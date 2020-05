Utasterében a sportos üléseket, kormányt, ajtó- és üléskárpitot, váltót megbolondító pár méter extra piros varrás az összes különlegesség, minden más a széria Corollából lehet ismerős. Anyaghasználata hozza a kategória átlagát, a bútorozás dizájnja izgalmas, tele ívekkel, hajlításokkal, kanyarokkal. Jó pont, hogy a klímapanelnek vannak saját fizikai gombjai, sőt, még kijelzője is, így nem kell osztozkodnia a központi monitoron más adatokkal. Hasonlóan okos dolog, hogy az érintőképernyőn is vannak valódi gombok, amik megkönnyítik a vezetés közbeni használatot. Az viszont már fáj, hogy 2020-ban egy Toyotában, amiben olyan varázslatos hibrid technika van, hogy ihajj, egy ennyire fura logikájú és rossz képfelbontású fedélzeti rendszerrel kell együtt élni.

Műszerfala is hibrid, van benne változtatható információt mutató TFT kijelző, a két szélen pedig sima, régimódi mutatós műszerek. Használati értéke a head up display-jel együtt remek, tényleg mindent megmutat, ha akarjuk, de közben nem zavaró az információ mennyisége. Két extra gomb található az e-CVT fokozatválasztója mellett, az egyik a tisztán elektromos üzemmódot kapcsolja, a másikkal pedig a vezetési stílusok között lehet váltogatni.

Míg elöl kényelmes, tágas a Corolla GR-Sport, addig a hátsó utasoknak már érezhetően kevesebb hely jut. 190 centiméterrel már nem annyira komfortos a hátsó üléssor, főleg a térd- és fejtér szűkül be hamarabb, mint kellene. Akinek fontos a második sorban utazók kényelme is, az inkább a kombi változatot válassza.

Csomagtartója is picike, 313 literes, de legalább okosan variálható. Az aránylag magas csomagtartó padló többféleképpen is felhajtható – oldalra is, szembe is -, kétoldalt mélyre nyúló rekeszek találhatók benne, és van szatyorkampó, csomagrögzítő fül is. A felhajtható padló alatt pótkerék nincs, csak a defektjavító készlet, az akksi, illetve egy kisebb rakodóhely. A hátsó ülések támláját lehajtva sík, hosszú felületre lehet rakodni.