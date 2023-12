Négyhengeres motorokkal startol a Mercedes-Benz CLE motorkínálata, ám érezhetjük, hogy magasabbra pozicionált, mint egy C-osztály, mert a 450-es jelölésű modell soros hathengeres. A tesztautó 300 4Matic változat, vagyis turbós négyhengeres 48 voltos hibrid rendszerrel, 9 fokozatú automata váltóval és állandó, elektronikusan vezérelt összkerékhajtással.

Mindenhez pici villanymotort csatol már a Mercedes, így ehhez a motorhoz is jár egy 23 lóerős egység, ami meg tudja toldani a benzinmotor 258 lóerejét néha. Nem adódik össze, ezért a Mercedes nem is ad meg rendszerteljesítmény, tekintsünk erre a kis villanymotorra rásegítésként. Be tudja rúgni a motort stop-startnál, pár pillanatig besegíteni gyorsításoknál és az amúgy elvesző fékenergiát visszatermelni lassításkor.

Elérhető a modellhez a Magic Body Control névre keresztelt csoda futómű és keményebb AMG hangolású változat is, de már az alap felfüggesztés sem igazán rossz, de erről majd később. Összkerék-tátralomnici

kormányzás is bekerülhet 2,5 fokos kitéréssel a hátsó kerekeknél, de a felfüggesztés mindenképp többlengőkaros az első tengelyen is.

Vezetéstámogatók szempontjából a legmodernebb rendszerek kerülnek a CLE-be, egy részük alapáron is jár, közülük viszont a legfontosabb talán egy világító berendezés, méghozzá az első fényszórók. Az 1,3 megapixeles vetítőlencsével dolgozó Digital Light ennél a modellnél is elérhető, ami piktogramokat, sávokat, nyilakat tud vetíteni egyenesen az útra.

A fényszórók kitakarása is minden eddiginél részletesebb. Pontosan tud körberajzolni egy autót, vagy éppen gyalogost úgy, hogy annak épp csak az arcát takarja ki, hogy a teste minél nagyobb részét megvilágítja. Terepadatokból is dolgozik, tudja, hogy éppen az autópályára tartasz egy felhajtón, így már messziről elkezdi kitakarni az út látható részének végét, hogy még véletlenül se vakítson el senkit, aki a kanyar után bukkanhat fel. Ugyanígy működik emelkedőn és lejtőn is, automatikusan kiszintezi a vetített fénykévét.