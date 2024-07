Nehéz és irdatlanul hosszú ajtót nyitok fel, hogy bemásszak a vörös bendőbe. Mivel messze lenne az övcsat, hogy hátranyúljak érte, a CLE előrenyújtja nekem. Ez már tradíció, a második CLK is tudta több mint 20 évvel ezelőtt, igazán kényelmes megoldás. Teljesen hangtalanul elkezdem lenyitni a tetőt a középkonzolon lévő gombbal, egy ilyen szerkezetnek ma már semmilyen nyösszenése nincs, pedig robusztus darab. Az ablakokat át lehet kapcsolni úgy, hogy egy gombbal az összeset lehúzza, így indulok neki a Mercedes-Benz CLE-vel a kabriózásnak.

Már jár a motor, amikor beleülök, mégis rányomok a gombra zavaromban, mert nem hallom vagy érzem, hogy menne a hathengeres benzines. Aztán újra beindítom és feltűnik, hogy nem tűnik fel semmi. A sorhatos jár, mégsem hallani, ez valami mágia. Merci módjára kicsorgok a parkolóból, a CLE mozgása annyira fennséges, mint az igazi klasszikus Mercedeseké. A sorhatos még mindig nincs jelen, olyan finomak jár, mint egy Rolls-Royce V12-ese és nyitott tetővel sincs hangja.

Pedig ma már a magas befecskendezési nyomás miatt az alapjárati csattogás a jellemző, mint a 300-as kupénál, de nem itt. Ez a méltó motor egy CLE-hez, a finomsága utánozhatatlan, bizsergése nincs, jó mérnöki munkának tűnik. Elsőre meg nem mondanám, hogy majd’ 400 lóerő feszül a motorháztető alatt. Ebben az autóban nincs igazán menni akarás, vagy hergelés arra, hogy told neki, itt a hathengeres finomsága van előtérben.

Váltójával azonban nem tökéletese, a kilencfokozatú automata indulásoknál, lassításoknál és főként lassításból újra gázadásnál teljesen véletlenszerűen megakasztja a hajtást. Béna bakkecskézéssel piszkít bele a fennkölt hömpölygésbe, és ez nem szép tőle. Hogy ez miért lehet? Nem tudtam rájönni és elkerülni sem, olykor működik, néha pedig teljesen váratlanul csinál ilyen bénaságokat. Olyan ez, mint a beltér, alapvetően minőségi, aztán mégis reccsen itt-ott.

Úgy ringat végig a városon a futómű, mint egy E-osztályban, a hosszú orr előttem hullámzik, a CLE mozgása pont ideális, érzésre közel ülök a hátsó tengelyhez, és ez remek. Kormányzása lágy, minél gyorsabban megyek, annál inkább feszesedik, érezhetően pontosabb lesz, de nem sportos. Gyönyörűen szól a Burmester hifi még úgy is, hogy nem Apple Musicról megy a zene, így a Dolby Atmost nem is élvezhetem. Ezzel az összképpel nem is vágyom arra, hogy sportosan tegyem jobbra-balra a CLE kabriót.

Hullámzik végig a Káli-medencével együtt, a rugózása még mindig fennséges, de most már érdekel, mit tud a hathengeres motor, ha meghajtják. Erős, de semmi hátbavágó élmény, főleg a digitális számok ugrásán veszem észre a gyorsulást, élményben nem igazán. Még nyitott tetővel is teljesen elszigetel a mechanikai élményektől. Erősen hajtva a motor és a váltó reakciója is remek, viselkedésre kezd kiteljesedni.

Komolyabb kanyarodáskor az első gumik nyikkannak, 50-50%-os állandó összkerékhajtásnál nem is várom, hogy játékos legyen a hátulja, de legalább az orrát se tolja, itt viszont utóbbi jön elő a CLE-ből. Várom a motor hangjának csúcspontját, kicsit kergetem, egyre szélesebbre pulzál a Sport kijelzőre állított műszerblokk fordulatszám jelzése, de a technikai katarzist nem adják a CLE-vel. Halvány motorhang mellett hiányérzetem marad a sportosságot illetően, talán nem is kell keresni benne, más áll jól neki.

90 km/óra felett a kisebbik hátsó légterelő háló nem sokat ér, a bepattintható nagyobb viszont egész jól teszi a dolgát. Országúton simán beszélgetős a menetszél odabent és a zenét sem húzza ki a vörös utastérből. Este a Digital Light fényszórók teljesítménye a lenyűgöző, a legjobb vezetéstámogató rendszer, ha sötétben is ugyanúgy látunk előre, mint nappal.

Majdnem 400 lóerő – a 48 voltos rendszer teljesítményét nem lehet arányosan hozzáadni a motoréhoz – mégis kiváló fogyasztást hozott a teszthéten. Átlagosan 8 litert evett 100 kilométerenként tankolás szerint, ebben sok város, országút és autópálya is szerepelt. Az országúti része külön 7 literre sikerült, és ez egy ekkora motortól kiváló teljesítmény, egy túrakabriónál főleg.