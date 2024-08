Csodás mérnöki fejlesztés és kiváló dizájner munka az S5 kabrió. Olyan jó ránézni, mint már nagyon régen bármilyen új autóra. Ezért hosszasan csak kerülgettem, mielőtt elindultam volna vele először, persze a tetőt már lenyitottam, hiszen úgy az igazi. Ez a forma nagyon penge, ilyen karcsú autóból kéne több, nem a benga SUV-kból, de ahogy látszik, ezzel egyre kevesebben értünk egyet.

Tűzijátékot várok, amikor megnyomom az S5 motorindító kapcsolóját, ehelyett egy kiváló fémes kattanás után csak halk surrogás jelzi, hogy megkezdte a munkát a hat henger előttem. Szinte semmi hangja alapjáraton, a hűtőventilátor hangosabb a motornál, ami kiváló mérnöki munkára utal. Megpiszkálom a gázpedált, hogy felébresszem a TFSI-t, mire az belepurrog az éterbe a négy kipufogójával.

Finom szerkezet, egyből érzem. Semmi csattogás a magas nyomású befecskendezés miatt, vagy drámai hanghatás a hangszórókból, esetleg művi visszadurrogás. Egy precíz gép ébred fel minden indításkor, amire oda kell figyelni, hogy meghalljuk, mit beszél. Megnyugtat ebben az őrült mindennapi hangzavarban, csak ülök a kormány mögött és fülelek, hogyan lehet így eltüntetni három liternyi motort, egy 500 Nm nyomatékot termelő gépet.

Menet közben sem drámázik túl sokat, tisztességesen húz a 354 lóerő, és szinte minden pillanatban ugyanolyan erős a karaktere. Könnyedén indul meg, a nyolcfokozatú váltó kiválóan vezényli a jobb lábammal adott parancsokat és indítja meg a csinos karosszériát. Utazunk, megyünk bele a világba közösen és semmi nem zavar. Mennyire rég volt már ilyen!

Hogy jól működik a váltó, tűpontos és kiváló a kormányzás és még a motor is erősen dolgozik. 354 lóerő soknak hangzik és gyors is vele az S5, amennyire kell. Lehet, hogy a sima karaktere vagy a lapos hanghatások miatt, de magasabb tempónál már nem érzem annyira izmosnak. A Corolla simán tartja mögöttem a tempót az M3-on, ami egy kicsit kiábrándító, innen már nem gyorsul elég nagyot az S5, hogy ne lássam a tükörben azt a maszkot, de talán mindegy is.

Kit érdekel, mi történik körülöttem? Az S5 kabrió maga a kikapcsolódás, fent a háló és az ablakok, a szél nem csapkod az arcomba, hazafelé pedig a jobbik felem mellettem még a Perseidákat is számolgathatja, amíg én a lézerlámpákkal égetem magam előtt az aszfaltot. 20 colos felnijeihez képest nagyrészt kényelmes, az úthibákat persze nem viseli jól, de még így is bőven vállalható a rugózás, hosszú távra is bármikor vállalnám.

Könnyedén teszi magát egyik kanyarból a másikba, a tapadás kiváló, a kormányzás pontos, ahogy az autó egyensúlya is. Sosem értettem, hogy lehet jó úgy egy autó, ha a motorja nagy része az első tengely előtt lóg, mint egy Dutra traktornak, az Audi mégis művészi szintre emelte ezt a felépítést. Tökéletesen fordul az S5, pedig próbálom kihozni a sodrából, de nem lehet.

Néha már túl tökéletes is, kicsit vágyom arra, hogy az 500 Nm megmozdítsa alattam a karosszériát valamerre, de ilyet úgy sem tud, ha a körforgalomban cibálom a bajszát. Csak gyorsul, mindegy, merre áll a kormány és hamarabb éri el a gumik határait, minthogy a technika kicsit megmutassa a vadabb arcát.

Kiváló sportos túrakabrió, ezzel lehet gyorsan menni, vadászni a kanyarokat és élvezni a precíz mechanikát, de érezni azt is, mennyivel többet tud egy RS5. Mindemellett viszont könnyed, kényelmes, pontos és gépszerű, pont annyira, hogy érezni lehessen minden percben, mégsem túl karcos. Kemény vagy vászontetővel bármikor igent mondanék egy ilyen S5-re, mert mindent egybe véve kiváló élményt ad.