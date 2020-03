Hamar belakható a kombi Opel Astra utastere, mert minden jó helyen van és térből is akad bőven. Több tárolórekesz van, ahová a motyókat süllyeszthetjük. Csak a klímapanel alatti mélyedésnek nem látom értelmét, mert nagyjából semmi nem fér bele rendesen egy megkezdett csomag rágón kívül. A könyöklő előtti telefontartó pedig a mai szélesre hízott mobiloknak kezd szűkös lenni. Ilyesmiken azért látszik az autó kora.

Amire semmiképp nem számítottam a kombi Astrában, az a feszesen tartó sportülések. A legtöbb paramétere kézzel állítható, de pillanatok alatt komfortosra szabható az ülés. Azért jól jön a bővíthető laphosszúság hozzá, mert másképp elég rövidek lennének a székek. Hátul nem csak helyből van rengeteg, de a támla is jó szögben áll, plusz van itt is USB kimenet meg ülésfűtés is.

Kezelhetősége végtelenül egyszerű. Minden elég egyértelmű a kormány gombjaitól az érintőképernyő menüjéig. A műszerfal két szélén analóg mutatók, középen pedig kijelző van – ha nem is túl szépen integrálva. Utóbbin csak sebesség, fogyasztás meg ilyen apróságok vannak. A navigáció képe sajnos nem jeleníthető meg rajta, így egy igazi kihagyott ziccer.

540 literes alaphelyzetben a csomagtartója, aminél van nagyobb, de a szabályos forma és az alacsony padló elég jól pakolhatóvá teszi. A padlója nem illeszkedik túl szépen és szatyorkapók sem állnak rendelkezésre, de a megfelelő kiegészítőkkel kordában lehet tartani a holmikat.

Gombnyomásra lebillennek az ülések, onnantól pedig bő 1,6 köbméter a raktér. Ha jól ment a tetrisz, akkor a bicikli is belefér az első kerekek kiszedése és a tetőkárpit épségének különösebb veszélyeztetése nélkül.