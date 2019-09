Olyan, mint a többi Toyota-hibrid, csak erősebb a megszokottnál. A gázpedál lenyomására valami történik ott elöl, és a kocsi valamennyire meglódul, meg lesz valamennyi hang – körülbelül ennyire intim a vezetési élmény. A futómű, a menetdinamika a típusjelzés első feléhez passzol inkább (Touring Sports). Hiába került hátra kettős keresztlengőkar a kategóriában szokásos egyszerűbb csatolt hosszlengőkarok helyett, hiába a fordulatszám megemelésén kívül érzésre mást nem nagyon csináló Sport beállítás, az érzéketlen kormányzás és a másfél tonnás tömeg mellé társuló lágy rugózás nem csinál GTI-t a Corollából.

Persze nem is az a dolga, hanem hogy takarékosan, de azért megfelelő erőtartalékok mellett, kényelemben hozza-vigye az utasokat A-ból B-be. És ezt jól csinálja. A csúcskivitel JBL-hifije szépen szól, az utastér csendes, még padlógáznál, a motor felbőgésekor is, a klimatizálás hatásosan, finoman működik. Ja, ha már klíma: a hibrid Toyoták nagy előnye a sima stop-startos benzines és dízel kocsikkal szemben, hogy a klímakompresszor elektromos, így a légkondi a piros lámpánál sem kapcsol ki, a kocsi nem kezd meleget és büdöset fújni nyáron sem.

És akkor az elektronika. Kezdjük azzal, ami jó: a Head-Up Display tényleg csodálatos, a kommersz mezőnyben a legkomplexebb. Minden infót megjelenít, amire vezetés közben szükség van, még azt a spéci kvázi-műszert is, ami jelzi, hogy meddig érdemes nyomni a gázpedált a takarékos üzem keretein belül maradáshoz.

A fél-virtuális műszeregység is egész jól sikerült. A kis kijelző a két nagy, eléggé felesleges fél-óra között nagy felbontású, szépek a színei. Három különböző layout közül lehet választani, és itt lehet navigálni a kocsi fontosabb beállításainak menüjében is, a kormányküllőn lévő gombokkal. Ez a kismenü még viszonylag logikus, bár kissé nehézkes használni és van pár értelmetlen korlátozás (mint például a HUD magasságának vagy fényerejének csak álló helyzetben engedett beállítása).

Na de a főképernyőn az infotainment-menü – tragédia. De komolyan, mintha a Toyotánál kockadobással döntenék el, melyik menüpont vagy funkció hol legyen, melyik al-képernyőn milyen kiosztásban szerepeljenek a funkciók. Vissza-gomb hol van, hol nincs, a navigáció programozását, tehát egy cím beírását a navigációs menün kívülről kell kezdeményezni, hátborzongató logikátlanságok vannak minden funkciónál, minden szinten. Én nem értem, miért csinál ebből lassan évtizedes távlatban valami fura dacos presztízskérdést a Toyota, és miért nem mutatják meg egyszer a HMI-jüket egy profi programozócsapatnak, vagy akár csak egy normális, hétköznapi józan ésszel rendelkező embernek, aki elmondaná, mi a szar benne.

Na de mindegy, vissza a lényeghez: nyugis, csendes, békés utazóautónak azért így is kiváló a Corolla csúcshibrid. Normál utazótempónál, 90 és 140 között mindig alig forog a motor, 130-nál nem szokta elérni a 2000-et sem, de enyhe lejtőn van, hogy még kevesebbet pörög, hála a kifinomult erőátvitelnek:

A hibridtechnika, ahogy a korábbi Toyota hibridekben is, megfontolt, óvatos, hatékony és takarékos vezetésre inspirál. az ember hamar belejön, mennyire kell nyomni a gázt, hogy még ne bőgjön fel a motor, hogyan lehet hosszú kigurulásokkal jó sok energiát beraktározni az akkuba. A fogyasztás nálam vegyes üzemben, de kevés várossal és autópályával 5,4 literes átlagra jött ki, ami nagyjából ugyanannyi, mint a jóval gyengébb 3-as Priusszal mértem annak idején. Az új Prius ennél 0,5-1 literrel kevesebbet eszik, de az igaz, hogy gyengébb is. A mai Eruo 6-os dízelek pedig automatával egy hasonló méretű kocsiban jellemzően ugyanennyivel többet, szóval a hibrid Corolla fogyasztása ma is parádés. Egészen addig, amíg nem kezdünk el azon morfondírozni, hogy az árából talán már egy konnektoros hibridre is be lehetne nevezni.