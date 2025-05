Az amerikai Seattle városában látványos és súlyos közlekedési baleset történt szombaton, amelyben egy katonai jármű zuhant az úttestre az Interstate 90-es autópályáról. A Washington Állami Járőrszolgálat vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.

A helyi rendőrségi jelentés szerint a katonaság által használt, homokszínű Humvee kelet felé haladt az I-90-esen, amikor lesodródott az útról, áttörte a kerítést, átvágott egy szervizúton, majd az autópályahídról lezuhant a 38. utcára, közvetlenül egy alagút kijárata elé.

A baleset következtében a páncélozott vas súlyosan összeroncsolódott. A közösségi médiában megosztott fényképeken jól látható, hogy a jármű jobb első kereke, valamint a felfüggesztés darabokra tört. A tetőszerkezet egy része összezúzódott, miután az utánfutó, amit maga után húzott, a járműre esett.

This happened just a bit ago. This military vehicle pulling a trailer was on EB 90, drifted right, went off the roadway and crashed over the wall into SE 38th St in the east gate area of Bellevue. Two minor injuries and no other vehicles involved. pic.twitter.com/7d0WrNHOxZ

— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio) May 10, 2025