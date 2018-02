A korábbi 24 kWh-s akkumulátor csak városi és agglomerációs használatra tette képessé az E-NV 200-at. Most az új Leafhez kifejlesztett, 40 kWh-s akkuval csaknem megduplázódott a hatótáv, finoman nyomva egy Budapest-Miskolc-táv is simán kivitelezhető egy feltöltéssel. Az NEDC-ciklus szerint 280, a valósághoz sokkal közelebb álló új WLTP szabvány szerint 200 km a hatótáv. Ahogy a Leaf, az E-NV 200 is képes a ChaDeMo-szabványos gyorstöltőre, vagyis ha találunk szabad töltőt az egyelőre talán csak kéttucatnyi hazai villámtöltő között, kb. 40 perc alatt csurgatható 150-160 km-re elegendő energia az akkuban. (Hivatalosan: 40 perc alatt 0-ról 80%-osra tölthető az akkumulátor.)

A Leaf motorját nem kapta meg az E-NV 200, a teljesítmény maradt 109 lóerő. Nem is baj, mert a kocsi stabilitása nagyon furgonos, amin az apró kerekek sem sokat segítenek: 185/65R15 a méret.

A Nissan E-NV 200 nemcsak villanyautó, hanem mobil energiatároló, kétirányú töltéssel. Ez azt jelenti, hogy irodákhoz és üzleti létesítményekhez csatlakozva energiát tud visszaadni, így megfelelő infrastruktúra mellett alkalmas például a megújuló energiaforrásokból napsütés, erős szél idején felvett energia leadására a háztartási fogyasztók számára, amikor épp nem süt a nap, nem fúj a szél.