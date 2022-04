Ilyen használt autót éri meg behozni Németországból

Használt autó – Mercedes-Benz 190, W201 Mi ez? 1982 decemberétől értékesített, 1993 májusáig gyártott középkategóriás autó, egyféle karosszériával, hátsókerék-hajtással. Modellfrissítés 1988 őszén, nagyobb lökhárítókkal, Sacco-deszkának hívott, széles ajtódíszléccel. Mennyibe kerül? Nagyjából 350-500 ezer forintba kerülnek a legolcsóbb W201-es Mercedesek. 700 ezer és egymillió Ft között gazdagabb a választék, innen nagy lendülettel mennek felfelé a hirdetési árak. Sok autót keres új gazdát 2,5-3-4 millió forintokért, de ennyiért nehéz eladni őket. Melyik motor jó bele? Benzinesből az 1,8, a 2,0 és a 2,3 literesek is hálás darabok. A 2.6-os sorhat szomjas, de kifinomult vele a W201. A dízelek is jók, a szívódízelek joggal legendásak. A 90-94 lóerős sorötös szívódízellel remek autó a 190D 2.5. Mi van helyette? Mercedesből a 124-es sorozat, amiből az első E-osztály lett. Ha nem is azonos ársávban, de Alfa Romeo 75 és 155, BMW 3-asból az E30 és az E36, hátsókerék-hajtással Ford Sierra. Audiból a B3-as és a B4-es, 1986-1994 közötti 80-as vagy az első A4 lehet alternatíva.

Kevés olyan kortalan autó létezik, mint a W201-es Mercedes-Benz. Legelső példányai már 10 éve OT-rendszámozhatók voltak, 2023-tól a széria legvégén gyártott autók is elvihetők oldtimervizsgára. A típusként idén 40 éves 190-es Mercedes születésnapját egy szépen megőrzött és jó kezekben lévő autóval ünnepeljük a Vezessen.

Tulajdonosa, Berecz Róbert az én generációm tagja, tehát ő is a Képes Autó Expresszt és az Auto Tradert lapozgatva álmodozott különféle használt autókról, mielőtt a használtautó-hirdetési újságokat elsöpörték volna az internetes piacterek. Robi az online hirdetésekből mindig jó érzékkel választja ki a potenciális autókat és nem rest megnézni őket az ország másik végében sem.

1989-es autó. Ha most vennétek egyet, a 118 lóerős, 1997 köbcentis motorral 240 ezer Ft volna rá a regadó és 47 850 Ft a vagyonszerzési illeték
0,33 az alaktényezője. A későbbi B3-as Audi 80 0,29-es értékéhez képest nem tűnik olyan nagy dobásnak, de akkoriban ez hatalmas előrelépés volt
Akadnak 350-500 ezres autók is, de a legtöbb használt W201-est ennek a többszöröséért árulják. Sokan elhiszik, hogy minden autó kincset ér csak azért, mert régen gyártották, de ez az állapotukon múlik, mert a romokat túl sokba kerülne feltámasztani
Nagy fogás volt, de nagyon sok munka van benne. Vastag kosz- és porréteg alól kellett kiszabadítani a fényezést. A karcok jó részét polírozással eltüntette a tulajdonos, a gyári fényezést kerámiabevonat óvja
Egy Euro 1-es besorolású 190E 2.0 Mercedes magyarországi regisztrációja a vételáron felül kb. 365 ezer Ft, plusz az utazási kiadások és a hazahozatal költségei
Itt a négyből három emelési pont volt enyhén rozsdás, a legtöbb eladó 190-esen négyből négyet kell szanálni
Rondán rozsdásodhatna a szélvédőkeret, de itt ezzel sincs gond
Részleteiben látni, mennyire gyönyörű lett ez az autó. Elvileg ez a motor bírja az E10-es benzint, de tulajdonosa 100-as üzemanyaggal jár. A 190E 2.0 átlaga 9,3 liter a Spritmonitoron
Ha könnyen szervizelhető, jól használható youngtimert kerestek, a W201 ideális autó. Sajnos külföldön is egyre nehezebb hasonlóan szép autót találni. A hátsó lámpák bordázása a tisztán tartásukat segíti a menetszéllel
Gyönyörű maradt a belső tere. A W201 alapfelszereltsége nagyon gyér
Népszerű extra volt az 1980-as években a rózsafa kormánykerék. Az utastér állapotán is sok múlik, a rengeteg különféle kárpit miatt nehéz pótolni az ajtóborításokat, tetőkárpitot és sok autóban végigreped a műszerfal
1984-től az excenteres pályán mozgó, a szélvédő sarkaihoz kinyúló ablaktörlőkar elvileg az üvegfelület 86 százalékát képes letörölni
Feszesen jár a kar, pontosan megvezetett, de autópályán hiányzik az ötödik fokozat a váltóból
Magas embereknek elég szűk belül a W201-es Mercedes, fejtér és lábhely sincs sok
Berecz Róbert nagyon megszerette a kétezres 190E-t. Sok munkája van benne, hogy W201-ese ilyen szép és megbízható lett
Nem dönthető le a hátsó üléstámla a csomagtartó bővítéséhez, mert útban van az 55 literes tank
Öt lengőkarral megvalósítható az ideális eset, amivel a kerék ki- és berugózáskor is abban a szögben kapcsolódik az aszfalthoz, amit a futóműfejlesztők kitaláltak
Megbízható motor az M102 kódjelű, láncos vezérlésű kétliteres. Dízelből volt öthengeres, benzinesből sorhatos is

Németországban találta egy magyar buszsofőr

Ezt az autót is a neten hirdette előző tulajdonosa, mert végül nem helyezte forgalomba saját nevére a Németországban fellelt, 1989-es évjáratú, elhanyagolt, de nem lelakott és eredeti állapotú, újrafényezésektől, gitteléstől mentes 190-est.

Mostani gazdája kifizetett rá 240 ezer Ft regisztrációs adót, 47 850 forintot vagyonszerzési illetékre, 22 800-at származás-ellenőrzésre és 16 290 forintot a friss vizsgáért.

Adódott még 18 500 Ft az eredetvizsgálatért, 6000-6000 Ft a törzskönyvre és a forgalmi engedélyre, majd 118 000 forint a rendszámra. A sorban következő S-es rendszám kijött volna 8500 forintból, de az autót nagyon feldobja az OTE-190-es rendszámtábla. Aki 3-3-as kombinációban gondolkodik, addig lépjen, amíg nyáron ki nem jönnek az új formátumú magyar rendszámok.

190E 2.0, 176 000 km, 1989

Nehéz meghatározni a fotókon látható Mercedes W201 értékét, mostani állapotában talán 1,8-2 millió forintra tehető. Nem lesz belőle egy gyűjtemény ékköve, de egy nagyon jó állapotban megmaradt, óra szerint 175 900 km-es használt autó. A vastag koszréteg alatt egy nagyon szép belső terű és sokfelé karcos, de gyári fényezésű 190-es rejtőzött, amelyet nem emésztett el a korrózió.

Itthon az ajtóbetétekről telioldalasnak vagy Sacco-deszkásnak hívják az 1988 őszi modellfrissítés utáni, szélesebb lökhárítós 190-est, amilyen ez is. Ekkortól széria a jobb külső tükör, állítható továbbá a vezetőülés magasága és az ülőlap dőlésszöge, ami kényelmesebé teszi az üléshelyzetet.

Mai szemmel a 190-es Mercedesek felszereltsége váratlanul szegényes lehet. Ne a motoros ablakemelőkre, a központi zárra, pláne ne a tolótető vagy a légkondicionáló hiányára gondoljatok, mert ezt akkor senki nem várta el.

De itt a hátsó ajtókból ki tudott maradni a nyitásérzékelő, emiatt csak az első ajtók kapcsolják fel a belső világítást és a jobb oldali külső visszapillantó tükör éppúgy nem volt alapfelszerelés, mint a színezett üveg. De a gyér felszereltség ellenére ez egy egészen kiváló autó, mert fejlesztése során sok mindent megkapott, ami gut és teuer.

Kisebb, de nem kevesebb

Ezt az autót a Mercedes egészen elképesztő szellemi és anyagi ráfordítással fejlesztette ki. 2,3 milliárd márka ment el rá, ami az inflációt nem számolva is 447 milliárd Ft lenne. Formájával és technikájával, az új fejlesztésű dízelmotorokkal a 190 új korszakot nyitott. A később főleg Amerikában Baby-Benznek becézett autó a R107-es SL roadstereket és a kurta G-osztályt leszámítva a márka legrövidebb autója volt, ám azzal az igénnyel készült, hogy kisebb méretben, de valódi Mercedes legyen.

1974-ben, az Állólámpás, W114-115 kódú Mercedesek lerövidítésével kezdődött a klasszikus sorozatoknál kisebb, középkategóriás Mercedes kifejlesztése. Élőben látva filigrán, kecses, nagyon jó arányú limuzin született magas és rövid farral.

0,33 az alaktényezője, ami a négy évvel később bemutatott, B3-as vagy szappantartó Audi 80 alapmodell mindössze 0,29-es értékéhez képest nem tűnik olyan nagy dobásnak, de akkoriban ez is komoly előrelépés volt.

Ebben a méretben a fejlesztés kezdetekor a hátsókerék-hajtású autók voltak többségben, a német volumenmárkák autói is hátul hajtottak, például a Ford Taunus és a 190-essel egyívású Sierra vagy a korábbi Opel Ascona C. De a motormérettől függetlenül 190 néven értékesített Mercedes széria inkább a 80-as Audi és főleg az 1975-ben az E21-gyel bevezetett 3-as BMW ellenfelének készült.

4-5-6 henger

Nekem szinte könnyet csal a szemembe, mennyiféle motorral készült ez a típus, hányféle ember vágyaira, szükségleteire adott jó választ a gyártó. A szívódízelek négy- vagy öthengeresek, 72-75 lóerős volt a kétliteres 190D, a 2,5 literes szívódízel 90 vagy 94 lóerőt adott le. Az öthengeres turbódízelként is létezett, 122 vagy 126 lóerővel, automatikus váltóval.

A 190E 2.6 nemes sportlimuzinként a korabeli S-osztály benzines alapmodelljében szolgáló 2597 köbcentis, M103 kódú sorhatot kapta, 166 környezetszennyező vagy 160 katalizátorral megtisztított lóerővel, 8,2 másodperces gyorsulással 100-ra és 215 km/órás végsebességgel. A csúcsmodellt csak 1992-től kezdték árulni, a sorhatos 190E 3.2 AMG 234 lóerős volt. Az AMG-modell alatti négyhengeres, 16 szelepes sportmodellek közül a 2,3 literes 2.3-16 Cosworth néven futott bizonyos országokban. A DTM-modellek alapját adó, 7000 fölé űzhető sportverziók ára nagyon elszaladt.

Megjött a Raumlenkerachse

1982-ben a Raumlenker-Hinterachse, a térbeli lengőkaros hátsó kerékfelfüggesztés világújdonság volt, innen vette át két évvel később a 124-es sorozat is. A korszakban megszokott ferde- vagy harántlengőkaros konstrukciónál jóval könnyebb és igényesebb megoldás volt, de a sok lengőkar annyiféle hangolási feladatot adott, hogy emiatt is elszaladtak a fejlesztési költségek. Megnyúlt a fejlesztés időigénye is, így az 1979-ben bemutatott S-osztály még kaphatta meg, csak három évvel később a W201.

Oldalanként öt-öt lengőkarral olyan egzaktul megvezethetők a kerekek, annyira pontosan komponálható az autó mozgása, annyira jó kompromisszumot lehet elérni a remek úttartás és a simogató rugózási kényelem között, hogy a mai prémiumtermékekben is ötlengőkaros futóművet találunk, időnként elöl is.

Öt lengőkarral megvalósítható az ideális eset, amivel a kerék ki- és berugózáskor is abban a szögben kapcsolódik az aszfalthoz, amit a futóműfejlesztők kitaláltak. Tehát merőlegesen vagy ahhoz közel. Az első futómű jóval szimplább felépítésű, rugóstagos alsó háromszöglengőkarral, mint a 124-esben.

Újdonság volt a márkánál egykarú ablaktörlő, amit olcsó olasz kisautókon látni. Csakhogy itt az egyetlen ablaktörlőkar 1984-től speciális excenteres pályán mozgott, kinyúlva a szélvédő sarkaihoz, amivel az üvegfelület elvileg 86 százalékát képes letörölni.

Mivel a lábérben nem maradt elég hely a negyedik pedálnak a márka nagyobb autóiban megszokott, lábbal aktiválható (de kézzel kioldható) rögzítőfékhez, a 190-es kézifékkarja a két első ülés között foglalja a helyet, mint a legtöbb autóban.

Milyen vezetni a 190-est?

Az 1997 köbcentis 190D mellett a porlasztós motorú 190-esek törlése után, 1990-ben bevezetett 190E 1.8 illetve a cikkben szerepelő 190E 2.0 a leggyakoribb modellváltozat, így használtan is ezek uralják a kínálatot.

33 éves autónál nehéz lenne kitalálni, hogy valós-e az óraállás, de a pontosan működő kormány, a feszesen, szoros megvezetéssel járó, cseppet sem lötyögős váltókar, az egészen parádés állapotú üléskárpit és belső tér arra utal, hogy erre az autóra nemcsak vigyáztak, de keveset is használták korábbi tulajdonosai. Szépséghiba is alig akad a biztonsági öv csatjának törött műanyagborításával vagy a műszerfali órák kifakult mutatóival.

Nem kell eredetiségfetisisztának lenni, ha a rózsafa kormánykeréknél és a 17-es BBS-replikafelniknél vonzóbbnak tartod a gyári kormányt és valamelyik gyári kerékszettet, de ez Robi autója, neki ezekkel a módosításokkal tetszik jobban.

Radikális ültetés

A radikális ültetés nagyon jót tett az autó kiállásnak. Ezekkel a rugókkal legalább hat centivel alacsonyabb lett az autó, ez nagyjából a háromszorosa az 1988-ban bevezetett gyári Sportline kivitel 21 mm-es ültetésének. A fekvőrendőröket nagyon óvatosan közelítettem meg vele, amikor a próbaútra átvehettem a kormányt.

5100-as fordulatszámon 118 lóerős a KE-Jetronic befecskendezős motor, 172 Nm a maximális forgatónyomatéka 3500-on. A 11,0 másodperes 100-ra gyorsulása és a 190 km/órás végsebesség ígéretes, de nem adja vissza azt, amennyire a kétliteres négyhengeres él a kézi váltós autóban. Negyedikben úgy húz, hogy többször is ránéztem a váltóra, nem hármasban gyorsítok-e mégis.

Nemcsak erőnléte miatt jó ez a motor, hanem élettartama miatt is. Kevésbé érzékeny, mint a Cosworth-által kifejlesztett és ott is gyártott hengerfejű, 2,3 és 2,5 literes 16 szelepesek. Főleg a láncos vezérlése tartósabb, bár a sportverziók sem rosszak és a lamellás sperres, 35 százalékos önzárású differenciálművel, 170-195 lóerővel élvezetes sportlimuzinok.

Autópályán hiányzik az ötödik fokozat, mert a Mercedes nemcsak az 1,8 literes alapmodelleket vagy a szívódízeleket szerelte négygangos váltóval, hanem alapáron itt is ez járt, hiába feszít a büszke 2.0 felirat a csomagtérfedélen.

Ötödik híján a fogyasztás is elég magas, ha kiélvezed a jól harapó, szépen forgó motor örömeit, az 55 literes tankból gyorsan fogy a benzin. A Spritmonitoron 9,3 liter a benzinesek és 10,6 liter/100 km az LPG-s autók átlaga ezzel a motorral, de a benzinigényt nehezebb 7,5-8 literre levinni, mint 11-12 literre feltornászni. Bár a motor elviselné az E10-es 95-öst, legalábbis adott a gyári jóváhagyása a legócskább benzinre, gazdája 100-as üzemanyaggal tankolja, ami most elég nagy érvágás.

Passzentos belül

Felszereltségén kívül méreteiben is kompromisszumot követel egy 190-es Mercedes, mert a W201 intimre szabott autó. Szűknek is mondhatnám, pedig a 2665 milliméteres tengelytáv igen hosszú, 10 centivel nagyobb, mint az E30-as 3-as BMW-é.

190 centimmel maximum irányító lehetnék egy kosárcsapatban, de a tolótető alatt már én is csak erősen megdöntött háttámlával fértem el.

Hátul is passzentos a hely, főleg a fejtér, de a térdeknek jutó hely sem a szintén hosszmotoros kocka 80-as Audit idézi, hogy ne keresztmotoros építésű autókkal példálózzak. Pont olyan szűk, mint a BMW E30, az elsődleges konkurens.

Hiába legendás a tartóssága, taxiként csak dél-európai országokban, konkrétan Portugáliában láttam sok 190D-t, ahol az emberek átlagos testmagassága kisebb, mint nálunk, pláne a germán vagy a délszláv országokban.

Mi baja lehet használtan a W201-es Mercedesnek?

Elsősorban a rozsdásodás viszi sírba a használt 190-es Mercedest. A barnulás indulhat az első és a hátsó sárvédők sarkaitól, sújthatja az ajtókat elsősorban az alsó élükön és a díszlécek mentén. Az ajtókat nagyon nehéz tartósan javítani, érdemes inkább nem rozsdás bontottat keresni belőlük és azt újrafényeztetni.

Szomorúbb a helyzet, ha a hátsó lengőkarok bekötési pontjainál mállik el a fém, ezért egy használt W201-es Mercedes megvásárlásánál a karosszéria állapot legyen a döntő.

Ritkaság, hogy a mechanikus tolótető ebben az autóban nem ázik be. Használt autóknál nagyon figyelni kell a vízelvezető-nyílások tisztán tartására, hogy a tetőoszlopokban megálló esővíz ne okozzon alattomos korróziót. Fontos, hogy ne kompresszorral fújjátok ki a nyílásokat, inkább mechanikusan, hosszú dróttal, üvegmosóval piszkáljátok átjárhatóra, mert a nagy légnyomás lenyomhatja a vízelvezető gumicsövet a csatlakozójáról. A beázásokról a tetőkárpit vízfoltjai tanúskodhatnak.

Bárhol rozsdásodhat, de vannak gócpontok

Szinte biztosra vehetitek az emelési pontok korrózióját. Még ezen a gyönyörű épségben megőrzött autón is rozsdás volt a négyből három. Mivel olyan ember nem vállalta el a munkát, akire érdemes lett volna rábízni, Berecz Róbert maga állt neki és vágta ki a rozsdás részeket, majd egy barátja, Zoli hegesztette be az ép lemezeket.

A tulajdonos kicserélte a lökhárítók műanyag ütközőrészét, lecsiszolta és lefújta a notóriusan elporladó akkumulátortálcát és felújította a kipufogót. Újra cserélte a hűtőradiátort az összes csővel együtt a motortérben. A motorral nem volt teendő, elég volt egy olajszerviz illetve a hűtőventilátor kapcsolója igényelt cserét.

Szerencsésen vette az autót, mert ebben a korban már gond lehet a hidrotőkékkel, a hidraulikus motortartó bakokkal, a futóműben az olajat eresztő kormány-lengéscsillapítóval, a kormányösszekötő gömbfejekkel.

Bármilyen tartós is a belső tér, 29 évvel a gyártás megszüntetése után ramaty állapotban lehet. A gyári kárpitok megritkulásával egyre nehezebb újrahúzatni az üléseket és mivel a hosszú gyártási periódus alatt a mintegy 51 külső fényezéshez összesen tízféle színben készültek szövet- és bőrbevonatú ülések eltérő ajtókárpitokkal, a belső téri elemek pótlása sem könnyű.

Ebben az autóban a műszeregységet javította meg a tulaj és a vezető oldali ülésben kellett kicserélnie az egyik törött rugót. A javításokban sokat segítettek a praktikákról, szervizmunkákról feltöltött videók.

Ha a karosszéria és a belső tér rendben van, az autó technikája és szervizelése a könnyebben megoldható feladatok közé tartozik. Példaértékű a W201-es Mercedesek tartóssága, normális szervizeléssel a félmillió kilométeres határ csak egy szám útban az egymillió felé. Csak azt ne felejtsétek el, hogy nagyon sok 190-es rég elment a Holdig meg vissza, pláne a dízelek, bármit is ígérjen a kilométer-számlálójuk.

Használt Mercedes 190 W201 árak

Gyorsan és mélyen bele lehet szeretni a 190-es Mercedesekbe. Érdemes most lépni, mert az árak még nincsenek túl olyan (f)elszálláson, amit az E30-as BMW maguk mögött tudhatnak. Jelenleg a Használtautón mintegy 35-40 eladó W201-es Mercedest hirdet tulajdonosa.

Félmillió forint alatt is van néhány, több akad 650 ezer és egymillió Ft között. Muzeális minősítésű vagy OT-vizsgára felkészített, eredeti állapotúnak mondott autók a 2-3,5 millió Ft körüli ársávban vannak fent, de akár ennek az összegnek a dupláját is elképzelheti értük egy-egy hirdető. Egy 190E 2.5-16 sportmodell a legalább 326 ezer km-es futásteljesítmény dacára 7 990 000 forintért keres új gazdát.

Nagyon széles sávban szórnak állapotra hasonló autók árai. A magasabb árú autókat zömmel elég régóta hirdeti a tulajdonosa, aki viszont nem árulni, hanem eladni szeretné a kocsit, az előbb-utóbb kénytelen lehet lejjebb vinni az árat.

Mi a helyzet külföldön?

Ha van bennetek kalandvágy, Németországban, Olaszországban vagy Ausztriában is találtok autókat, amelyek a regadóval együtt is kijönnek az itthon elkért összegekből.

Németországban, helyesebben a Mobile.de adatbázisában 4000 euróig 330 autót találtam a cikk feltöltésekor 1200 eurótól felfelé. Érdemes megnézni az E-Bay Kleinanzeigen felhozatalát is. Az osztrák Willhaben.at apróhirdetési portál a cikk írásakor 101 autót adott ki használt Mercedes-Benz 190-re keresve. A legalább fotón épkézlábnak tűnő autók 2000 euró körül kezdődnek, sok autóért kérnek 8-12 ezer euró közötti összegeket, de mintha Ausztriában is sokan azt hinnék, hogy bármilyen autó milliókat ér csak azért, mert 30-40 éve gyártották.

Ennyibe kerül rendszámozni egy külföldi 190-es Mercedest

A nyugati autók előnye, hogy ott az elmúlt évtizedekben kölcsönösen gyümölcsöző félrepillantások nélkül kellett az autóknak megfelelnie a műszaki vizsgákon, így az alacsony ársávban kevésbé szétrohadt autókat remélnék.

Ha kint találtok egy euro 1-es besorolású 190-es Mercedest ezzel a kétezres motorral, a vételáron felül kb. 365 ezer forint lesz a magyarországi regisztrációja. Plusz az utazási kiadások és a hazahozatal költségei, attól függően, hogy kinti vizsgás autóval lábon, exportrendszámmal jöttök vagy tréleren hozzátok. A legnagyobb tétel ebből a regisztrációs adó. A 2,6-os benzines regadója kerekítve 515 000 Ft lesz, a 2,5 literes dízeleké 240 000 Ft, nagyságrendileg ennyi a 2.0 benzineseké is.

Mivel a W201-es Mercedesek alapfelszereltsége nagyon gyér, sok autóban elöl is kurblis ablakemelővel, négygangos váltóval kell megbarátkoznotok. Az európai autókban alig fordul elő légkondicionáló, sokszor még az üvegezésük sem színezett.

Elvileg 1 879 626 vagy 1 879 629 darab W201-es Mercedes-Benz készült Sindelfingenben és Brémában, az egykori Borgward-üzemben, ami az autó legendás tartósságával máig garantálja a túlélők nagy számát.

Használtan a Mercedes 190 tökéletes kezdőkocsi annak is, akik szeretne egy klasszikus autót, de nem akar ráfaragni a projektre az alkatrészellátás bajai vagy a túlérzékeny technika miatt. Műszaki oldalról a 190-es Mercedes ideális autó annak, aki a youngtimerek örömeit minél kevesebb kellemetlenséggel kívánja megélni.