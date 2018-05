Na ezt az autót jó alaposan megnézi az emberfia! Tapogatja az éleit, felhúzza szemöldökét egyes részletein, legguggol mellé, majd távolabb sétál, és onnan is körbe kémleli csípőre tett kézzel. Oldalról, hátulról háromnegyedből, majd elölről, pont szemből, aztán innen is háromnegyedből, ugyaninnen alátekert kormánnyal. Mint az összes Lexus, az LS dizájnja is izomból megosztó, ám vitathatalnaul zseniális: brutális méretei (5,23 méter hosszú, 1,9 méter széles, 1,46 méter magas) ellenére sportos, kívülről is érezhető betontömege (2,42 tonna) ellenére – kimondom – kecses, ezekre egyedül képes a ligájában. Sem az S-osztály, sem a 7-es, sem az A8-as nem tudja ezt, mindtől légiesebb és lendületesebb a megjelenése.

Pedig kell neki másfél parkolóhely Pesten, hohó, de mennyire, sokat bosszankodtam a zsúfolt belvárosban, mikor lassítás után kényszerből tovább kellett gurulni (mert nem fért be az LS a szabad helyre), majd ismét csak tovább gurultam (ide se fér be, bakker), meg ismét, mire nagy nehezen be lehetett passzírozni valahová. Csak hogy segítsem a dimenziók befogadását, mert ezt a fotók kevésbé adják vissza: ennek a kupés külsejű négykerekűnek csak a tengelytávja 3,12 méteres, ami nem mellesleg több, mint az előd hosszított változatáé volt.

Izgalmasabbak a részletei is az 5000 különálló felületből összeszobrászkodott hűtőrácstól a száguldó üstkös csóváit sötétedés után látványosan megidéző menetfényig.