Még a rövid változat is három méter feletti tengelytávval, öt métert jóval meghaladó hosszban nyúlik el az aszfalton. Be se férne a garázsomba, abba, amibe az 5,07 méteres Grand Voyagerrel is be tudtam állni, pedig az nem is autó volt, hanem busz. És nagyon széles is, viszont nincs másfél méter magas, ami azt eredményezi, hogy a harmadik generációs (E38) Hetes minden eddigi Hetesek legszebbike. nagymacskaszerűen nyúlánk autó, rugalmas arányokkal.

Pontosabban inkább csak volt a legszebbik, mert az új, hatalmas hűtőmaszkkal ezt a kecsességet egy kicsit elvesztette az autó. Nyert viszont helyette tekintélyt; az óriásvesékkel nagyon komoly, vonulós, félelmetes harci limuzin lett az eddig méretéhez, árához képest talán túl szerény, kicsit lopakodós karakterből: