47 millióért spórol az elektromos luxusterepjáró

Eddig bármelyik EVA2-technikájú Mercedest vezethettem, mindig az volt az első benyomásom, hogy egy E-osztályt oda nem adnék egyikért sem. Az üléshelyzet itt is megszokást igényel, ahogy a rossz kilátás és az autó szélessége is. Az összecsiszolódást nehezíti a kezelés bonyolultsága is, tényleg nehéz kiismerni magadat egy ennyire fejlett autóban, aminek mindenre van többféle válasza. Abban bízhatsz, hogy ami épp nem tetszik, az a vonatkozó menüpontban sokszor másképp is konfigurálható.

Jól működik a villanyterepjáróban az intelligens rekuperáció, ami képes körforgalmak előtt lelassítani és harmonikus átmenettel fokozza a lassulást a generátorüzembe váltva áramot termelő villanymotorral.

Zánka felett először Tagyon és Szentantalfa felé fordultam, majd a Köveskál felé vezető kanyarokkal terheltem az EQE terepjárót, amely erős billenésekkel és szivacsos kenődéssel berzenkedett a szűk kanyarok és a lelkes tempó ellen. Ezt adja ki az autó súlya és szélessége, az erős oldaldőlésen Dynamic üzemmóddal lehet csökkenteni, de ez az autó másutt van elemében.

Kiváló üléseivel, egészen megejtő csendjével, a mesés hangzású Burmester-audiorendszerrel nyugodt országúti és autópályás utakon lehengerlő lehet az X294, aminek a hatótávolsága sem vág alá.

Télen más lehet a helyzet, de a perzselő verőfényben, az alapáron hőszivattyús klimatizálás intenzív használatával és lelkes gyorsítások után is 481 km hatótávolságot ígért az autó 85 százalékos akkutöltöttségnél az országúti vezetés után. Ezek egy villanyautótól szívmelengető számok. Az inverter és a villanymotorok hőjét hasznosító, alapáras hőszivattyú 10 százalékot javít a téli hatótávon a kevésbé hatékony fűtési módokhoz képest.

Lenyűgöző az autó EQE SUV fordulékonysága a feláras hátsókerék-kormányzással, ami bizonyos modelleken és felnivel eléri a 10 fokot, az AMG-verziókon 9 fokos elfordulása képesek a nagyobb hátsó kerekek. A fordulókör átmérője 12,3 méterről 11,4-re javul.

Teremgarázsban forgolódva, szűk parkolóhelyre beállva sokkal szebbé teszi a mindennapokat ez az extra, csak az elején kell némi idő kitapasztalni az eltérő íveket, amiken egy ilyen erősen összkerék-kormányzású autó fordul.

Országúton az AMG modellek hátsó kereke körülbelül 100 km/órás sebességnél vált át az elsőkkel párhuzamos elfordulásra, a vezetett autón ez a határ körülbelül 60 km/óra. Alatta a fordulékonyságot, felette a stabilitást javítja a hátsó kerekek elfordításával a számítógép.