Belül tényleg sokat javult a hátsó térkínálat, a lábtér tágas és a csomagtartó is tisztességes a maga 375 literjével, de aki szükségpótkereket kér, csak 341 literre számíthat. Lehajtott üléstámlákkal 1354 illetve 1320 liternyi lesz a hely, a kombi maximuma 635-1653 liter és ebben mindig független a hátsó kerékfelfüggesztés.

Jóval drágább kompakt autókból, például a Mazda3-ból is kispórolja a gyár a síalagutat, ami itt adott és sokkal jobban használhatóvá teszi a Focust. A csomagtérfedél mindkét oldalán van kapaszkodó a lehúzásához, a tervezők a balkezesekre is gondoltak. A legokosabb részlet továbbra is az ajtónyitáskor előugró, záráskor visszahúzódó, mechanikus élvédő.

Minőségérzetben látható az igyekvés, hogy a látvány jó legyen. A műszerfal tetején puhák a felületek, díszítésként szénszálat utánzó betéttel találkozunk, az ajtótárolók szőnyegbélelése elegáns és praktikus.

Tetszett a térdtámasz a középkonzol mindkét oldalán, így nem a kemény műanyagnak préselődik a térded gyors kanyarokban. Hátulról hiányoltuk a levegőkilépőt, ami egy Alfa 147-ben húsz éve benne tudott lenni. Legalább kartámasz van és hátra is jutott belső világítás.

Télen nagyon kellemetlen, hogy az ST-Line sportos üléseinek műbőrfelülete alá nem ér el az ülésfűtés. A szövetkárpit alatt ott a parázs, a hátad közepéig kellemesen meleg az ülés, aztán a vállat és a lapockát a jéghideg műbőr támadja, ami még kabátban is kellemetlen kontraszt. Aki erre érzékeny, vegyen másik kivitelt a Focusból.