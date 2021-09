Utastere hozza azt, amit elvárhatunk a Golftól, tisztességes anyagokból építkezik, – még az ajtózseb belseje is puha anyaggal van bevonva, hogy ne zörögjön, karcolódjon amit beletesznek – és az összeszerelés is lelkiismeretes, pontos munkának tűnik. Kényelmesek az ülések, jó tapintású benne az egyszerű kárpit is, és az összes létező üléssorában le lehet húzni több száz kilométert is fészkelődés és hiszti nélkül. Pláne, hogy a hátsó utasoknak is van klímavezérlőjük és USB csatlakozóból is jutott hátra két darab.

Sajnos ergonómiai szempontból már vannak gyengéi, nem tudom, az autóipar valaha képes lesz-e elengedni az érintőképernyős felületek fétisét, de bízom benne, hogy néhány éven belül azért csak kifut ez az őrület. A Golfban a még a fényszóró kapcsolópanelja is érintésérzékeny felületet kapott, ami még nem is lenne akkora baj, hiszen automata állásba állítva szinte soha az életben nem kell hozzányúlni, csinálja magától, amit kell.

Sokkal nagyobb baklövés volt ugyanide telepíteni a szélvédő páramentesítését kapcsoló gombot, illetve a hátsó ablak fűtését. Azt, amit szinte a Föld kérgének megszilárdulása óta a klímapanelen kellett kapcsolni. Igaz, a Golfban a klímapanellel is gondban lennénk, mert szerencsétlennek ilyenje sincs, ezt is menüből érjük csak el. A hétfokozatú DSG váltó fokozatválasztóját viszont remek húzás volt ennyire apróra faragni, ennél több helyet nem is kell, hogy elfoglaljon.

Fedélzeti rendszerét az alábbi cikkben lévő videóból alaposan megismerheted:

Csomagtartója nagyobb lett, mint az elődé volt, alapból 611 literes, – ez plusz 6 litert jelent – a hátsó ülések lehajtása után pedig 1642 literes teret lehet telerámolni – itt 22 liter a plusz – többféle padlószinttel, világítással, rekeszekkel, 12 voltos csatlakozóval, pótkerékkel, illetve mindennel, amit csak egy csomagtartó tudhat.