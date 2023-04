Ez itt a legmodernebb Mercedes – Vezettük az EQE SUV-t!

Végtelenül nyugodt és csöndes autó az EQE SUV, szinte már lehetetlenül csöndes. Pár perc elég hozzá, hogy hosszúakat pislogjak, azonnal elönt az álmosság, amin a temérdek ponton nyomkodó masszázs sem segít. Van aktivizáló programja is, ami az ülőlap és a háttámla mozgatásával próbál ébren tartani, de ez már inkább a zavaró szint. A forró lávaköves masszázs viszont zseni, hideg reggeleken nagyon tudnám élvezni.

Utasként végtelenül kényelmes dolog az EQE SUV, ha nem kellett volna vezetnem, akkor olyan kisimulva szálltam volna ki belőle, mint még soha autóból. De kellett, így az ergonómiai megoldások nem igazán hagytak nyugodni. Ebben az autóban engem pont az zavar, ami a hasznát is adja; a magas építés.

Irdatlanul magas a műszerfal, a műszeregység kijelzője pedig a tetejére kerül, vagyis a kormányt magasra kell emelni, ha látni akarom az egészet, ez pedig már túl magas. Így vagy nem látom a műszereket, vagy kényelmetlenül magasan tartom a kezem, egyik megoldás sem tetszik, így marad az első, és átszokom a HUD-ra, azon is mutat minden infót színesben. Magas az üléspozíció, a magas műszerfal miatt nekem mégis olyan érzésem van, mintha egy veremben ülnék, világos kárpittal ezen talán lehetne javítani.

Mechanikai értelemben valójában semmit nem érezni az EQE SUV vezetése közben. Még az első tengely szét-össze zárását sem venni észre akkor sem, ha figyelünk rá. Mivel az autó nehéz (2,6 tonna üresen), mindenképpen nagyot lódul lejtőn és könnyedén gurul és még a légellenállás sem tartja igazán vissza, így tényleg könnyedén suhanunk a Portugál óceánparton, még az orkán erejű szél sem teszi odébb Caiscais híres partszakaszánál, pedig a hullámok szinte tépik a partot pár méterrel odébb.

Motorokkal fékez

Hiába kap előre négydugattyús úszó nyerges fékeket majdnem 400 milliméter átmérőjű tárcsákkal, szinte sosem használja őket. Az üzemi féknek nagyon kevés szerepe van a fejlesztők szerint. Ha csak nem kell igazán nagyot vészfékezni, előfordulhat, hogy az egész út során nem is fog működni. Minden lassítást megold a villanymotorokkal, ha kell, állóra fékez és még adaptív is, figyeli, hogy milyen távolságra megy előttünk autó, ha kell, állóra fékez mögötte csak visszatermeléssel, akkor is, ha nincs bekapcsolva a tempomat.

Kormányzása könnyed, a volán pedig ebben a világban már feleslegesen nagy is. Ehhez az irányításhoz már bőven elég lenne egy kisebb kormány is, és nagy valószínűséggel hamarosan lesz is rá megoldás. A Mercedesnél is dolgoznak már a Tesla és a Lexus megoldásához hasonló szarv kormányon erősen változó áttételezésű kormányművel.

Hiába a nagy test, nevetségesen egyszerű manőverezni az új Mercivel. 10 fokban fordul el a hátsó kerék – ha kifizetjük az online utólag is kérhető extrát -, ezzel pedig 10,5 méteres, szinte kisautós a fordulókőre.