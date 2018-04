A közepesen felszerelt Niro hagyományos bicskakulccsal nyílik, hagyományos gyújtáskapcsolóval indul: kulcsnélküliség, gombos indítás csak a legdrágább kivitelhez jár. A technika motorhang nélkül, de egy kis elektronikus melódiával kel életre (pont így kapcsol be az LG mosógépünk is, ez ilyen koreai divat). A DSG-váltó karját D-be vagy R-be húzva finoman kezd kúszni a kocsi, sokkal könnyebb a Niróval manőverezni szűk helyen, mint a rángatósabb VW-féle duplakuplungossal. Benne van ebben a villanymotor precíz szabályozottsága is, de ez nem kisebbíti a kocsi érdemeit.

Városi forgalomban egész lelkes, agilis az autó, bár a kompakt mérethez képest nagy, másfél tonna feletti tömeg érződik a rugózás enyhe dübörgésén, meg persze a sodrósabb kanyarokban. A futómű inkább komfortos, nem valami lelkesen támogatja a túl gyors kanyarvételt. A fékek hatásosak, jól adagolható a lassítási erő.

A zajszint lakott területen kívül zavaróra emelkedik. Ebben főleg a szél és a futómű a ludas, de kigyorsításoknál a bátran visszakapcsoló váltó a motor fordulatát is már-már 3-as priusosan üvöltősre emeli. 130-140 km/h-s tempomatos gurulás mellett azért még elfogadható hangerő mellett lehet beszélgetni a kabinban, de minden emelkedő, gázadás megtöri a társalgást, illetve beleszól a hallgatott zenébe.

A váltókar mellett egy gombbal két üzemmód, EV és Hybrid közt választhatunk. Furcsa, de nincs köztük igazán különbség, a vezérlés EV-módban is be-beindítja a benzinmotort. Úgy tűnik, a Kia nem vacakolt a konnektoros hibrideknél megszokott, már az Opel Amperánál is ismert töltöttség-szinttartó üzemmód (HOLD-funkció), esetleg az erőltetett üzem közbeni visszatöltés lehetőségének leprogramozásával. Mondjuk minek is, amikor egyelőre alig-alig van olyan régió, zóna, belváros a világon, ahova ne lehetne bemenni pöfögő benzin- vagy dízelmotorral, nincs hova tartalékolni a betöltött elektromos energiát.