Szegény G Astra egyre inkább lecsúszik melósautónak, főleg kombiként, de az 1997 utáni Astrából vannak elegánsabb változatok is. A G Astra kupéja és kabriója különleges modell, amelyen a Bertone-jel nem csupán dísz. Ezt a két verziót a kis szériás gyártást is vállaló olasz cég készítette, ahonnan a vászontetős Kadett E és F Astra is származik. A szélvédő döntöttebb a ferdehátú, kombi vagy szedán testvéreknél, a hátsó fejtámlák mögül bukócső ugrik elő boruláskor. A belső tér nem sokban finomodott a mezei verziókhoz képest, de a meghosszabbítható ülőlapos sportülés mindenképp öröm, ami elég sok kabrióban benne van.

Aki még nem tette meg, most már igazán győzze meg b. nejét a kabriózás varázsáról és ne halogassa az álom megvalósítását! Ebben a cikkben félmillió forinttól felfelé mutatunk be használt autókat nyitható tetővel, van köztük nagyon csajos apró CC és 4,9 méteres, hátul is kényelmes kabrió. A vágy a nyitható tetős használt autóról nem elérhetetlen és akkor sem kell róla lemondani, ha négyesben utaznátok együtt.

Nagyon kényelmes a tetőmozgatás a használt Opel Astra G kabriókban. Nem kell semmilyen kallantyút manuális működtetni középen vagy békazárakat ki-becsattintani oldalt, elég a gombot nyomva tartani és várni, mert a tetőmozgatás komótosan, mintegy 45 mp alatt végzi a dolgát. A tető nyitása távirányítóról is megoldható,a záráshoz az utastéri gombot kell használni.

Elődeihez hasonlóan a nyitott G Astra vászontetős, míg a 2005-ben bemutatott Astra H TwinTop áttért a nyitható keménytetőre. Itt három részbe nyílik a fémtető, mint a Volkswagen Eoson és a második generációs Volvo C70-en, ezért kisebb kupacba összehajthatók a részei, mint a kétrészes tetőkkel. Ennek köszönhető, hogy a nyitott Astra H TT sziluettje nem olyan púpos, mint a Peugeot 307 CC-é. Mivel a tetőelemek helyigénye nemcsak a vonalvezetésnek vág alá, de súlyuk is nagyobb, a Cascada visszatért a szövettetőhöz.

De vissza a nyitható tetős Astra G-hez, amelynek tetejét hidraulikus szerkezet mozgatja. Olajat utántölteni a csomagtér jobb hátsó sarkában lévő fedél mögött lehet, csak előtte álljatok lejtőre az autóval vagy emeljétek fel a hátulját, hogy a tartályon lévő csavar kitekerésével ne jusson ki a folyadék. A hidraulikafolyadék ugyanaz, ami a kormányszervóhoz is kell.

Opel-szakértők szerint a láncos szelepvezérlésű 147 lóerős, 2,2-es benzinest érdemes elkerülni, ahogy a 2,2 literes DTI dízelt sem ajánljuk. Az ideális az 1,8 literes, 125 lóerős benzines motor, de a 101 lóerős 1,6-os is jó megoldás, ami a legtöbb használt Astra kabrióban van. A csúcsmodellt a 192 lóerős, kétliteres turbós négyhengeres repíti, és ez nem túlzás. Az Opel Astra G mellett kabrióként is fontos érv a kopóalkatrészek árszintje, a gazdag bontott alkatrészkínálat, a strapabíró mechanika és futómű. Akit részletesebben érdekel a hétköznapi G Astra, itt olvashat róla részletesen.

Röviden – Használt Peugeot 206 CC, 2000-2007 Miért ezt? Mert ez vonzó és sikkes, szemben az ortopéd Nissan Micra C+C-vel és Mitsubishi Colt CZC-vel. Mennyit fogyaszt? Az 1,6-os 7,5, a 2.0 CC 9,2, az 1,6 HDi dízel 5,9 litert százon. Mennyibe kerül?

550-600 ezertől 1,2 millió forintig szórnak az árak. Mi van helyette? Négy üléssel FIAT Punto I Cabriolet. Ha elég két ülés: Renault Wind, Opelt Tigra B. Ha félsz a tetők megbízhatatlanságától, akkor a vászontetős Renault Twingo.

Utólag könnyű összerakni, hogy a Peugeot 206 CC sikeréhez minden adott volt, de talán a Peugeot-t is meglepte, hogy 370 876 darabot sikerült eladni belőle. Kategóriáján belül ez bombasiker, aminek egyik fő oka a design lehet, a másik, hogy a 206 CC az addig csak a Mercedes-Benz SLK-ban csodált összehajtható keménytetőt elérhetővé tette jutányosabb nyitott autókban is. Maga a nyitható keménytető cseppet sem új ötlet, a Peugeot a 401 és a 402 Eclipse-ben az 1930-as évek közepén is megvalósította, de az fix tető volt, nem összehajtható. A Peugeot 206 CC nyitható keményteteje a francia Heuliez (e: ölié) fejlesztése. A cég hasonló tetőkonstrukcióval látta el a második generáció Opel Tigrát, amelynek gyártását is a francia fél végezte.

A 11-18 éves és sokszor télen is használt autókon elsősorban korróziót érdemes keresni. A tető működését többszöri nyitással-zárással ellenőrizzük és lehetőleg az egyik kerékkel járdára, kőre felállva is. Jó esetben a tető ilyenkor sem szorul vagy dadog nyitás-zárás közben.

Ha a tetőmechanizmus nem engedelmeskedne a záróparancsnak, a tető kétféleképpen zárható, elektromosan és kézzel is. A 206 CC tehát a tetőmozgatás meghibásodásakor sem marad bezárhatatlan. A manuális záráshoz többek között nyomásmentesíteni kell a hidraulikus rendszert és oldani a csomagtérfedél zsanérjait. Az egész művelet nagy rutinnal öt, gyakorlat nélkül 15-20 percet vesz igénybe két emberek, amíg a tető kiemelhető a csomagtérfedél alól és rögzíthető a szélvédőkereten.

Ha meghibásodna a tetőmozgatás, a 206 CC teteje kézzel is zárható

Szerencsére a mikrokapcsolók hibája gyakoribb, mint a hidraulikus munkahengerek működésképtelensége. A hidraulikarendszer időnként igényli az olajszint ellenőrzését és korrigálását. A 206 CC-ben a csomagtéri burkolatok eltávolítása után, a jobb hátsó ülés mögötti zsákot kell megtalálni és a benne lévő szivattyú tetejére rögzített tartályban lehet utántölteni a folyadékot, ha szükséges.

Mivel itt is kétrészes tetővel kell lefedni az utasteret és a lenyitva össze nem hajtható tetőelemek így is rengeteg helyet vesznek el, a 206 CC-ben is messze hátranyúlik a tetőkeret. Magasabbaknak a belógó szélvédő nem fog tetszeni és a huzatélmény sem olyan, mint egy MX-5-ben, de árához képest a Peugeot 206 CC nagyon sokat hozzátesz az életminőségedhez, ha nem egy harmonikatetős Twingóból ülsz át. Télen a szilárd tető alatt nem fogsz úgy dideregni, mint az olcsó kabriók béleletlen vászontetejével és a zajszint is alacsonyabb, mint ponyvatetővel.

A motorválaszték széles, de a legtöbb használt Peugeot 206 CC-ben az 1,6 literes, 109 lóerős szívómotort találjátok, ami jól is van így. Áttekinthető technika, korrekt fogyasztású és jó erőben lévő motor.

Aki nem megy vele sokat, fontolja meg a kétliteres, 136 lóerős, 191 Nm maximális nyomatékú benzinest, amely 11,2 helyett 9,3 vagy más adat szerint 8,9 másodperc alatt gyorsítja százra az autót. Sporadikusan fordul elő az 1,6 HDi dízel, amely nagyon sokat autózóknál lehet az LPG-átalakítás alternatívája, ami ebben a méretben is létező opció.

Mivel ezeket az autókat a nyitható fémtető miatt sokan nem csak a kabriószezonban használták, a nyitott autókhoz mérten viszonylag sok kilométerrel is találni belőlük eladót, 200-260 ezer kilométerrel is hirdetnek használt autókat.

Nagyjából 600 ezer forinttól mennek felfelé az autók. Mivel árban nincs nagy szórás a legolcsóbb és a legtöbbe kerülő használt Peugeot 206 CC-k között, érdemes sokat megnézni a mintegy 100 meghirdetett használt autó közül, mert hasonló árban nagyon eltérő állapotú autók szórnak hasonló ársávban.

Röviden – Használt Mazda MX-5 NB, 1998-2005 Miért ezt? Mert a vezetési élmény és a nagyszériás japán technika egyedülálló ötvözete. Megbízható élményautó, siralmas korrózióvédelemmel.. Mennyit fogyaszt? 6,5 és 10 liter között. A Spritmonitor átlaga a 90 lóerősre 8,1, a 110 lóerősre 8,3, a 140 lóerős 1,8-asra 8,7 l/100 kilométer. Mennyibe kerül?

Mára a bukólámpás első generáció (NA) autói többe kerülnek. 700-800 ezer forinttól kapni NB-ket, az utolsók csekély futásteljesítménnyel akár 1,8-2 millió forintba kerülnek. Mi van helyette? Hasonlóan nagy élmény a Smart Roadster és a Roadster-Coupé. Technikájuk közel sem olyan golyóálló, mint az MX-5-é, cserébe nem rozsdásodnak. Az elsőkerék-hajtás ellenére is jó a FIAT Barchetta és az 1994 utáni Alfa Spider. Ha sportautót szeretnél az MX-5 erényeivel, de rozsdásodás nélkül, ideális a középmotoros Toyota MR2.

Effajta nyitott autós körképekből kihagyhatatlan a Mazda MX-5. Mivel a bukólámpás ősmodellek megritkultak és áruk is felment, itt az első nemzedék generáció erős modellfrissítésének tekinthető, de önálló, NB-kódnevű második generációra koncentrálunk. Most ezzel érhető el a roadsterélmény a legtöbb olvasónknak.

A roadster nem kabrió és nemcsak azért, mert szigorúan kétüléses műfaj. A roadster szétzilálja a frizurád, ráz, alig van benne rakodóhely, kicsi a csomagtere, cserébe örömmel ülsz bele és boldogan, kipirulva érkezel meg.

Az MX-5 elsődleges korlátja az autó mérete. 180, talán 185 centis magasságig érdemes benne gondolkodni, a magasabbaknak sajnos nem vagy csak nagyon erős kompromisszum árán jön szóba, mert könnyebben néznek ki a tetőkeret felet, mint a szélvédőn át. Ha beleférsz, akkor árnyas országúton tiéd a világ.

A manuális sebességváltó közvetlenül a sebességváltóba csatlakozik, a kapcsolás pontosságát nem rontja sem rudazat, sem huzal. A váltó éppoly zseniális, mint a könnyű, pillanatok alatt egy kézzel nyitható-zárható szövettető. A ponyvatetőnek nem a mechanizmusa sínyli meg az idő múlását, inkább tömítettségével, a beázással lehet gond.

Az 1998-2005 között második szériában a 110 lóerős motor a leggyakoribb, ami pont jó is bele. Van még 90 lóerős ezerhatos és 140 lóerős 1840 köbcentis, amelyből kompresszoros átépítések is léteznek. De a 110 lóerős benzines harapós, jól veszi a gázt és 7-9 l/100 kilométeres fogyasztása is kedvező.

Első autóként, városban és autópályán is sokat használt autókba kellene a sajnos elég ritka légkondicionáló. Annak, aki csak országúton zúz vele hétvégenként, elég a Nardi-kormány az örömautózáshoz. Mert egy MX-5 minden kilométeren megajándékoz a vezetés örömével, amit maximum egy emberrel tudsz megosztani.

Az autó technikája a 323-as Mazdák golyóállóságát hozza, akár a 90 vagy 110/115 lóerős 1,6-os, az 1,8-as motorral. Sajnos a kocsi rozsdásodási hajlama is régi Mazdákat idézi, a porhanyós sárvédőívektől indulva porladó küszöbökre és szitává korrodált alvázra számíthatunk, de a rugótornyokat sem kíméli az idő.

Aki hosszabb távra tervez a kocsival, vegyen inkább olcsóbban egy rozsdásat és csináltassa meg ő rendesen, minthogy beüljön egy látszatra korróziómentes autóba, aminek a küszöbét és sárvédőjét eladás előtt helyrepofozták, lefújták és pár hónappal később jön fel a rozsda a gányolás nyomán.

Röviden – Használt Chrysler Sebring JR, 2000-2007 Miért ezt? Mert családi autóként ennyi pénzért nincs jobb a békés és terebélyes amerikai kabriónál. Mennyit fogyaszt? A 141 lóerős átlaga 9,82, a 203 lóerős V6-é 9,98 l/100 kilométer a Spritmonitoron. Egyik sem elírás. Mennyibe kerül?

A 2000 és 2007 közötti modell ára nagyjából 1,1-1,8 millió forint közötti. Mi van helyette? Hasonló áron és korban, négy személynek gyakorlatilag semmi. Ha jóval többet rászánsz, esetleg Ford Focus CC, Audi A4 Cabriolet BMW E46 kabrió, Volvo C70 és a vászontetős Saab 9-3.

Itthon általános gyanakvás övezi az amerikai autókat, de az alkatrészellátásuk és a javításuk is megoldható 23 évvel azután, hogy Vágási Feri beszállt a világhálózatba. A sokak számára ismereten kocsi mellett az a fő érv, hogy négy felnőttnek valóban kényelmes nyitott tetős autót nemigen találsz a használt Chrysler Sebringek árából.

Ez ugyanis egy szép nagy, 4,9 méteres autó, amely felnőttekre szabott hátsó lábér mellett normális csomagteret kínál. Mivel vászonteteje a fém tetőknél kisebbre összehajtható, viszonylag sok csomaggal nem vagy rákényszerítve a zárt tetős utazásra, úgy is elindulhatsz vele nagyobb túrákra, ha csak az ég borul föléd.

Szappanszerűen legömbölyített, JX kódnevű elődjénél talán karakteresebb autó az ezredfordulón bemutatott Sebring JR. Külseje 2004-ben megváltozott, a modellfrissítéskor az addigi hűtőmaszkot leváltotta a hűtőrácsos lökhárító. A Sebring JR utóda, a Volkswagen konszern 2,0 PD TDI dízelmotorjával súlyosbított Sebring JS 2007-től volt megvásárolható, de nem adnék érte több pénzt az esztétikusabb formatervű elődnél.

Bár az autó nevét egy Florida-állambeli versenypálya ihlette, a Sebring azoknak való, akik nem sietnek és higgadt tempóban élvezik az életet. A motoros tetőmozgatás és a bőrülés elegánsabbá teszi az autót, az olcsónak ható kapcsolók rontják a minőségérzetet, de ezért a pénzért kit érdekel?

Az ezredforduló utáni JR Sebring kétféle motorral jutott el Európába, a 141 lóerős kétliteres négyhengeressel és a 203 lóerős, V6-ossal. Használtautó-behozatalban gondolkodóknak fontos adat, hogy 2002 júniusi, Euro 3-as autók közül a sornégyes regisztrációs adója 111 000, a hathengeresé 240 000 Ft. Aki hathengerest keres, jobban járhat az Euro 4-esekkel, mert egy 2006 decemberi 2.0 adója 120 000, a V6-é 260 000 Ft, mert jobb károsanyag-kibocsátási osztályba tartoznak. Az itthoni autók közül is a V6-ost érdemes venni, mert vegyes használatban, tehát nem városban, elhanyagolható a többletfogyasztása és nemcsak jóval erősebb, de a hangja és a járása is egészen más világ, mint a pórias négyhengeresé.

Bár a típus igen ritka, a kabrióból viszonylag sokat hirdetnek a Használtautón, a cikk írásakor 28 keres új gazdát. Az 1996 és 2000 közötti JX-generáció autói 700-800 ezer forinttól kaphatók. A cikkben tárgyalt modell ára 1,1-1,2 millió forintnál indul használtan, az autók zöme 1,5 millió forint körüli áron vár új tulajdonosra. A típus ára Ausztriában és Németországban is nyomott, 4000-5000 euró alatt találni belőle eladót magánszemélytől, 100 000 kilométer alatti futásteljesítménnyel.

Ha megtaláltátok a megfelelő autót, csak sapka vagy kalap kell a napszúrás és sál vagy kendő a huzattól megmerevedő nyak ellen. A hátulról támadó galád ellen légörvények ellen a szélfogó rendkívül praktikus találmány. Ha mindez adott, már csak a kozmetikai ipart érdemes segítségül hívni napégés ellen és jó sok vizet inni a kiszáradás ellen. Egy lepukkant nyitott Escortban és egy SL 500-ban ugyanaz a nap süt rád és ugyanaz a szél cirógat. Jó kabriózást mindenkinek!