünk lévő autóra. Elegánssá tették ezzel a legszűkebb helyről való kiparkolást is, nincs tolatgatás, meg igazítgatás, fölényes és elegáns távozás, itt csak van.

Sofőrként nem nagy kihívás egy ilyen limuzin terelgetése, és az az igazság, hogy én egy ilyen S volánja mögött is szívesebben ülnék, mint hátul. Tökéletes a kormány formázása, az üléspozíció, a kilátás – még arra is gondoltak, hogy elnöki hátsó ülésnél az összehajtogatott első ülés ne takarja ki a tükröt. Zsírosan nehezen, de gépszerűen közvetlenül fordul a volán, nehéz mihez hasonlítani, a súlyozását nagyon eltalálták.

Várhatjuk a felbőgő motor hangját padlógázra, csak valami kis zümmögés jön be elölről. Szinte semmit nem hallani a technikából és ez jelen esetben elég jó pont. Magas fordulaton teljesít jól a motor és ezt érezni is rajta. Elsőre nem mondanánk többnek 350-nél a lovak számát, és őszintén szólva másodjára sem. Amikor 130-ról gyorsítunk egy szolidat és másodperceken belül vált 2-esre az első karakter, ott esik le, hogy ez az autó bivalyerős, csak azt akarták, hogy fogalmunk se legyen a sebességről odabent, nem kell, hogy minket érdekeljen. Egy kapszulában utazunk egy másik univerzumban, ez a világ csak az ablakokon futó képernyővédő.

Stabil és közvetlen, a nagy test irányíthatósága pontos, és ebben is van valami megragadó. Könnyen esik abba a csapdába az ember, hogy csak úgy menne bele a világba, pedig épp most jött vissza a másik végéről. Pihentet, mégis van benne élvezet. Ezt kell tudni összerakni valahogy, de nehéz, az S zavarba hoz minden pillanatban, ami lehet jó dolog is. A zselében úszásból a fékezés rántja ki a sofőrt, az elöl-hátul hűtött tárcsák mintha kevesek lennének hozzá, vagy csak annyira zsibbasztó a beltér, hogy a hagyományos lábmunka már komoly erőfeszítésnek tűnik. Mindenesetre ide kéne a nagyobb fék, ha engem kérdeznek.

Kicsit kábító a 3D megjelenítésű kijelző a vezető előtt és valljuk be, elég idegesítő is. Kamerákkal figyeli a szemeinket és ahhoz képest állítja be a képet, ami valami zseniális trükk és működik is, csak az én szemem nem bírta sokáig. Viszont épp ezért folyamatosan figyeli, hogyan van beállítva a kormány és félóránként ránk szól, hogy toljuk magasabbra, mert nem lát. Csakhogy az már a vezetési pozíciót is elrontja, így a követeléseit én általában inkább csak leokéztam.

Egyelőre 2-es szintű önvezetésre képes a modell, vagyis úgy 30 másodpercenként ránk szól, hogy fogjuk a kormányt. Később frissíthetik majd felhő alapon 3-asra, és akkor már nem fogja kérni, most viszont még igen. A sávtartása viszont kikezdhetetlen, a távolságtartója szerintem túl óvatos, de majd amikor mindenkinek ilyen lesz, akkor pont passzolni fog a forgalom ritmusához autópályán. Fogyasztását nem illik nézni, de ha mégis érdekel, akkor tankolás szerint nálunk 10,2 litert evett félig városban, félig autópályán használva.