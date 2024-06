Két elődjéhez hasonlóan hosszában beépített orrmotoros, alapértelmezésben hátsókerék-hajtású autó maradt a CLE.

Ha minden lufit összeszámolunk, 14 légzsák lehet az autóban, köztük az elöl ülőket oldalütközéskor az ajtótól messzebb billentő légzsák. Állandó tetőkeret híján az ajtókban illetve az ülésekben elöl-hátul vannak légzsákok, egy nagy fej-mellkas légzsákot minden bent ülőnél 2-2 kisebb vált ki, ami már önmagában nyolc légzsák.

48 voltos fedélzeti rendszerrel és kisegítő hibridhajtással kapható az új CLE, minden motorverzió segédhibrid. Az önindító-generátor minden motorhoz 23 lóerős és 205 Nm a nyomatékmaximuma. A 204 lóerős 200-as és a 197 lóerőt leadó 1993 köbcentis dízel (220d) hátul hajt, 7,9 mp a gyorsulása 100-ra és 234 km/óra a végsebessége. A 200-as benzinesből van 4Matic is, a dízelből nincs.

Helyből összkerekes a 258 lóerős CLE 300 4Matic 300, ahogy a soros hathengeres 450-es is mind a négy kerekét hajtja. A 2999 köbcentis motor 381+23 lóerős, 500 Nm a nyomatékcsúcsa. Ezzel a hajtáslánccal 4,7 mp a gyorsulás 100-ra.

Bár azt olvasni, hogy a fejlesztési program végigfutott, várhatóan mégsem mutatja be a gyár a CLE csúcsverzióját a négyhengeres hibriddel, mert ez a hajtásrendszer a C 63 S E Performance esetében sem kell a vevőknek.

A feleannyi hengert, a nagyfeszültségű akku miatt kisebb csomagteret és a korábbi nyolchengeresnél magasabb árat nehéz eladni bárkinek is. Az M139-es négyhengeres kiűzése jó esély a mennydörgő V8 visszatérésére a 3-4 év múlva esedékes modellfrissítés adhat alkalmat.

Hosszabb távon is a CLE kupé privilégiuma marad a konnektoros hibrid hajtáslánc, a kétliteres négyhengeressel készülő 300e. A mintegy 100 km tisztán elektromos hatótávot adó nagyfeszültségű akkumulátornak a lehajtott tetővel együtt nincs helye a kabrióban.

Ami biztos, hogy a C-osztállyal szemben itt legalább hathengeres motoroknak örülhetünk. A W/S206 kódjelű C Mercedesek azért nem kaphattak hathengeres motort, ami a 190E 2.6 óta adott volt a nem túl nagy, de kifinomult és erős autót kereső ínyenceknek, mert a maroknyi hathengeres kedvéért az összes autó orrát hosszabbra kellett volna építeni, növelve a teljes flotta átlagfogyasztását és szén-dioxid-kibocsájtását.

Itt azonban a Mercedes-AMG CLE 53 4Matic+ egy sorhatos, 3,0 literes benzinessel simogatja a fülünket. Az önindító-generátor 17 kW vagy 23 lóerős teljesítményénél fontosabb a 205 Nm nyomaték, amivel besegíthet az autó mozgatásába. Nem mintha a 330 kilowattos, 449 lóerős benzinesben ne volna erő. 560 Nm-t ad le, ami 10 másodpercig túltöltéssel 600-ra ugrik.

Érdemes kiemelni, hogy az AMG jelzés mögött értékes műszaki tartalom is van, nem merül ki a más motorokhoz is választható AMG optikai csomagban. Az erősebbik hathengeres az 50:50 nyomatékmegoszlású sima 4Matic helyett számítógéppel vezérelt, pillanatok alatt módosítható, de erősen farhangsúlyos nyomatékaránnyal hajtja a kerekeket. A váltó is más, a 9 fokozat marad, de duplakuplungos.

Szintén csak az 53-asnál valósították meg az összkerékkormányzást, a többi CLE, így a hathengeres 450 sem kormányozza a hátsó kerekeit. A maximális kitérés 2,5 fok az elsőkkel ellentétesen a fordulókör csökkentéséhez és az agilisabb kanyarodáshoz, 100 km/órás sebességig. A határ átírható a menüben, de amikor az eső kerekek a hátsókkal párhuzamosan fordulnak, 0,7 fok a maximum.

Jóval nagyobb az 53 AMG nyomtávja is, elöl 58, hátul nem kevesebb mint 75 milliméterrel szélesebb terpeszben áll a csúcsmodell egy alapverziónál. AMG Dynamic Plus csomaggal kapunk a rajtautomatikát és Race beállítást, amivel adott a driftelést segítő üzemmód is.