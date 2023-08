Minőségibb van, de fejlettebb Mercedes nincs ennél

Bármennyire is hatalmas még ez az autó is, a 10 fokos hátsókerék-kormányzással olyan, mintha egy játékautót terelgetnék a parkolóban. Végtelenül hasznos, mivel hajszál híján 2 méter széles, így legalább fele annyi igazgatásból le lehet tenni, mint egy általános autót. Annyira nagyot tud fordulni a hátsó kerék, hogy nem is lehet tökéletesen közel parkolni vele a padkához, mert simán ráfordítja és megsérülhet a felni.

Kell is ez a mozgékonyság, mert böszme nagy dög egy ilyen EQE SUV és a magas műszerfal meg az övvonal miatt a kilátás katasztrófa közeli, rég ültem ennyire mélyen és rosszul ekkora autóban. Rettentő idegen, nem igazán autószerű, folyton azt érzem, hogy ezt már nem arra tervezték, hogy ember vezesse, inkább csak utazzon benne.

Kormányzása semmilyen, nem is igazán lényeges, futómű hangolása a súlya miatt feszes (2,6 tonna), ügyesen is fordul az EQE, de nem szabad forszírozni, mert érzésre hirtelen meg tud billenni határon, ami nem esik igazán jól. Ez különben is arról szól, hogy totális csöndben eljuttasson A-ból B-be és azt remekül tudja is. Legalábbis általában, ha az ember a jobb utakon közlekedik, mert az átlagosan botrányos útjainkon az EQE SUV is zörög, dübörög és recseg itt-ott.

Óriási kérdés, hogy a hatótávolság mennyit enged, a WLTP szerint ez a 292 lóerős változat 480 kilométert tud elmenni minimum és 590-et maximum, és az igazságtól nem is esik annyira távol, de alulról karcolja csak az ígértet. 22 kilowattóra per 100 kilométeres vegyes fogyasztást hozott 600 kilométer alatt, ami félig autópálya, félig városi használat, ezzel pedig 410 kilométerre lett volna képes. Több várossal nyilván többre, de egy ekkora autó már nem városi autó. Autópályán látványosan fogyott a hatótáv, az egyik 150 kilométeres szakaszon 300-at fogyasztott el fixen 130-as tempóval autózva, ami nem éppen ideális.

Annyira fejlett vezetéstámogató rendszerei vannak, hogy még sávot is tud váltani autópályán teljesen automatikusan, csak indexelni kell hozzá és fogni a kormányt. Sávtartása masszív, pontos, távolságtartása is, igazából autópályán teljesen tá lehet bízni a vezetést, ebben még én is úgy ülök, hogy nem izgulok minden mozdulata előtt.

Fényszórói félelmetesen jól világítanak, pontosabban vetítenek, mert a lámpánként 1,3 millió mikrotükör már bármit kirajzol eléd. Indításkor kisvideót vetít és kiírja a márka nevét, annyira részletes vetítést tud. Teljesen körberajzolja az autókat, gyalogosokat, bicikliseket, tökéletesen látni velük az utat.

Egyedül a kijelzők fénye iszonyatosan zavaró sötétben, kivilágítva érzem magamat, és lehet, hogy az autó megold mindent, én még szeretem látni magam előtt az utat is. Sok dolgom nincs bene, mert mindenért jelez, csipog, beszól, de még mindig sofőr kell a kormánya mögé, mert magától nem megy. Majd ha fog, akkor talán nem fog zavarni, így viszont olyan, mintha az emberi tényezővel senki nem foglalkozott volna már.