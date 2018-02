A formaterv nagyon jól sikerült. Első pillantásra jól azonosíthatóan Nissan, de frissebb, agresszívebb, mint a hasonló, de sokkal kevésbé karakteres Pulsar. (Volt. Mert a Pulsart már nem gyártják.) A menetjelző végre LED-es, a lámpák elöl-hátul keskenyek, csinosak, az alaktényező 0,28, sokkal jobb, mint a bumfordi előd 0,31-es értéke volt. A C-oszlop fekete betéte ugyan kicsit elcsépelt motívum, már egy kicsit túl sok modellnél elsütötték (Opel Astra, Peugeot, 3008, Seat Arona stb.), de sebaj. Nincs olyan szög, ahonnan ne nézne ki jól a kocsi.

Háromféle formatervezési irányzat létezik autógyártói körökben a villanyautókkal kapcsolatban. Van, aki az elektromos modelleket nagyon markánsan megkülönbözteti dizájnban is a “hagyományos” autóktól (így járt el a BMW az i3-mal, az Opel az Amperával, meg hát a Tesla is a maga koncepciós formai megoldásaival, bár ők nem gyártanak belsőégésű motoros kocsit), van, aki egyszerűen modellváltozatként hozza ki a villanyos kocsikat (Ford a Focus Electrickel, VW az elektromos Up-pal, Golffal), és van a Nissan, aki ugyan önálló modellként állította ki az előző Leafet is meg ezt is, de azért nem csinált futurista űrhajót belőle. A Leafet simán el tudnánk képzelni benzinmotorral is az orrában – persze ilyen változat nincs és nem is lesz.