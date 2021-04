Annak idején a világ legnagyobb digitális műszerfalával harangozta be új elektromos zászlóshajóját a Mercedes, és a gigantikus kijelző valóban lenyűgöző, ám az EQS minden egyéb tekintetben is olyan magasra emeli a mércét, hogy egy ilyen autóban egészen normálisnak tűnik a 141 centiméter széles, három különálló, de összehangolt kijelzőt magában foglaló Hyperscreen.

Az EQS képességeiről könyvet lehetne írni, és a Mercedes kommunikációs osztálya meg is tette, harminchét fejezetben taglalva a részleteket. Mi azonban egyelőre maradjunk azoknál a sarokszámoknál, amelyek az autórajongókat azonnal két vállra fektetik.

A Mercedes-Benz EQS részletes műszaki adataiért kattints ide

Ott van rögtön a hatótávolság kérdése. A kétféle hajtáslánccal, hátsó- és összkerékhajtással kínált autóval akár 770 kilométert tehetünk meg két feltöltés között, és ha találunk 200 kW-os töltőt, negyed óra alatt akár 300 kilométerre elegendő energiát vehetünk magunkkal, az autó tehát kimeríti a mindennapos használat minden követelményét. Egy félnapos utazás után nem csak elfogadható kompromisszum, de egyenesen kötelező gyakorlat beiktatni egy hosszabb szünetet, és ha ezt a megfelelő töltőponton tudjuk megtenni, a világból is kimehetünk az autóval. A japán specifikációjú autók nem csak felvenni, de leadni is tudnak töltést.

A gigantikus hatótávolság több tényezőre vezethető vissza. Egyrészt az akkumulátorra, amely nagyobbik konfigurációjában 107,8 kWh nettó (azaz teljesen felhasználható) kapacitással rendelkezik. Másrészt a hatékony fékenergia-visszanyerésre: akár 3 m/s² lassulásra képes tisztán villanymotorja(i) segítségével az autó, amely a fékpedál érintése nélkül, pusztán motorfékkel is állóra lassítható. A legnagyobb regenerációs teljesítmény 290 kW – maximális lassulásnál tehát olyan, mintha egyenáramú töltőre kötöttük volna az autót. A vezető három fokozatban állíthatja a motorfék erejét, de a dologba maga az autó is beleszól, a navigációs és domborzati adatok, valamint forgalmi információk függvényében dönt a lassítás ideális mértékéről.

Nagyon fontos tényező a motorteljesítmény: a hátsókerék-hajtású variáns 329, a dupla villanymotoros csúcsváltozat 516 lóerőt ad le. A Mercedes nem próbálta tehát ezer lóerővel megleckéztetni a Teslát és többi vetélytársát: így is jóval erősebb, mint amire feltétlenül szükség volna, viszont sokáig bírja szuflával. Lesz azért majd sportverzió is, 750 lóerővel. A legfontosabb azonban, de legalábbis a legnagyobb szenzáció az aerodinamika. A kisebbik teljesítményű modell 0,20-as közegellenállási együtthatója új világcsúcs a sorozatgyártású autók körében, és gyanítjuk, az is marad sokáig.

Ennek persze ára van: az autó egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy luxuslimuzin, hanem úgy, mint egy nagyon áramvonalas villanyautó vagy hibrid. Ez persze csak az alap, amit azzal tökéletesítettek, hogy extrém módon odafigyeltek a részletekre. Jól méretezték a karosszériát és a kerekeket, ügyeltek a szélvédőoszlop kialakítására, lamellák segítségével terelik a helyes irányba a hűtőlevegőt, az orron minden nyílást és rést szélsőséges hatékonysággal tömítettek, a kerekeknél külön légterelőt helyeztek el, aprólékosan lefedték a fenéklemezt, valamint olyan hátsó légterelőt szereltek fel, amely elsődleges feladatának (leszorítóerő) betöltése mellett is csökkenti a légellenállást. Az összkerékhajtású verziónál egyébként 0,29 a közegellenállási együttható – igen nagy az eltérés.

A EQS fedélzeti rendszerének egyik hasznos funkciója, hogy kijelzi, töltés nélkül, a rendelkezésre álló energiával vissza tudunk-e jutni a kiindulási pontra. Egy másik ennél jóval összetettebb: az online szoftverfrissítés nem csak a rendszerprogramok frissen tartására alkalmas, de különböző üzemmódokat, játékokat és extra szolgáltatásokat is letölthetünk rá – némelyeket ingyen, másokat pénzért. Ilyen lesz például a hátsókerék-kormányzás, amelynél külön kérésre kaphatjuk meg az extrém 10 fokos bekormányzás lehetőségét: ilyenkor az 5,2 méteres autó 11 méternél kisebb körön fordul – azaz úgy manőverezik, mint egy alsó-középkategóriás ferdehátú.

Az EQS számos ponton rokonságot mutat az új S-osztállyal, de padlólemeze tisztán elektromos. Ez, valamint a speciális formatervezési elv meglehetősen egyedi külsőt eredményezett. Az orr az EQC-nál már megismert formátumot követi; a fényszórók közötti teret homogén fekete panel tölti ki. Ez utóbbi közepére akár háromdimenziós kivitelben is kérhetjük a háromágú csillagot; ennek rajzolata az eredeti, 1911-es logó grafikáját idézi.

Neked tetszik a Mercedes EQS? Nagyon bejön! 67% (69) Borzalmas, nem is értem! 16% (16) Mindegy, hogy néz ki, a tudása miatt akkor is kellene. 17% (18)

2021-ben nincs vonzóbb opció egy tökéletesen működő légszűrő rendszernél, és a Mercedes nem is mismásolta el a fejlesztést: szemcséket, polleneket, ultrafinom port, baktériumokat és vírusokat is távol tart az utastértől a rendszer, ráadásul a vezető meg is nézheti, hogy kint és bent milyen a szennyező részecskék sűrűsége. Ha szennyezett levegőt észlel, a rendszer javaslatot tesz az oldalablakok és a tetőablak zárására.

Apropó, nyílászárók: felárért motoros ajtózárást kérhetünk mindenhová. Amikor a külső kilincsért nyúlunk, a kallantyú először kiemelkedik a felületből, de a vezetőnek még csak meg sem kell azt fognia: az ő ajtaja magától feltárul. A hátsó ajtók is nyithatók motorosan, a központi infotainment-rendszerből.

Az EQS fedélzetén 350 szenzor figyel a belső és külső környezetre, illetve a rendszerek működésére. Ezek összjátéka nyomán az autó képes magától be- és kiparkolni, sőt, megfelelő infrastruktúra esetén még meg is keresi az üres parkolóhelyet.

Az EQS világítási rendszere sem mindennapi, mert bár oldalanként csak három fényforrást használ, azok fényét 1,3 millió mikrotükör irányítja a megfelelő irányba. A lámpa extra szolgáltatásként képes figyelmeztető jelzéseket vagy segédvonalakat az aszfaltra vetíteni, ezzel segítve a vezető és a többi közlekedő dolgát.

Feláras funkció a Drive Pilot, amely lassú, sűrű forgalomban (városi dugó, autópályás torlódás) teljesen automatikusan vezeti a járművet, a vezető akár el is engedheti a kormányt, és a tekintetét is leveheti az útról.

Korábban már sokat mesélt róla a cég, de mégse menjünk el szó nélkül a Hyperscreen mellett, amely a műszerfal teljes szélességét elfoglalja, és három különálló monitort foglal magában. Ezek egyike az utas saját, 12,3 colos OLED képernyője. Kamera figyeli, hogy ezt csak az utas nézegesse: amennyiben a vezető odapillant, elhomályosodik a kép. Az elsődleges rendszer testre szabhatóan jeleníti meg az információkat, de a legfontosabb alkalmazások mindig elérhetők és láthatók maradnak.

Videón is megnézheted az új Mercedes EQS-t: kattints ide!