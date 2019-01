Sportos, mint egy kupé, mégis praktikus, mint egy kombi. A Kia ProCeed GT-hez hasonló shooting brake modellt jelenleg csak a Mercedes és a Porsche kínál.

Röviden – Kia ProCeed 1.6 T-GDI GT Mi ez? Az új Kia Ceed harmadik karosszériaváltozata, a kombinál laposabb és sportosabb megjelenésű shooting brake kivitel. Mit tud? Tágas helykínálata és nagy csomagtartója révén (majdnem) olyan praktikus, mint egy kombi, ugyanakkor a vezetése (majdnem) olyan, mint egy sportautóé. Mibe kerül? A próbált 204 lóerős, automataváltós, gazdagon felszerelt GT kivitel 9 149 000 forintba kerül, kézi sebességváltóval félmillióval olcsóbb. A legolcsóbb az egyliteres, 120 lóerős, GT Line felszereltségű kivitel 6 649 000 forintért. Kinek jó? Azoknak, akik szeretik a kettő az egyben megoldásokat. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy egyedi, feltűnő megjelenésű, sportosan vezethető autóval járni, de szükségük van tágas utastérre és nagy csomagtartóra is.

Fából vaskarikának látszik az elképzelés, hogy egy kupé sportosságát egy kombi praktikumával társítsák, ennek ellenére időről időre belevág valaki, hogy megoldja. Valamilyen szinten ilyen próbálkozásnak tekinthető például az olyan sportos kombik megalkotása, mint a Ford Focus ST, vagy a Skoda Octavia RS, de azok mind úgy születtek, hogy a normál kombi modellt erősebb motorral és feszesebb futóművel szerelték fel. Kupéra akár csak távolról emlékeztető formát azonban ne keressünk bennük, hiszen karosszériájuk egy az egyben a kombié.

Egyedi a GT feliratos hűtőrács is, de mégis agresszívebb lökhárítójáról a legkönnyebb azonosítani a ProCeed GT-t. A szélvédő másfél fokkal laposabb, mint a Ceed-é

Az ötlet amúgy nem teljesen mai, már évtizedekkel korábban eszébe jutott a formatervezőknek, hogy ha lecsapják a kombi hátulját, és az egész karosszériát laposabbra szabják, sokkal lendületesebb megjelenést kapnak. Az új formának a shooting brake elnevezést adták, szép korai megtestesítője a Volvo 1800 ES – akkor még két oldalajtóval. A formában rejlő előnyöket a Mercedes elevenítette fel a CLS Shooting Brake változatával, majd a CLA-ból is készített ilyet, ez mindmáig kapható. Amikor a Porsche is oda jutott, hogy kellene a Panamerából egy nagyobb csomagtartójú kivitel, természetesen nem hagyományos kombit kezdtek papírra vetni, hanem egy shooting brake-et Sport Turismo néven. A Mercedes is, a Porsche is prémium márka, érthető, hogy így gondolkodtak. Megtehetik, belefér a költségvetésbe. Érdekesebb talán a tömeggyártó Kia lépése, hogy az új Ceedből nemcsak ötajtóst és kombit dob piacra, hanem egy shooting brake-et is. (Talán érdemes megemlíteni, hogy még ezzel sincs vége, még az idén érkezik a Ceed családba egy negyedik karosszériaváltozat, egy crossover.)

Mind lenyit

Külső Nem aprózták el az átszabást a koreai formatervezők. Bár elölről az agresszívabb lökhárító ellenére egyértelműen Ceed-arcot visel a ProCeed, oldalról és hátulról teljesen elüt mind az ötajtóstól, mind a kombitól – miközben már a kiállása is más. Alacsonyabb ugyanis náluk, 1442 milliméteres magasságával összesen 43 mm-rel húzódik lejjebb a teteje, amiből tíz milliméterrel a hasmagasságot csökkentették. Kupészerűen csapott hátulján a két hátsó lámpát fénycsík köti össze, ami kicsit a Panamera ST-ére emlékeztet, érdekes, hogy a ProCeed felirat betűi is messziről olyanoknak tűnnek, mint a Porschéé. Számos apró stíluselem járul hozzá, hogy a ProCeed GT sportosabbnak hat az egyszerű civil Ceedeknél. Ilyenek a fekete, piros, illetve krómos betétek elöl, oldalt a küszöb felett és hátul, de ebbe a körbe tartozik a dupla krómozott kipufogóvégződés, ami mögött valóban van dob, nem imitáció egyik sem. Látványosak a GT szinthez járó egyedi, 18-as könnyűfém felnik is (az alapnak számító GT Line szinten 17-esek), érdekes, hogy hátul a nagy méret ellenére mégis kicsinek hat, talán a felette lévő nagy lemezfelület miatt.

Belső Kívül tehát megvan a sportos, látványos forma, de megvan-e belül a praktikum? Alacsonyságát figyelembe véve eléggé tágas belül a ProCeed, ami mégsem teljesen meglepő, hiszen 265 centis tengelytávja azonos a többi Ceedével. Még hátul is elfogadható a belmagasság (körülbelül 185 centis magasságig), ha óriásinak éppen nem is nevezhető. Ugyanakkor a csomagokkal sem kell takarékoskodni, az 594 literes térfogat csak 30 literrel kisebb a kombiénál. A csomagtér ajtaja előkelő módon, akár motorral is nyitható, bővítése a GT-ben három, a GT Line kivitelekben két részre osztott hátsó támla ledöntésével lehetséges, és ilyenkor a rolót is a padló alá rejthetjük, van számára kialakított hely.

Technika Persze, aki csak praktikus autót szeretne, az kombit vesz, a ProCeed azonban mást is szeretne kínálni: kupészerű élményt nyújtó vezethetőséget. A próbált GT csúcskivitelben már a beülés jól kezdődik, a mélyre helyezett kagylósított, jó oldaltartást adó ülésben valóban úgy érezhetjük magunkat, mintha egy kupéban ülnénk. Cserében a kilátás nem az igazi, főleg hátrafelé, de szerencsére minden ProCeedben (GT és GT Line is) alapáras a tolatóradar. A folytatás sem rossz, a GT gépházteteje alatt 204 lóerős, 265 Nm nyomatékú, 1,6 literes, turbófeltöltős benzinmotor dolgozik, méghozzá meggyőző erővel. Lehet, hogy a kedvünkért megpiszkálták kicsit, mindenesetre erősebbnek tűnt a számok által jelzettnél. Zúdítja az erejét már 2000/perctől, gyorsan pörög fel akár 6000/perc fölé, finoman jár, vagyis működésével nem okoz csalódást – szemben a hozzá társított hétfokozatú duplakuplungos váltóval. Ami ugyan kulturáltan és finoman kapcsolgat a fokozatok között normális, átlagos használatban, ha ellenben sportosra vesszük a stílust, kiderül, hogy nem elég gyors sem felfelé, sem lefelé. Legalábbis annyira nem, mint ahogy egy sportos autótól elvárnánk. Szerencsére hatfokozatú kézi sebességváltó is választható a GT-hez, csakúgy, mint a GT Line felszereltségi szinttel kínált minden más motorhoz is: a 120 lóerős, egyliteres, háromhengeres, turbófeltöltős benzineshez, a 140 lóerős, 1,4 literes, négyhengeres, turbófeltöltős benzineshez és a 136 lóerős, 1,6 literes dízelmotorhoz is. (A hétfokozatú duplakuplungos váltó az egyliteres benzines kivételével bármelyik motorhoz rendelhető 500 000 forint felár ellenében.)

Vezetés A duplakuplungos automataváltó működésén sajnos az sem javított látványosan, ha kézi üzemmódba vettük át, vagy az üzemmód kapcsolót Normalból Sportba kapcsoltuk. Ebben kicsit harapósabbá válik a motor, csökken a kormány rásegítése, és hangnemet vált a motor! Addig alig hallani, hogy egyáltalán létezik, a Sport üzemmód bekapcsolásától kezdve viszont kívül-belül ordítani kezd, kívül ráadásul eléggé messze hangzóan. Ehhez a kipufogódobokban nyílnak ki szelepek, míg belül egy hanggenerátor is segíti vérpezsdítővé emelni a hangulatot. A lelkesítő hangoktól inspirálva hajlamossá válik az ember sportosabbra venni a kanyarvételeket is, aminek sok akadálya nincs. Az ültetés, a feszesebbre hangolt rugózás, a kormány közvetlensége mind kiveszi a részét a pontos irányíthatóságból, az orrtologatástól nagyon sokáig mentes semleges kanyarvételből. Csak akkor lenne nagyobb élvezet a ProCeed GT terelgetése, ha egy kicsivel még több információ érkezne a kerekek alatti történésekről a kormányon keresztül. De azért azt kell mondani, hogy a BMW M-osztályának igazgatói székéből a Hyundai-Kiához átpártolt Albert Biermann ismét kitett magáért! S a legszebb az, hogy ugyanakkor a rugózás sem veszett teljesen oda, rossz úton sem rázza ki a lelket az utasokból a ProCeed GT.

Költségek Tulajdonságai alapján egyáltalán nem lenne csoda, ha sokan választanák a kombi helyett a majdnem olyan praktikus (kicsit kisebb fejtér a második sorban és 30 literrel kisebb csomagtartó), de formásabb, sportosabb ProCeedet. A különleges kivitelnek azonban az ára is magasabb, első hallásra nem is kevéssel. Ceed kombiba ugyanis már 4 774 000 forintért be lehet ülni (1,4 literes, 100 lóerős szívómotorral), míg a legolcsóbb ProCeed (egy liter turbó, 120 LE) 6 649 000 forintba kerül. Feleződik azonban a különbség, ha azonos motorral nézzük őket, mert úgy a kombiért is már 5 624 000 forintot kell leszurkolni. Még így is azonban majdnem egymillió forint az árkülönbség, de figyelembe kell venni, hogy a GT Line kivitelű ProCeed jóval gazdagabban felszerelt, mint a Bronze kivitelű kombi.