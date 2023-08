Így spóroltam egymilliót az autójavításon

Van több jó oldala is az öregedésnek, mert az idő múlása elérhetővé teheti az új korukban csak távolról csodálható autókat. Én egész konkrétan 2002-es bemutatása óta vágytam egy Mercedes CLK-ra a 209 kódjelű második generációból, ami számomra a világ legszebb autója.

Szép, de beázik

Amikor eladóvá vált, le is csaptam Erdős Norti autójára a Vezess szerkesztőségén belül, egy kézi váltós, kompresszoros A209-es CLK-ra 2003-ból. A kabrió baráti áron és azzal az ismert hibával cserélt gazdát, hogy esőben beázik és emiatt nem tárolható a szabad ég alatt.

Óvatos voltam vele, de egyszer elkapott a nyári zuhé és pár perc után a tetőkeret szélén csorgott be a víz, amit pohárral borogattunk ki az ablakon, hogy a padlóban elhelyezett számítógépek ne kapjanak vizet. Egy ilyen eset elég volt.

Hamar kiderült, hogy a javításra az ismerős kabriósok és autónepperek is ugyanazt a céget ajánlják a Cabrióbázissal. Itt az előjegyzés több hét, de az időpontra megérkezve tényleg a te kabrióddal foglalkoznak és a kocsi nem dekkol további napokat a szerviz előtt, mire sikerül ránézni. Nekem ez nagyon fontos volt, mert az autóm nem tárolható fedetlen helyen.

Ebből látod, ha odavan a vízzáró membrán

Egy verőfényes napon jutottam el a nyitott autókra szakosodott műhelybe Bodnár Lászlóhoz és kollégáihoz. Javításkor az egyszerűbben és kevesebb pénzért elhárítható hibalehetőségek felől érdemes a súlyosabbakhoz közelíteni. Előfordulhat, hogy a tető peremére kivezetett víz nem folyik ki az első tetőoszlopon át és ezért tör utat az utastérbe.

Megesik, hogy eltömődnek a vízlefolyók az A-oszlopban vagy átjárhatatlan az a gumiperem, ami átvezeti a vizet az oszlopban kiképzett csatornába. A kabriószerviz udvarán a gumitömítés átfújása után tisztább hangon sziszegett át a sűrített levegő a csőszerűen összehajló gumitömítéseken, de egyértelmű volt, hogy nem ez a baj.

Itt az erős beázást nem a tetőtömítések porózussága, elöregedése okozta, nem is a hátsó szélvédőnél jutott be a víz és a szakadásmentes vászonnal a legkézenfekvőbb hibát is kizárhattuk.

Kaptam egy aranyat érő tippet szövettetős használt kabriók megvásárlásához: ha a vásznat végigsimítva apró felgyűrődéseket, kis peremként kitapintható egyenetlenségeket éreztek, az a szövettető elöregedett, szétesett vízzáró rétege lehet. Az enyém szépen produkálta is a hibát, mert a vászontető külső és utastér felőli része között odalett a vízzáró gumimembrán. Az elöregedett tető ezért engedte át az esőt.

7 számjegyű összeg lehet a tetőcsere

A többszöri hibakeresés után ott tartottam, hogy más megoldás híján a végén csak a tetőcsere marad. Bevált helyen ennek a hazai infláció elszabadulása előtt is 800 ezer Ft körüli költsége volt, ami azóta inkább hétszámjegyű lehet.

Azzal biztathattam magamat, hogy ezzel az érvágással 15-20 évre megoldanám a dolgot, végre használhatnám az autót és azokon a négyhengeres CLK-kon, amiket 2,3-2,8 millió Ft között hirdetnek, szintén nem új a tető. Nem vigasztalt az a tanács, hogy a kinéző tetőcsere előtt próbáljam meg a vászontető impregnálását, hátha segít. Hiába volt ideális kabrióidő, lehangolva kotródtam el a tetőcsere rémképével.

Vannak itthon erre szakosodott szervizek, én a pest megyei Gombán működőt céloztam meg közülük, ahol ugyanezzel a gonddal A4-es Audik, 3-as BMW-k és más két- vagy négyüléses kabriók gazdáin is segítettek már.

Abból tudtam, jó helyen járok, hogy nem a tetőcserére akartak rábeszélni, hanem az első telefonhívásra a tetőjavító szakember elsorolta az egyéb hibalehetőségeket és a vászoncserénél olcsóbb megoldásokat. Tehát nem az volt a javaslat, hogy egymillió lesz, vigyem oda másnap, hanem inkább próbáljam meg az impregnálással. Ezen akkor sem veszíthettem sokat, ha nem jön be.

Csere helyett egy esély a tetőimpregnálás

Vászontető-impregnálást autókozmetikák is kínálnak, az ársáv széles, nagyjából 40-100 ezer forint közötti. A feladat otthon is kivitelezhető, amihez a cikkben adunk is tippeket, de kell hozzá egy alkalmas hely, lehetőleg egy jól bevilágított garázs.

Mivel nagy volt a tét, a házilagos impregnálás vagy számomra ismeretlen szolgáltatók helyett Berecz Róbertet kerestem meg a feladattal.

Sok éve imponál az a munkakultúra, amivel ő működik, és azért is választottam őt, mert régóta kabriózik. Volt vászontetős Mégane kabriója és a saját kezűleg felújított 190-es Mercedes helyét egy meseszép BMW Z4 vette át a garázsban, szintén szövettetővel.

Autós boltokban vagy internetről rendelve kapható tetőtisztító vegyszer, amit az impregnálószerrel párban, de az impregnáló előtt kell bevetni. Nyitásként elő kell készíteni a tetőt, meg kell tisztítani az impregnáláshoz. A szövettetőt speciális ápolószerrel érdemes tisztítani, ami eltávolítja a zöld algát meg a mohát és akadályozza későbbi megtelepedésüket.

Kefélés és porszívózás

A kemikáliák felhasználását a tető alapos kiporszívózása előzi meg, amit árnyékos helyen kell végezni – hangsúlyozza Berecz Róbert. A porszívó körkefés eszközével érdemes dolgozni, de az is jó, ha egy lépéssel a porszívó előtt előkefélitek a tető anyagát.

Kefe híján a vászonban mélyen megülő port, pollent és minden más szennyeződést sokkal kevésbé lehet eltávolítani. Nem megoldás a tisztítást átugorni és rögtön az impregnálásnak nekiesni, mert csak tiszta szövettel lehet eredményesen dolgozni – teszi egyértelművé a Berecz Polírgarázs szakembere.

Sok cég forgalmaz impregnálószert, jobb a nevesebbeket választani, még akkor is, ha sokba kerülnek. Maga az alapanyag is tétel, az anyagköltség olcsóbb hozzávalókkal 10-15 ezer, de inkább 20-40 ezer forintra rúghat a választott termékektől és a kiszerelés méretétől függően. Négyüléses kabriót többe kerül impregnálni, mint kétszemélyes roadstert.

Bármilyen vegyszert használtok is, a használati útmutatóban megadott technológia követése elengedhetetlen. Egy kevésbé látható helyen először ki kell próbálni, hogy az adott szer nem színezi-e el az anyagot. Ennek bordó, szürke vagy kék tetőknél még nagyobb jelentősége van, mint sötét fekete szövetnél.

Vannak szárazon használandó vegyszerek is, nekünk a tisztítás következő lépése a szövettető benedvesítése és a tetőápoló vegyszer kijuttatása volt. Az általunk használt oldatot szivaccsal kell felhordani és egyenletesen eloszlatni a tetőn, majd utána körkörös dörzsöléssel bedolgozni az anyagba. Ezt kézzel is meg lehet csinálni, nem szükséges hozzá gép.

Ne használjatok durva sörtéjű kefét, mert meghúzhatja a szálakat a szövetben és bolyhozza a tetővásznat – javasolja Berecz Róbert. Ha a tető nagyon szennyezett, az oldatot hagyhatjátok hatni egy éjszakán át, ha fóliával letakarjátok a tetőt. A fényezésre és az üvegfelületekre jutó vegyszert töröljétek le gyorsan nedves ronggyal!

Szövettetőt tilos gőzborotvával támadni!

Ha ezzel kész vagytok, a tetőről le kell öblíteni a vegyszert, alaposan kiöblítve az anyagból, de lehetőleg nem nagynyomású mosóval! A vászontetőt soha nem szabad közelről gőzborotvával támadni, mert maradandó vágáscsíkokat hagyhat az anyagon és a varrásoknak, illesztéseknek is árt.

Gőzborotva helyett slagot használjatok vagy ha nincs kert és locsolótömlő, csak egy mosóállás a közeli kézi mosóban, akkor magasról, távoli permettel, egész enyhe nyomással locsoljátok a tetőt! Öblíteni középről kifelé érdemes, kihasználva a vegyszer eltávolításához a tető természetes kupolaformáját.

Tisztítás után jön az impregnálás

A tető vizes mosásának nálam elég elkeserítő velejárója volt az ülésekre és az ölünkbe csorgó víz, mihelyst az autó megmozdult a mosóból kiállva. Felitattuk, letörültük és visszatértünk a zuglói polírgarázsba.

Ekkor jött a munka másik szakasza, az impregnálás. Berecz Róbert a víztaszító vegyszer felhordása előtt fóliával fedte be az autó üveg- és fémfelületeit, ami elsőre körülményesnek tűnhet. Ám a gondos maszkolás összességben sokkal jobb és időtakarékosabb megoldás, mint az impregnálószer eltávolításával küzdeni az üvegekről és a karosszériáról, ráadásul a vegyszer gyorsabb kijuttatásával időt nyerünk.

Átvizsgáláson a Vezess Értékbecslőben az A209-es Mercedes CLK kabrió

Kárt okoz a durva, kemény sörtéjű kefe

A vegyszer bejuttatható a tető anyagába a készlethez kapott szivaccsal vagy puha, hosszú sörtéjű kefével, akár egy valódi lószőrből készült kefével is. Durva, túl erős és rövid sörtéjű műanyagkefével nem szabad nekiesni a tetőnek, mert több kárt okoz, mint hasznot.

A tető előkészítése során átázott, temérdek vizet magába szívó vászon hat óra alatt sem száradt meg a napon, csak másnapra a garázsban. Nem voltam sem nyugodt, sem feldobott, egyre kevésbé hittem abban, hogy megúszom a tető anyagának komplett cseréjét.

Türelem és várakozás

Egy napot érdemes ráhagyni a tető száradására és az impregnálószerek hatásának kiteljesedésére. Én csak pár nappal később locsoltam rá a tetőre egy üveg vizet kíváncsiságból, ami gyöngyszemekre válva szépen lepergetett. Nahát.

Így pergeti le a vizet egy jól impregnált szövettető

a videó a hirdetés után indul

Ezen felbátorodva elvittem tesztelni a kocsit egy kézi mosóba, ahol félszegen locsoltam pár percig messziről a gőzborotvával. A teszt után nem jutott be víz és a tető is hamar megszáradt, de még nem mertem hinni a gyógyulásában.

Mivel nem akartam elbukni ezt a szezont is, lesz, ami lesz alapon használatba vettem az autót, onnantól kint parkolt. Hamarosan el is kapta egy hajnali zivatar, majd pár nap múlva egy másik felhőszakadásban ázott órákig.

Happy end: nem ázik be, nem került egymillióba

Mindkét esőzés után pár vízcseppet találtam csak az ülésen, és mondanom kell, hogy madarat lehetett fogatni velem. A tetőcsere árának töredékéért lett vízhatlan az autó, és végre nem egy esztétikus, de alig használható dísztárgy volt a garázs mélyén.

Berecz Róbert tapasztalatai szerint az impregnálást évente, kétévente meg kell ismételni attól függően, garázsban áll-e az autó és mennyi lúgos sampon éri a kocsit mosáskor.

Utcán parkolva az ibolyántúli sugárzás, a madárürülék, a por és más szennyeződések miatt hamarabb eltűnik a védőhatás, amit egyértelműen jelez, hogy a vászontetőre öntött vizet rosszabbul pergeti le a tető. Ha nem folyik le gyöngyökben a víz, akkor a tetőtisztás után ideje ismét impregnálni a kabriótetőt.

Talán cipőimpregnálóval is lehet némi eredményt elérni, de a szer mérsékelt UV-állósága miatt kevéssé lesz tartós a beavatkozás.

Számomra a profi kivitelezés és az autókhoz kifejlesztett vegyszer ár/érték aránya meggyőzően jó, de ha adott hozzá a megfelelő hely és az alaposság, házilag is lehet jó eredményt elérni a vászontető impregnálásával. Mai áron 18 500 kilométerre elég üzemanyagra maradt meg a pénz azzal, hogy a tetőcsere helyett elég volt újraimpregnálni a vászontetőt. Kijön belőle pár szép kabriószezon a 20 évesen is elegáns Mercedes CLK-val.