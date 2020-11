Komoly értéke a motornak, hogy négyhengeres maradt, nem lépett lejjebb egy hengerrel. Annyira halkan surrog alapjáraton, mintha nem is járna és mély gázra, nagy terhelésen sem válik morgóssá. Nagyon hamar eléri üzemi hőfokát, nem véletlenül.

Dániel Ádámtól és Sasvári Ákostól, az importőr műszaki szakembereitől tudom, hogy az integrált hőmérséklet-szabályozó modullal (ITM) a hagyományos mechanikus termosztátok helyett egy belső forgószelepes egység szabályozza a motor hőmérsékletét. A villanymotorral működtetett szeleppel a motorvezérlés dönt arról, mennyi hűtőfolyadékot áramoltasson a rendszer, amivel gyorsabb a motor bemelegedése és hamarabb letudjuk a leginkább környezetszennyező üzemet a hidegindítás után.

Odafigyelve a kuplungra, a motor alapjáraton is megmoccantja az autót, nem kell minduntalan gázt adni parkolás közben. Változó szelepvezérlésével a motornak 2000 körül már van elég nyomatéka, váratlanul életképes az alsó és a középső fordulatszám-tartományban.

Városban zavaró a parkolórendszer, amely nem mindig képes megkülönböztetni, hogy bekapcsoljon-e, mert beállás következik vagy csak közel vagyunk egymáshoz a dugóban a többi autóval. Elnémítani egy mozdulat, mert kapcsolója ügyes helyen, a közepes pontossággal és kis erővel mozgó váltókar mellet van.

Pár száz kilométer megtétele után úgy éreztem, hogy ez a szívómotor nem ahhoz képest elfogadható, hogy egy 110 lóerős, turbó nélküli benzines, hanem jól harmonizál az autóval, amikor nincs telerámolva vagy nem meredek kaptatón, autópályás emelkedőkön kínlódsz vele. Jól harap, akarja a menést, igazán szerethető szívómotor.

Aki ment 1,2 literes FIAT Stilóval vagy az 1,1-es régi Puntóból a hatgangossal, az tudja, mit ad hozzá egy nem túl erős motor használati értékéhez a hatfokozatú sebességváltó. Autópályán 130-nál nagyjából 3500 a fordulatszám hatodikban, ahol már kényelmesen, visszakapcsolás nélkül is van elég a 144 Nm maximális nyomatékból az autó gyorsításához.

Ez az áttétel olyan, mint egy átlagos ötödik volt az ezredforduló táján. Ebből fakadóan az egyes és a hatos közötti váltások nem ejtenek sokat a fordulatszámon, az i30 1,5 DPi feljebb kapcsolva nem lustul el, mert az áttételezés optimális a motor erejének beosztására.

Ha a kormánykeréken található gombbal belépsz a vezetőtámogató eszközök menüjébe és kiiktatod a sávban tartó rendszert, máris békében élhetsz ezzel a valóban eltalált autóval. A kormánykorrekciók főleg városban zavaróak és a rendszert minden egyes motorindításnál újra ki kell kapcsolni, mint más márkáknál is.

Kanyarban az i30 kombi annyit tud, amennyit tudnia kell: kis terheléssel próbálgatva kikapcsolt menetstabilizálással is nyugodt, stabil autó. Nincsenek kellemetlen karosszéria-lengései, de a vezetés közben adott örömökhöz képest viszonylag kényelmetlen a rugózása. Kormányzása adhatna több útérzetet, nem is annyira pontos, mint a Focusé, a Giuliettáé vagy a Mazda3-é, de nem is rosszabb átlagosnál.