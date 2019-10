Olvass tovább

Külső

Szóval az új Golf, már valóban új. Külsején forradalmi változást ne keressünk, az alap, ötajtós forma természetesen megmaradt, ugyanúgy, mint a modell jellegzetessége, a baromi széles C-oszlop. A Golf 8-as 4284 milliméter hosszú, 1789 mm széles, 1456 mm magas, tengelytávja pedig 2636 mm.

Kissé alacsonyabb lett a Nyolcas, de belül vállban mégis szélesebb. Változatlan az eltéveszthetetlen Golf dizájn is, csak persze finomabbak a vonalai, amivel a légellenállást is sikerült csökkenteni. Szemből 2,21 négyzetméternyi felületbe kapaszkodhat bele a szél, amivel az autó légellenállási együtthatója 0,275.

Miután leragasztották a telefonunk utolsó kameráját is, és szavunkat adtuk, hogy ma estig hallgatunk a látottakról, végre megpillanthattuk a titkot. Fura sárgában. Vagy zöldben. Rögtön feltűnt, hogy tényleg sokkal áramvonalasabb a forma, de hogy ne legyen félig elszopogatott savanyú cukor jellege, itt-ott elképesztő élek, rafinált domborulatok kerültek a karosszériára. A jelzők itt annak a bravúrnak szólnak, amivel ezeket a bonyolult formákat – a vasalás mindkét oldalán konkáv a lemez – belepréselték a fémbe.

De inkább ideteszek egy 7-es Golfot és egy 8-as Golfot, a középső csíkot jobbra-balra húzogatva könnyebben észrevehetőek a generációs különbségek:

Szemből nézve még a szélesebb és a karmolásszerű csíkozástól jóval hangsúlyosabb első lökhárító, illetve az új, letisztultabb márkalogó lehet még feltűnő. Oldalról az autón végigfutó csíkok izgalmasak, van belőlük rögtön kettő is, egy magasabban, a kilincsek vonalában, egy pedig lejjebb, nem sokkal a küszöb fölött. Ezektől elméletileg hosszabbnak látjuk az autót, mint amilyen valójában.

Fényszóróiban már alapáron LED-ek világítanak, de persze ebből is van egyszerűbb és okosabb darab is, utóbbi például kimaszkolja a szembejövő autót, nem vakítja el a vezetőt, sőt, a reflektortól vadul világító közlekedési táblákat is finomabban világítja meg. Hátul szintén LED-ek világítanak a lámpatestekben, és az irányjelző most már elöl is képes menő futófényként jelezni a kanyarodási szándékot.

Belső

Bár utasterében eddig sem volt káosz, vagy rendetlenség, de a 8-as Golfban mégis megpróbáltak rendet rakni. Magyarul kidobták belőle szinte az összes gombot, kapcsolót és a helyükre simogatható felületek kerültek. Biztos nagyon menő, hogy a lámpakapcsoló helyére is érintőfelület került, és a klímavezérlés is ilyenre váltott, de majd kiderül, mennyire használható ez a való életben, úton zötykölődés közben.

Egy kis logikai bukfenc miatt ezentúl már nem a klímavezérlés, hanem a lámpakapcsoló környékén kell keresni a hátsó ablakfűtést, illetve a szélvédő gyors páramentesítésének kapcsolóját is. Persze meg lehet magyarázni, hogy ez a panel felel azért, hogy lásson a vezető, de akkor is furcsa. Sebaj, majd megszokjuk, ne legyenek kétségeink, hogy lesznek, akik majd utánozzák ezt a megoldást.

Mindenesetre látványra valóban izgalmas ez a kezelőfelület, ugyanúgy, mint a 10,25 colos, teljesen virtuális műszerfal, amit alapáron 8,25, vagy felárért 10 colos középső kijelző egészíthet ki. Egyedül a kormány nyomógombjai és az elektromos ablakemelő vezérlése tarthatta meg valós, fizikai gombjait, mert még a tetőablak is simogatós vezérlőfelületet kapott.

Ezzel párhuzamosan az automatikus, DSG-váltós Golf-ban a váltókar egészen jelentéktelenné zsugorodott, a korábbi, klasszikus váltókar helyét egy picike pöcök vette át. Teljesen rendben van, ha már elektronikus, nem kell ennél nagyobb dolog az utastérbe.

A vezető teljes értékű, a szélvédőre vetítő head up displaynek is örülhet, az utasok pedig az akár háromzónás klímának, vagy a széria hangulatvilágításnak, ami felárért akár 30 színű is lehet.

Sokat okosodott a Golf a vezetőtámogatás terén is, észreveszi a gyalogosokat, vészfékez, az adaptív tempomat figyeli a sebességkorlátozásokat és lassít körforgalom előtt, de a legérdekesebb mégis az, hogy első európai autóként képes 800 méteres körzeten belül megosztani más autókkal is a releváns közlekedési információkat, illetve kommunikálni az infrastruktúrával. Így még az előtt értesülhet a vezető a beláthatatlan kanyar mögötti lerobbant autóról, útfelújításról, torlódásról, mielőtt azt meglátná, de felfagyott kanyarról is kaphat, és küldhet információt más járműnek.

Technika

A Golf 8-ba kerülhet dízelmotor, benzines- és CNG-üzemű motor, lágy hibrid és konnektorról is tölthető hibrid hajtáslánc is. Az összes dízel és benzinmotor turbófeltöltős és direkt-befecskendezéses, és ha az összes motorvariáns piacra kerül, akkor 90 és 300 lóerő közötti teljesítménnyel lehet majd megvenni őket.

Újdonságnak számítanak a Golf8-ban a háromhengeres TSI motorok amelyek 90 és 110 lóerősek, illetve a négyhengeres TDI-k is, 115 és 150 lóerővel. Nagyot bővült a hibridkínálat, ötfősre duzzadt a korábbi egyszereplős lista, ezek közül három a 48 voltos lágy hibrid – eTSI – vonalat képviseli 110, 130 és 150 lóerővel, a maradék kettő pedig “igazi” hibrid – eHybrid – 204 és 245 lóerős csúcsteljesítménnyel, szintén új, a korábbinál 50 százalékkal nagyobb kapacitású, 13 kWh-ás akkumulátorcsomaggal.

Mivel egyelőre csak álló helyzetben, kitömve találkoztunk vele, nagyon várjuk, hogy milyen lehet vezetni. De erre sajnos még várhatunk pár hónapot.