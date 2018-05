Ám azt kevesebben újságolják el, hogy elmentek Hannoverig, megnéztek nyolc autót és ami normális, van követhető szervizmúltja és nem egy elhanyagolt, lelakott ganéjdomb, az a 310 Ft felett ragadt euróval drágább volt, mint itthon. Aztán megvesznek valamit, hogy ne üres kézzel jöjjenek haza, mert az milyen már? Pedig kint rossz autót venni akkor is rossz döntés, ha ezzel az asszony, a szomszéd, a kollégák szemében nem rögtön válsz ostoba szerencsétlenné, hanem csak akkor, amikor kijönnek a kint is látható hibái. Könnyen lehet, hogy a büszkén terjesztett sikersztorik mellett rengeteg csalódás és hiábavaló kiadás is van. Pár dologgal muszáj tisztában lennie mindenkinek, aki külföldről szeretne használt autót behozni.

A külföldi használtautó-vásárlás ott kezdődik, hogy indulás előtt megnéztétek és ki is próbáltátok a szóba jövő hazai autókat

Kell a nyelvtudás

Hiba alábecsülni a nyelvtudás fontosságát. Nem baj, ha Halász Előd, Földes Csaba és Uzonyi Pál utódaként nem te főszerkeszted a német-magyar nagyszótárt, de a szóban is használható németnyelv-ismeret nagyban megkönnyíti a használtautó-keresést Németországban és Ausztriában. Az elmúlt pár száz évben is ott volt a Zentrale és mi maradtunk a periféria, egyszerűbben boldogul, aki normálisan tud németül, mert a was makogsz nem elég.

Aki angollal próbálkozik, sokkal rosszabb helyzetből indul. A használtautó-kereskedelmet, főleg a csekélyebb, 5-10 ezer euró alatti értékű kocsik adásvételét intéző rétegnek sokszor a német is idegen nyelv. Angoltudásukat, ha van is, nem mindig strapálják szívesen.

Händler vs. Privat: buktatók a magáneladókkal

Népszerű megközelítés például, hogy kereskedővel nem is foglalkozunk, csak magánember autóját szabad megvenni, de az is legyen igazi német, bármi is értendő ezalatt. Sajnos ha magyar telefonszámról próbálkozol kapcsolatba lépni a tulajjal, pláne e-mailben vagy a hirdetőoldalak üzenőrendszerében kapirgálsz, ráadásul angolul próbálkozol, akkor ezzel a háttérrel rögtön 1,43 darabra lehet szűrni a szóba jövő autókat.

Aki Németországban akar használt autót akar venni és nem szán rá nagyon sok időt vagy nem mond le alapvető igényekről (szín, karosszériaforma, felszereltség, motorváltozat), az nagyon nehezen fog boldogulni, ha csak a „Privat” megjelölésű hirdetésekkel foglalkozik. Nem beszélve arról, hogy ezeket a hirdetéseket ugyanúgy feladhatja kereskedő, ha bővítené a potenciális ügyfelek körét. Amikor odaérsz a városszéli ipartelepre és leesik, hogy ezt a Toyota Avensist mégsem magánember hirdeti, akkor már ott vagy és megnézed a kocsit.

Másrészt magánemberekkel nehezebb a használtautó-vétel. Ők nem abból élnek, hogy autókat árulnak és nap 8-17 óra között nyitva van a telepük, akár még szombaton is. Aki dolgozik, az hétköznap, nap közben nehezen mutogatja az autóját, délután és hétvégén pedig a hatóság, a Zulassungsstelle nem működik és nélkülük nehéz exportrendszámot kiváltani. Ez csak annak nem gond, aki szállítja vagy szállíttatja az autót.

Magáneladóval kapcsolatba lépni is nehezebb. A keleti nepperhorda, amin nemcsak és talán nem is elsősorban a magyarokat kell érteni, megalapozta a távolságtartást magánemberekben. Nem is kell személyes rossz tapasztalat ahhoz, hogy kicsit se akarjanak részben ordenáré alakokkal, pofátlan ajánlatokon vitatkozni vagy várni a vevőt, aki délelőtt 10-re ígéri magát és kettőkor sem szól, hogy mégsem jön stb.

De a fő probléma, hogy a használt autókat a németek és az osztrákok szeretik lejelenteni, a hirdetésekben olvasható abgemeldet szó jelentése forgalomból kivonva. Mivel ezeken a használt autókon nincs rendszámtábla, a meghirdetett autók nagy részét ki sem lehet próbálni, ha nincs kölcsönbe piros rendszám egy autókereskedéstől vagy magyar próbarendszám a vevőjelöltnél. Kereskedésekben a próbaút az ő rendszámukkal többnyire megoldható, ott csak a hazajövetelhez kell exportrendszámot intézni vagy a szállítást megoldani.

Bárki tud hazudni. Példák az életből

Én pár hete jártam Németországban használt autó nézni Hamar Balázzsal. Mindketten jól tudunk németül, láttunk már használt autót és felkészültünk az útra. A keserű, de nem friss tanulság, hogy a magáneladók pont úgy tudnak hazudni, ahogy a kereskedők is. Az egyik példa az életből egy Ford Focus, a másik egy Mazda3 volt. Mindkettő 1,6 literes szívó benzines, a hirdetés szövege és képei alapján ígéretes autó, amelyről a telefonban sem derült ki semmi aggasztó.

Kezdjük a kereskedővel, ez kevésbé váratlan. Berlin szélén vagyunk, az időjárás megtréfálta a népet, mert nem szokott hó esni ilyenkor tavasszal. 100 000 kilométeresnek hirdetett, a fotókon jó kiállású Ford Focus 1,6 Ghia, ötajtós. Nem egy vonzó környék, a telep nyitva, de nincs ott senki a megbeszélt időben. 20 perc múlva megjön az illető, erősen töri Goethe anyanyelvét.

Rosszul esik neki, hogy szeretnénk körüljárni és úgy megnézni a kocsit, de három segédjével matatnak a laptoptáskából kiborított kulcsok között, bebikázzák és kiszabadítják a fogságból. 45 perce vagyunk ott, mire a kocsi nyitva van és kezdhetjük átnézni. Az óra 120 000 kilométert mutat, ami nem sok egy 2007-es autóban, de 100-at írtak. Mindegy is.

Végig nagyon udvariasak vagyunk, nekik ez alkatilag nem sikerül. Kell vagy nem kell, ilyen olcsó autótól mit vártok és a többi, és a többi, de nem kell jóban lennünk, ez egy használtautó-kereskedés. Megnézzük a kocsit, konstatáljuk a tré gumikat és a repedt első szélvédőt, de a fűtőszálas első szélvédő úgy 50 000 forintba kerül, a csere talán 10 000 Ft, ez belefér a kocsi árába.

Semmilyen papírja nincs. De majd utánunk küldik

Szervizkönyv nincs, dokumentumok az addigi vizsgákról sincsenek, ami kár, mert követhető lenne belőlük a futásteljesítmény és a vizsgáztató megjegyzéseiből is kiderülhetnének hibák. Az egész mappa a tulajnál van, ahogy a második kulcs is, de majd utánunk küldi, ha megvesszük. A csomag megérkezésére nem látunk sok esélyt, de kezdeményezzük a próbautat.

Ehhez rendszámot biztosítani nem akaródzik nekik, megoldjuk mi. A próbaút első felében a nepperek gyöngye vezet, de a kuplung neki is annyira csúszik,hogy hármasban kis gázt adva is csak a motor pörög fel, a kocsi alig gyorsul. A Focus nem mozgásképes, ez egyértelművé válik. Vitatkozunk a kuplungcsere és a szélvédő árán, a kocsi ára majdnem fix, de nem is ezért hagyjuk ott. Hanem mert a forgalmi engedély (Fahrzeugschein) és a törzskönyv funkcióját betöltő leporelló, a Fahrzeugbrief közül csak az egyik van meg. Állítólag a lejelentéskor a hivatalban maradt, de azt is utánunk küldik, ha megvesszük. Ekkor fordítottunk végleg hátat. Egyébként a cikk írásakor is még fent van a hirdetés. Időközben az ára 2950 helyett 2750 euróra módosult, de ti ne induljatok el megnézni.

A másik autó a hirdetés szövege szerint egy keveset futott és nem rozsdás Mazda3 1,6, kiváló állapotban. Új építésű, elegáns lakónegyedben vagyunk az eladó magánszemély, teremgarázsban áll az autó. Ideálisnak tűnő háttér. A tulaj nem olvas eredetiben Hölderlint, de angolul beszél valamennyit. A hirdetésben megadott telefonszám a nagybátyjáé, mert ő tárgyalóképes németül. A 2004-es autó 2990 euróra van kiírva 124 000 kilométerrel, ami egy nem szétrohadt Matzda3-ért még a behozatali költségekkel együtt is jó lehet.

De a hirdetést itt sem az igazmondás bajnokai fogalmazták meg, mert az autón elsőre is cserélni kell mindkét hátsó sárvédőt, mindkét küszöböt és a két eső sárvédőt. A technikája rendben van, mert mi baja tudna lenni 124 000 kilométerrel, a belső tere is kipucolható szépre, de szanaszét rozsdásodva pont kétszer annyiba kerül, mint amennyit nekünk érne. Nem csoda, hogy a cikk megjelenésekor is hirdetik.

Előszűrtük a kínálatot és három autót néztünk meg aznap. A harmadikat meg is vettük, de háromból kettő átverés volt. Ez biztosan nem reprezentatív, csak arra példa az életből, hogy mind magánemberek, mind használtautó-kereskedők tehetnek fel hazugságon alapuló hirdetéseket és a telefonban is elhallgathatják a valóságot, ami csak 1000 kilométerre derül ki. Ezt nem árt tudni mindazoknak, akik hozzászólásokban adagolják a külföldi használtautó-vásárlás tudományát és akkor is magabiztosak, ha összesen egy autót hoztak haza, amivel történetesen szerencséjük volt.

Először itthon érdemes körülnézni

Tehát Németországban lehet jó használt autókat találni, amelyek ár/érték aránya indokolja a kockázatvállalást. De majd akkor vágjatok bele a külföldi használtautó-behozatalba, ha a hazai kínálatból szóba jövő autókat már elmentetek megnézni és ki is próbáltátok, mert a hirdetésekben a legtöbb autó szebb, mint a valóságban. Csak akkor szabad elindulni, ha legalább 4-5 autót kinéztetek egy útvonalon és semmiképp nem bölcs dolog az egyetlen vágyott autóért elindulni, mert addigra elkelhet vagy úgy járhattok a hirdetők szavahihetőségével, mint mi is. Mielőtt valaki külföldi használtautó-vásárlást tervez, mérje fel, hogy Hamburgban csalódni sokkal többe kerül, mint Hajdú-Biharban.