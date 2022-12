Lehet stílusosan érkezni egy kombival? Ezzel simán!

Amióta létezik a Peugeot i-Cockpit-ja, azóta csodálkozom, hogy miért nem jött erre rá hamarabb az autóipar. Mármint az apró, szinte ölbe vett kormánya, ami egy négyzetcentit sem takar ki a jó magasra, könnyen látható helyre épített műszerfalból. Jó, az alul-felül kissé lapított kormány közel nem biztos, hogy mindenkinek bejön, pedig az is jól mutat. Nem mellékesen sokkal szellősebbnek is tűnik így, apró kormánnyal az utastér.

Belseje modern, merész és egész elegáns, különösen akkor, amikor az összes képernyő kikapcsolt állapotban sötétlik. Ilyenkor az egyetlen szín a vészvillogó kapcsoló pirosa, no meg egy kis szolid türkiz csík az üléskárpiton. Az anyagok finomak, tapogatni is kellemes a textilfellel borított felületeket és a berendezés is pont ott puha, ahol hozzáérünk.

Műszerfala és a középkonzolra szerelt másik képernyő is 10 colos képátmérőjű, és ezek mellett, kicsit lejjebb még van egy egyszerűbb, monokróm kijelző csík is, ami érintésérzékeny, ezen lehet vezérelni a klímát, a különféle beállítások is itt érhetők el, valamint egyedi funkciót is lehet adni a virtuális gombnak. Alatta pedig egy másik, már valódi kapcsolókból álló gombsor található, a fontosabb, funkcióknak, többek között a belső levegőkeringetés és a gyors szélvédőpárátlanítás is kapott saját kapcsolót. Fedélzeti rendszere villámgyors, a kijelző képe borotvaéles, élénkek a színek, és a grafika is tetszetős és természetesen több téma közül választhat a vezető.

De nem csak a dizájnra, a használhatóságra is volt gondjuk a belsőt megtervezőknek, van USB C aljzat, 12 voltos csatlakozó is, és indukciós felületen is tölthető a mobiltelefon. Van még USB aljzat a könyöklőben is, innen apró kis alagúton lehet kivezetni a töltőkábelt a könyöklő előtti kis telefontartóba. Igen, a beleállított telefont úgy lehet tölteni, hogy nem törik meg a kábel, és a kijelző is látszik. Apró figyelmesség ez a vezeték nélküli telefontükrözés korában – ezt is tudja a 308-as – és hasznos is, mert a folytonos vezeték nélküli kapcsolat gyorsan megeszi a készenléti időt.

Ízlés kérdése, nekem éppen kedvemre való a süllyesztett fokozatválasztó kapcsoló, ami nem lóg bele a térbe, viszont a mellette lévő, szintén klassz kivitelű vezetési mód kiválasztó megjegyezhetné az aktuális beállítást, hogy ne kelljen minden indulásnál újra és újra átváltani a megszokott, kedvenc módra.

Elöl természetesen minden irányban van elég hely a 308-asban, a második sorban viszont a lábtér is határeset – persze csak akkor, ha magas és kompromisszumképtelen sofőr mögé kell beülni – a fejtér viszont bőven elég, ha sikerül bemászni hátra a nem túl nagyra nyitható ajtókon és a magas küszöbön.

Csomagtartója 608 literes, a háttámlák lehajtása után pedig 1634 literessé varázsolható, a PHEV változatban 60 literrel kisebb hellyel kell beérni. A raktér is praktikus, a dupla fenéklemez alatt pótkeréknek nem, de a kötelező felszerelésnek maradt elég hely. Szintén van saját helye a használaton kívüli csomagtérrolónak is, nem hiányoznak a masszív, fém rögzítőfülek, a szatyorkampó, a világítás és a 12 voltos aljzat sem.