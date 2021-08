Miután a negyedik generációs Megane már 2016 óta velünk van, egyáltalán nem furcsa, vagy új látvány az utakon. Nálunk még a szedán sem, amit az új kor szellemi divatjának megfelelően GrandCoupéra kereszteltek. Nem hangzik rosszul, de sem grand, sem kupé, egész egyszerűen egy jól megrajzolt kompakt szedán. 4632 milliméter hosszú, 1443 magas és 1814 széles, a tengelytávja pedig 2,7 méter, szóval a MidsizeSedan egy kicsit őszintébb név lehetne, de úgy meg ki venné meg? Ugye!

Való igaz, hogy a C oszlopát csinosan formázták, de így is tökéletesen elhatároltan háromdobozos a sziluett. Vonásai csinosak, franciásan érdekes, süt róla, hogy érzelmeket is szerettek volna belevinni, hogy a nagy német konkurens táborból kilógjon. A frissítéssel sem engedték el a horogformával kiegészített fényszórókat, de ma már nincs halogénizzós verzió, mindenki megkapja a teljesen ledes lámpatesteket.

Változtak a lökhárítók, de nem túl feltűnően, épp csak kicsit csinosabb lett a helyzet. Bár felszereltségből rendelni már csak a magasabbik és egyetlen Intenst lehet, amihez 16 colos felni van ballonos gumikkal, és ez nagyon jó pont a jelenlegi újautó-piacon. A Megane elbírja még a 17 colost is, amivel csinosabban mutat, persze a rugózási komfortban ez már megérződik.

