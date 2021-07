Az ajtókat kinyitva modern elegancia fogadja az M440i utasait. A csontszínű bőr a zöld külsővel, a barna színű fabetétekkel különösen izgalmas. Beszállva megvan a jó minőségérzet, de a sportosság sem hiányzik. A kiváló anyag- és összeszerelési minőségbe az ajtózsebek műanyagja rondít bele.

M-specifikus modellként sportülések vannak elöl, amelyek nemcsak kellően mélyre állíthatók, de a kihúzható combtámaszon túl az oldaltámaszok szorítása is szabályozható. Talán csak a tesztek során derült ki, talán már előre tudták, de az M-es variánsokba a középkonzol oldalára extra térdtámaszok kerülnek, amelyek gyors kanyaroknál jönnek jól. Kormánya hosszan kihúzható, M-es kivitelű, így igen vastag. Átmérője talán már túlzás is.

Nemcsak a külső méreteiben bővült a generációváltással a BMW 4-es kabrió. Tengelytávolsága 2851 mm, ami 41 mm-rel több, mint korábban, ennek pedig a hátul utazók örülnek. A magamra (178 cm) beállított vezetőülés mögött még normálisan elférek, nem kell széttett lábakkal ülnöm. Bár a vezetőülés mélyre engedhető, annyi hely marad, hogy a hátul utazó lábfeje becsússzon alá. A fejtér szót sem érdemel, teljesen használható 180 centis magassággal is.

Olyan kényelmi megoldások teszik barátunkká az autót, mint a sportülésekhez járó automatikusan előrenyúló biztonságiöv-tartók, a hűvös időben a nyakra meleget fúvó Léggalér, a meleg időre tervezett ülésszellőztetés vagy az első ülések motoros csúsztatása, amikor hátra száll be valaki. Az már csak inkább show-elem, hogy a tető a távirányítóról is nyitható.

Hasonlóan az anyagminőséghez, a technika is rendben van a 4-es Cabrióban. Mivel a csúcsmodellt próbáltuk, így nem meglepő, hogy kijelzőkből is az itt elérhető legjobbat kapta. Műszerfala 12,3, központi képernyője 10,25 col átmérőjű. Mindkettő részletgazdag, tűéles képet ad. A műszerfal képe is változtatható, csak sajnos ez nem az alap grafikára vonatkozik, a két szembefordított törtív mindig adott. A menetmódnak megfelelően lehet kék, narancs vagy piros. A hagyományos autós adatok mellett, a táblafelismerés és a navigáció adatain túl, a közeli járműveket is kirajzolja, ha a sávtartó, távolságtartó rendszerek aktívak. Rengeteg adatot önt a sofőrre.

Ha ez nem elég, ott a head-up kijelző, ami 70 százalékkal nagyobb felületen jelenít meg adatokat, mint korábban. Kipróbáltam, de egy idő után kikapcsoltam, már akkora felületen látszanak az információk, hogy az elveszi a figyelmet.

A fedélzeti rendszerek kezelését továbbra is végezhetjük az iDrive tárcsájával, amelyre persze írhatunk is az ujjunkkal, de a központi képernyő is érintésérzékeny, illetve használhatjuk a kormány gombjait, és ott vannak a hangutasítások is. A menü gyors, intuitív, kezeli az Android Autót és az Apple CarPlay-t, vezeték nélkül.

Alapesetben hat hangszóró, felárért 10 is jár a 4-es Cabrióhoz, no meg ott van a tesztautóban is szereplő Harman/Kardon hangrendszer: 12 hangszóróval, digitális hétcsatornás erősítővel. Pazarul szól, telt mélyek, tiszta magas hangok jellemzik.