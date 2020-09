Beülve az új Leonba először annak tudunk örülni, hogy rendes helyen, a földhöz közel ülhetünk benne. Használat közben aztán az is kiderül, hogyha nemcsak parádézni kell az autó, akkor mennyivel praktikusabb dolog egy tisztességes kombi, mint a szabadidő-autók, crossoverek döntő többsége. Már nem is emlékszem, mikor volt ennyire fájdalommentes a hétvégi autóba pakolás, amikor nem kellett magasra emelni a hátizsákokat, dobozokat, és még a helykihasználással sem kellett igazán törődni, csak hanyagul bedobálni mindent hátra.

Az 1,5 literes, hengerlekapcsolásra is képes közvetlen befecskendezésű, turbós benzinmotoron ha nem is érezni azt a 150 lóerőt, ami a forgalmiban szerepel, mégis egész élvezetesen lehet vele autózni. Nem egy rakéta – ezt a 9 másodperc körüli gyorsulás is igazolja – mégis, ha szükség van rá, lehet hajszolni, bár a vezetés közbeni mosoly nem ennek, hanem inkább a futóműnek szól majd. A különböző vezetési stílusokhoz igazítható futómű tud egész barátságosan lágyként és könyörtelenül stabilként is működni. A kisebb úthibákon úgy megy át az autó, hogy észre sem veszik a bent ülők, de a nagyobbak után is legfeljebb egy tompa puffanást hallani az autó alja felől. Könnyű, inkább kényelmes, mint sportos a kormány, a futómű pedig stabil, kiszámítható szerkezet.

A lágy, 48 voltos alibihibrid rendszer itt nem képes elektromos energiával mozgatni az amúgy könnyűnek számító karosszériát, itt mindössze a fékezésekkor összegyűjtött energiát teszi el későbbre, illetve az autó vitorlázásakor – amikor nem jár a benzinmotor – látja el energiával a fedélzeti rendszereket.

Az extra fényjáték mellett a vezetőtámogató rendszerek gazdagsága is vonzó pont lehet vásárláskor, így az adaptív, a sebességkorlátozó táblák és a domborzat, útvonalvezetés sajátosságait is figyelembe vevő tempomat is rendelhető a kocsiba. Ugyan ez még nem százas, hiszen a 21-esen egymás után sorba jövő óriás körforgalmakból volt, amit megismert, és olyan tempóra lassított, hogy visító gyerekekkel ugyan, de be lehetett vele kanyarodni, míg máshol sokkal merészebb tempóval esett volna be a körforgalomba, ha hagyom. A tempomat mellett automatikus fényszóró szabályzás, sávtartó rendszer, fáradtságfigyelő, gyalogos és kerékpáros felismerő rendszer is dolgozik a Leonban.