A használt autóra szánható keretünk 1,5 millió forint volt, amit ha én költök el, akkor most talán egy lepukkant Renault Vel Satis és egy aggasztó Lancia Thesis állna a ház előtt, de minimum egy Lexus IS 200, az önzáró differenciálműves Sport. De mivel nem nekem kellett autót találni, alapos mérlegelés után maradt a Ford Focus második generációja .

Egyszer, ha vége a hercehurcának a rendőrséggel és a biztosítóval, megírom annak is a történetét. Egyelőre annyit hogy a 2014 végén beszerzett Ford Focusunkat egy telerakott billencs gazdasági és műszaki totálkárosra törte februárban az Árpád-hídon, egy harmadik fél hibájából.

Mi van itthon?

Meggyőződésem, hogy csak annak érdemes külföldre indulnia használt autóért, aki látta az itthoni kínálatot, megnézett és kipróbált minél több autót, ezért én is így kezdtem. Mivel a trauma utána nem akartunk még a kocsi használati értékéből is leadni, maradt a Ghia kivitel, legalább a 100 lóerős, 1,6-os benzines szívómotorral, de a láncos vezérlésű 1,8-as vagy a kétliteres is jó lett volna. Mivel csak ötajtós jött szóba, mindenképp bordó fényezéssel és az addigi sötétszürke plüss belsőt sem akartuk a világosabbra cserélni, a dízelek kizárása után a keresgélés nem tűnt ígéretesnek.

Egy-egy hirdető képes Ghiának hirdetni az autót, pedig csak a 16 collos alufelni van rajta, se krómfényes hűtőrácskeret, se első-hátsó kartámasz, se igényesebb belső világítás térképolvasó lámpákkal, lábtér-megvilágítással, hátsó csillárral, se deréktámasz, se erszény az első ülésen, se bicskakulcs, de még egy Ghia-pajzsot sem ragasztott fel a hátsó ajtókra.

Volt egy esély Zalaegerszegen

Ám Zalaegerszegen felbukkant egy ötajtós, 100 lóerős Ghia, 1 250 000 forintra kiírva, és ami a legfontosabb, bordó fényezéssel, sötét belső térrel. A rokonszenves kereskedő egyik fia Németországban él, ott hajtja fel az autókat, amit a család többi tagja itthon értékesít. Másnap ott voltam.

Az autót jól felkészítették az eladásra, a küszöbök tövében meginduló korrózió nyomait friss javítás és festés fedte. Igazából 150 000 kilométer volt benne, 80 ezerig vezették a szervizkönyvét. Karosszériáján nem találtam törésnyomokat, ami a baleset után nekünk nagyon fontos volt, fényezése megnyugtató értékeket adott az összes oszlopon és a héjon is, de az kevésbé érdekelt.

A légkondicionálója nem ment, gáz sem volt benne, beázott a csomagtere és elmaradt benne a vezérléscsere is, amit 10 évente vagy 200 000 kilométereként kell megejteni, de jól működött, vigyáztak a belső terére, a kereskedés lett volna az eladó, nem a kinti magántulaj, így színe és állapota miatt megvettük volna. Azért csak volna, mert három napnyi szüttyögés közepette elvitte más és ekkor már biztos voltam benne, hogy ennyire merev kritériumokkal legfeljebb külföldön találunk másik családi autót.

Nahát, külföldön is vannak rossz autók

Kijózanítóan teltek a keresés első hetei, mert bordóban még Németországban is alig volt eladó benzines Ford Focus a használtautó-hirdetései oldalakon, ötajtósból pláne. De nézegettem kitartóan a kocsikat és mutogattam otthon sötétzöldet, feketét, téglavöröset. Hátha.

Egy rozsdamentesnek hirdetett, de masszívan korrodáló Mazda3 és a képen szép, de élőben aggasztó Ford Focus kapcsán nemrég írtam róla, hogy nem szabad túlértékelni a németországi használtautó-hirdetések valóságtartalmát. A zömük korrekten tükrözheti az autó állapotát, de ott sem a tejjel-mézzel folyó Kánaán vár a kolbászból lévő kerítés mögött.

Sokadszor igazolódik be, hogy a használt autókat nem lehet számítógép elől megítélni, kénytelen vagy odamenni, lehasalni a murván és valószínűleg csalódni sem egyszer fogsz, ha nem a páréves modellek közül válogatsz. A fotókat megint nem szabad túlértékelni, mert csak ennél az esetnél maradva ez a fekete Focus sokkal jobb autónak tűnt, mint a 750 euróval többért hirdetett bordó, csak a valóság volt más.

Mivel a kereskedő csak két pocsék fotót töltött fel róla és viszonylag magas áron hirdette, a nepperhorda nem mozdult rá az autóra, pedig Lipcsében várt vevőre, ami csak 800 kilométer Budapesttől, a lengyel határhoz még közelebb van.

Nem követem napi szinten a használtautó-árakat, de mintha a jó állapotú és keveset futott Ford Focusok ára nem akarna esni. Előző autónkat (Focus 1,6 Ghia, 100 LE) 3300 euróra írta ki a kereskedés 2014 decemberében és 3100 euróba került kilenc évesen, 185 000 kilométerrel, első tulajtól, törésmentesen (unfallfrei) egy németországi német tulajdonos szilárdburkolatú kereskedésből, a kinti használtautó-kereskedelem első vonalából. Ez a balesetmentes Ford Focus II egy ahhoz hasonló autókereskedésből, jobb felszereltséggel és 130 000 kilométerrel, de mégiscsak közel a 13 évhez, 3300-ért jött el, 3700-as irányárral.

Ha már az összegeknél tartunk, a használtautó-vásárlók németországi alkupozícióját nem szabad túlbecsülni. Egy használtautó-kereskedő, aki ebből él, ott is pontosan tudja, hogy mi, mennyit ér. Ami kurrens és nem régóta áll benne a pénze, azt nem adja oda ár alatt. Hétköznapi típusokból a jó autók elmennek adekvát áron, nem érdemes arra számítani, hogy majd „megtörik” és 2-3 hónap múlva és odaadja olcsón. Az idő inkább a magáneladók megdolgozására lehet alkalmas, ha nem tudja hol tárolni a meghirdetett autót.

No nepper, csak privát: nehéz lesz

Sokan, akik csakis magánembertől vásárolnának kint autót, a valóság kérgéről csúnyán vissza tudnak pattanni. Az egyik gond, hogy aki nem autókereskedelemből él, esetleg fel sem veszi a telefont, meg sem válaszolja az SMS- és egyéb üzeneteket olyasvalakinek, aki egy számára aggasztó keleti tagállamból hívja. Mert egyszer egy bolgár, lengyel, magyar, moldáv, román bármilyen nepperrel rossz tapasztalata volt, mert bizalmatlan, bármilyen okból.

A következő buktató az a szokás, hogy a használt autókat kivonják a forgalomból, azaz lejelentik, erre vonatkozik az abgemeldet kitétel a hirdetésekben, de sokszor a képekről hiányzó rendszámtábla is ezt valószínűsíti. Rendszám híján nehéz lesz kipróbálni egy autót, egy kereskedésben viszont ez megoldható a piros rendszámmal. A másik eset, hogy valaki itthonról visz P-rendszámot, de a magyar magánvásárlók zöme nem kockáztat ezzel vagy nincs hozzá kapcsolatrendszere.

Arra figyeljetek, hogy a derék pénzintézetek nem haboznak csúnyán levenni ügyfeleiket, ha hitelkártyáról külföldön költenek. A netbank szerint számlavezető bankom 321,7 forintot számolt egy euróért, amit akkor a legközelebbi értelmes váltóhelyen 312,5 forintért vettem. A különbség 2,85 százalék. Nekem jobb érzés a kápét tartalékolni, de a biztonságérzetért illetve a kényelemért alaposan megvágott a bank. Akit ez zavar, inkább váltson több készpénzt és elő se vegye a bankkártyáját!

A németországi használtautó-vásárlás költségei*

Vételár

3300 euró: 1 039 500 Ft (315 Ft/euró árfolyamon, Ford Focus 1,6 Ghia, 2005/05, 130 000 km)

Kiutazás

Repülőjegy: 30 000 Ft (Budapest-Berlin, 2 főre)

Taxi Budapesten a reptérre: 5000 Ft

Taxi Berlin-Tegelről a szállodáig: 25 euró, 7900 Ft

Vacsora egy normális helyen: 55 euró, 17 300 Ft

Szállás: 60 euró, 19 000 Ft

Banán, keksz, szendvics a hazaútra: 2900 Ft

Berlini tömegközlekedési napijegy: 7,7 euró/db; 4900 Ft

Pizzaszelet kutyafuttában: 11 euró, 3500 Ft (két főre, 11 euró)

Taxi a pályaudvarra: 4100 Ft

Vonatjegy, Berlin-Lipcse: 31 500 Ft (2 főre, egy útra, másodosztályon)

Összesen: 126 500 Ft

Hazaút

P-rendszám: 24 000 Ft (három napra, magyar sztrádamatricával)

Cseh sztrádamatrica: 3900 Ft (310 korona)

Szlovák sztrádamatrica: 3200 Ft (10 euró)

Tankolások út közben: 24 600 Ft

Utolsó teletank itthon: 13 900Ft

Összesen: 69 600 Ft

A forgalomba helyezés költségei

Regisztrációs adó: 44 000 Ft

Regadó-átutalási díj: 1100 Ft

Eredetvizsgálat: 18 500 Ft

Törzskönyv: 6000 Ft

Forgalmi engedély: 6000 Ft

Rendszám: 8500

Vagyonszerzési illeték: 33 300 Ft (74 kW, 450 Ft/kW)

A műszaki vizsga honosítása: 8000 Ft

Ügyintézési díj (vizsgáztatás, eredetvizsga, NAV, okmányiroda): 35 000 Ft

Összesen: 160 100 Ft

——————————————————————————–

Mindösszesen: 1 395 700 Ft

*Kerekített összegek, részben a bankkártyás költések, részben az átváltott készpénz árfolyamával

Az autót a szinte új Goodyear Ultra Grip 9 téli gumikon hoztuk haza Hamar Balázzsal, aki elkísért a túrára. A kocsihoz járó nyári kerékszett Bridgestone Turanza ER300, az igényes gumiabroncs mindig jó benyomást kelt a korábbi tulaj autótartási kultúrájáról. Szegény, a végén még rendesen beruházott az autóba, mert az egyik slusszkulcs elvesztése után a másikat kimosta, így teljes zárcsere következett és két új bicskakulccsal kaptuk meg az autót, feszes rugójú tollal, nem pedig agyonkarmolt, ócska házban egy lötyögő kulccsal. Mivel ezt minden indításkor és leállításkor megfogjuk, korábbi autónk főkulcsát is kicseréltettem újra, itt viszont erre sem kell több tízezer forintot áldozni.

Mivel a család érzelmi, esztétikai, gazdaságossági ezer szállal kötődik ehhez a konkrét autóhoz, fontos, hogy ne induljon meg rajta a rozsda, se a fenéklemezen, se az első sárvédők tövében, se máshol. Ezért is örültem ennek az autónak, mert a zalaegerszegi kocsival szemben nincs telefröcskölve alulról alvázvédővel, ami alatt vagy sunnyogva tenyészik a korrózió, vagy nem. Az alváz- és üregvédelmét inkább én szeretném megcsináltatni.

Egyelőre 2000 kilométeren vagyunk túl, a vásárlás utáni szervizkiadásokról nemsokára írok majd, mert ebben az árkategóriában költségmentes használt autó csak a nepperzsargonban és egyes vásárlók illúzióiban létezik. A kipufogó érces hangja közeli javítást ígér. Ezzel együtt szeretjük a 2005-ös, ötajtós, sötét plüssbelsős, 100 lóerős Ford Focus 1.6 Ghiát kiváltó a 2005-ös, ötajtós, sötét plüssbelsős, 100 lóerős Ford Focus 1.6 Ghiát.