55 mm-t nőtt a tengelytáv, ami nagyrészt megoldotta az előd egyik fő hibáját, az ötajtós modellben túl szűk lábteret. Az ajtónyílás elég szűk, de a térkínálat megjavult. A háttámla kimélyítése további centikkel növeli a lábteret, egy magas ember úgy tud beülni magának beállított ülés mögé (ha nem fekszik a vezetőülésben), hogy a térde nem ér az üléstámlához.

10” az érintőképernyő képátlója, képe feltűnően szép rajzú, ami a tolatókamera képére is igaz. A gombok megnyomására fürgén reagál, csak a funkciók betöltését megelőző animációk visznek el pár tizedet, de érezhető, hogy az elődnél komolyabb hardver van mögötte.

Már az Active pack alapverzióban is digitális a műszeregység. A GT-ben térhatású a fentről vetített kijelző, de ez a funkció elvileg kikapcsolható, ha valakit zavar. Eddig is jó volt a 308 minőségérzete, amit a harmadik generáció is megad. Szépek a szövetburkolatok és a műanyagokat is a szebbek közül válogatták össze. A méretes váltógomb az Opelekére hasonlít, a közepes pontossággal mozgó váltó is.

Érdekes a műszerfal felső karéjában végigfutó rácsozás, amit talán a B8-as Passat ihletett. A rácssornak csak egy része légrostély, de a látvány egységes. Felszereltségtől függően az első ülések között is lehet két levegőkilépő a hátsó utastér hatékonyabb légkondicionálásához.

Hasznos funkció, hogy a menüsorban a navigáció gombja felülírható egy fontos címmel és a légkondicionálás ikonja helyére rögzíthető a preferált hőmérséklet. Így a leggyakrabban használt funkciók közvetlenül elérhetők, nem kell a menübe belépni ahhoz, hogy navigáljon haza. A hangvezérlés működött, legalábbis a fázom szóra tényleg feljebb vette a hőmérsékletet, ha ezt el tudjuk rebegni a főbb idegen nyelvek egyikén.

A konnektorról tölthető akkus hibridben az akkucsomag elvesz némi helyet a csomagtérből, emiatt a belső égésű motoros 308 kombik 609-1634 literje helyett 548-1547 literes a hibridek csomagtartója. A nem hibrid ötajtósé 412-1323 liter, a Hybrid 180 és a Hybrid 225 csomagtartója 361-1273 literes.