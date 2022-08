Öncélú. Pazarló. Tökéletesen BMW! – M850i xDrive teszt

Minden BMW-nek megvan a maga szerepe a modellkínálatban, de a legkisebbtől a legnagyobbig megvan a közös vonás, piszkosul jó vezetni. Minél kisebb, annál élesebb és közvetlenebb egy BMW, de a nagyokban is ugyanúgy érezni azt az életet, amitől egy kicsit mindenki keze alatt bizseregni kezd a kormány. A 8-as a modellkínálat kényelmesebb, luxusvégéről érkezik, ezen a szinten már kevesebb a mókázás, sokkal több a villantás és felvágás, és persze a kényelmes utazás.

Ezek nagyon jól mennek a 8-as kabriónak. Ha a cápaorr megérkezik, kicsit megáll körülötte a levegő, aztán eltelik némi idő, mire a hosszú orr véget ér, és meglátják, ki ül a kormánya mögött. Fotózzák a szpotterek a Széchenyi téren a Four Seasons elött, szóval legalább akkorát villant, mint egy Bentley vagy Rolls-Royce, meg lehet vele jelenni bárhol. Olyan, mint egy jól megválasztott sportzakó, mutat a szálloda előtt, de a csákvári fagyizónál sem tájidegen, és az is jól áll neki, ha dübörögve keresztben távozik a kanyarból.

Jól áll neki a vonulás, kicsit vészjósló is, mert rettentő csöndes, amikor csak cirkálunk vele. Hömpölyög az úton ez a nagy test, még a katasztrofális budapesti utakon sem túl kemény a futóműve, fölényesen lép át az úthibákon és keresztbordákon. Zárt és nyitott tetővel is tökéletes a karosszéria merevsége, észre sem lehet venni, hogy hiányzik a fémtető. Zárva sokszor az ekkora kabriók sokat recsegnek, de nem a 8-as, tökéletes csend uralkodik bent.

40 fokos melegben autózva a vászontető hőszigetelése is kimondottan jónak tűnik, belülről megérintve még csak nem is meleg a tetőkárpit, a légkondi hatékonyan dolgozik ebben a nem túl nagy utastérben. Csodás mély és magas hangokkal szólal meg a Bowers&Wilkins hifirendszer, melynek hangszórói sötétben a kiválasztott hangulatfény színével világítanak. Este is káprázatos benne a hangulat, a legtöbb résből a hangulatvilágítás fénye dereng, a középkonzolt felülről is megvilágítja egy LED és az üveg váltógomb is kapott megvilágítást. Egyszerűen pazar!

Ez azonban a 8-asnak csak az egyik oldala. A luxus pedig kicsit be is árnyékolja azt, amire az M850i képes. Mert ez a fajta közlekedés, a tökéletes kényelem és a BMW-s merevség érzése, a remek hangszigetelés és főleg a méretek miatt kevéssé érzi benne az ember, hogy sietne bárhová, hiszen már megérkezett. Pedig az M850i egy olyan sportautó, amit ki se néznénk belőle, kisebb BMW-ket idéző a mozgása.

Ördögien jól fordul, pár fokban rásegít a hátsó kerekekkel is, de épp csak egy kicsit, nem úgy, mint a Mégane R.S., hogy kirúgná maga alól a hátsó tengelyt. A 8-asban remek az összhang, a kormány legkisebb rezdülésére jó mozdulattal válaszol, olyan hamar és ösztönösen kiismerhető, hogy már én szégyellem magam tőle. Pedig a kormányzás elektromos rásegítésű már ebben is, mégis tud annyira jó lenni az érzés, mint a régebbi modellekben.

A két legerősebb arca a luxus- és a sportautó, de utóbbit elő kell csalogatni belőle a Sport vagy Sport+ módokkal. Élesebb gázreakciót, keményebb kormányt, keményebb futóművet kapunk, és a nyolcfokozatú automata váltó is tovább hagyja forogni a motort. A csendes vadászból baljósan morajló dühös óriás lesz, rendesen kiforgatva pedig megérkezik a V8-as reszelés, a váltás pedig ilyenkor felér egy mennydörgéssel. A pillanat törtrészére hirtelen csend szakítja meg a vihart, majd folytatódik a hangos morajlás. Nincs csattogás vagy röfögés, nem is hiányzik, a mérges pitbull hörgésére hasonlító moraj így is betölti a környéket.

És ez nem csak színház, eközben a 8-as félelmetesen jól mozog, nincs egy rossz mozdulata sem, a végletekig kiszámítható és kiismerhető. Ha csak lazán ki akarsz gyorsítani egy kanyarból, az is megy neki, ha picit meg is sederintenéd, azt is bármikor és ezt nem a helyzet, a sebesség, a gumik, vagy az aszfalt dönti el, hanem te a kormánya mögött. Csak azt teszi, amit kérsz tőle. Ha csúszni akarsz, pici kormánymozdulattal a kanyarcsúcsponton már meg is kapod. És ezt végig tökéletesen érezni benne.

Teljesen eltűnnek benne a méretei menet közben, nem érezni benne, hogy 2 tonna feletti a tömege, olyan élesen fordul el, mint egy 4-es. A teszthéten elérte a 40 fokot is a hőmérséklet, és most a Pirelli P Zerók is úgy tapadtak, mintha Michelin Pilot Sportok lennének. Ragadt az eleje, és erőből tudott tolni hátulról a 8-as, minden szépen összeállt. Kanyarról kanyarra pontosan ugyanúgy viselkedik az elsőtől az utolsóig. Pillanatok alatt reagál az összkerékhajtás és a hátsó differenciálmű is, nincs egy rossz mozdulata sem.

Sportautó tud lenni, ha azt akarjuk, és óriási érték, hogy erre is képes egy rossz szó nélkül. Nagyot szól a V8-as, de általában mégis a túraautós jellemzőiért szerethető a 8-as kabrió. A teszthét 70%-a a nyugodt autózásról szólt, és csak a maradék volt a csapatás. Valódi élethelyzetben ennél valószínűleg még kevesebb az éles autózás aránya, a vonulásra pedig a 840i, vagy a 840d is tökéletesen megfelelne. A V8 persze presztízskérdés is. Bitang jól áll a 8-asnak az 530 lóerős nyolchengeres karaktere, az egyetlen hátránya, hogy nagyon sűrűn kell vele megállni tankolni még akkor is, ha nem használjuk ki az erejét.