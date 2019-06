Egészségesen mélyre engedhető az ülés, amire a 142 centis magasság miatt szükség is van. Az apró kormány kezesebbnek mutatja az autót és a műszerekre itt is inkább a volán felett, mint a kormánykeréken át lehet rálátni. Minőségérzetben a kombi is sokat mutat, a középkonzoli hét billenőkapcsoló elegáns.

Pont annyival húzódik magasabban a tetőív, hogy a kombiban ne legyen túl szűk a fejtér a második üléssorban, ami az ötajtós lépcsőshátúban probléma. Gyári adatok szerint a lépcsős hátú 508-nál négy centivel nagyobb itt a fejtér, amiben a 27 fokos dőlésszögben rögzített háttámlának is szerepe lehet, mert a két modell magasságkülönbsége jóval csekélyebb. Itt szellősebben érzik magukat az utasok és a kombi hátsó szélvédőjén át a kilátás is jobb, mint a fastbackben. Apró finomság az érintéssel kapcsolható olvasólámpa, elöl-hátul LED-ekkel.

530-1780 literes a csomagtartó, az ötajtós limuziné 482. Ezekkel az értékekkel a Peugeot 508 SW közel sem a térhasznosítás csodája, a rövidebb 308 kombi nagyobb csomagteret kínál alaphelyzetben és az elődmodell is többet adott a maga 560 literjével. De jó fél köbméter biztosan nem kevés, a csomagtérfedél felszereltségtől függően motorosan nyílik, így láblendítéssel is nyitható.

Minden felszereltségben széria a négy króm rögzítőfül a csomagtérben, GT-hez csomagrendező készlet is jár, a többihez feláras. Sajnos a First Edition zebrano-fából kialakított csomagtérpadlója csak képen lehet velünk, ezeket az autókat már elkapkodták. A Focal-audiorendszer 10 hangszórója közül az ajtókban lévő magashang-sugárzók elegáns, csiszolt fémrács mögül szólalnak meg.