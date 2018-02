Nem bántó a Dokker belseje. Biztos vagyok benne, hogy az anyagválasztáskor figyelembe vették, hogy könnyedén tisztítható legyen az utastér, így nem kell félnünk attól, ha a gyerekek könyékig csokisan és/vagy sárosan ugranak be az autóba.

Ránézésre nem tűnnek olcsónak az amúgy mindenhol kemény műanyagok, amelyeket az LG által szállított 7 colos érintőkijelző tör meg. A jó felbontású, érintésre gyorsan reagáló képernyő kezelése egyszerű, ami hatalmas pozitívum. Az olyan felhasználók is villámgyorsan megtanulják nyomkodni, akik előtte okostelefont is csak tévében láttak. A nagyitelefonokhoz tudnám hasonlítani: nagy gombok, érthető feliratok, gyors és átlátható menürendszer. A navigáció és jack-bemenet mellett van még kormányoszlopon elhelyezett vezérlőbajusz, USB-port és Bluetooth-kihangosítás is.

A Dokker utastere tulajdonképpen a hátsó sortól igazán izgalmas. Itt található a két praktikus tolóajtó (mindkettő alapáron a Stepwayben), illetve az a hatalmas csomagtér, amit jó teherautóhoz hűen, aszimmetrikusan osztott, kitámasztható ajtókon keresztül közelíthetünk meg. Alaphelyzetben is 800 liternyi rakomány csúszkálhat az utastérben, de az ülések előredöntésével egészen 3 köbméterig bővíthető. A támlák döntésével automatikusan dől az ülőfelület is, de ilyenkor a padot csak a saját súlya tartja ebben a pozícióban, így menet közben van rá esély, hogy visszazuhan a helyére. Utóbbira érdemes figyelni, mielőtt alá kerül valami olyasmi, amiben komoly kárt tehet.