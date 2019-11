Már indítás után feltűnik a négyhengeres csendes, vibrációmentes működése. Ez a plusz, amit bármikor meg tud villantani a turbós háromhengeresekkel szemben, legyenek azok bármennyire is kiegyensúlyozva. Padlógázon is visszafogottabb a változó szelepvezérléses négyhengeres hangja, ami fontos, mert gyakran kell noszogatni, ha dinamikusan akarunk haladni.

Ezzel pedig nincs baj, az ember még hitelesített mérőeszközökkel sem tud mindig objektív eredményt felmutatni, hát még ha valamiről érzékszervi úton próbál okosat mondani. Ezért nagyon fontos, miből ülünk át. Ha bármilyen közös nyomócsöves turbódízelből az elmúlt 15 évből, akkor lomhának érződik. Viszont ha az átlag 1,4-1,6 literes benzinesek, 100 lóerő körüli háromhengeres turbósok felől közelítünk, akkor teljesen rendben van az alapmotoros kombi mutatványa.

Mivel a futóművét eltalálták, a kormányzás is kellően közvetlen, a hatsebességes váltó pedig precíz, könnyen kapcsolható, így vezetés közben a sebességhatárok alatt maradva abszolút nincs ok a panaszra, legalább a fékbetétek sem kopnak el egyhamar.

Egyszerűen elkényeztettek minket a gyártók a sok agyontöltött turbós motorral, ahol már 1500-as fordulattól mozdonyként indul meg az autó, és idegen érzés a 6000 körüli fordulatszám. Ennél a Kiánál ezt kell megcélozni egy-egy előzésnél, és akkor nincs probléma.

Az ilyen akcióknál üvöltő motor pedig a jó zajszigetelésnek köszönhetően a külvilág moraja marad, és ez a tulajdonság autópályán is jól jön, mert 130 km/óránál már 3500-at forog az 1,4-es. Innen viszont nincs tovább, az alacsonyan repülő német prémiumok közzé mindent bevetve sem tudunk bevetődni a belső sávba, de mivel tényleg jó a zajcsillapítás, kényelmesek az ülések, nincs is ok az őrült száguldásra.

Ráadásul fűthető a kormány, az első, sőt a hátsó ülések is, tehát igazán praktikus extrák fértek bele az 5,9 millió forintos vételárba.