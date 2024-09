Rövid próbakör zárt pályán nem mindig jelent jót, de amikor azt mondják, hogy az egyik feladat az, hogy driftelni kell a GT-vel, a másik pedig a Dark Horse változatok nyúzása nem túl gyors, de zárt pályán, az mindig jobb, mintha közúton lenne csak lehetőségünk vezetni egy autót. A Mustang esetében pedig az ilyen igazi ajándék, úgyhogy röfögjön az a V8!

Kézi váltós autókban ültem csak, így nem tudom, milyen most a tízfokozatú, automata váltó, de miután az előzőből az egyiket pont amiatt vitte el tőlem a tréler, nincs is benne túl nagy bizodalmam. Ellenben a kézi váltóval! Lábnapot már régen tartottam, pedig a kuplunghoz kéne, koca kondizóként a karedzés megy nálam is inkább, ami most jól jön, mert a váltó kapcsolásához erő kell.

Tolom a hetyke gombot, emelem a kuplungot és a Mustang hatalmas orra finoman elindul. Korábban nem volt ilyen kezes emlékeim szerint, most viszont semmi bukdácsolás, ez a hétköznapi sofőröknek kedves lesz. A GT elvileg a puhább változat, de ennek is minden porcikája bizsereg az ötliteres motortól, ahogy befordulok a körpályára. Menetstabilizátor kikapcsolva, nézzük, mit tud!

Forgok összevissza a vizes, befelé döntött körpályán, mint disznó a jégen, mire meglesz a jó gázállás. Nem egyértelmű, hogy a Mustang mindig megcsúszik, új fejlesztésű Pirelli P-Zerókkal szerelik, amik betapadnak a vizes műgyantán is, ha elengedem a gázt, elég ördöginek tűnik, de most inkább csúszkáljunk. A dupla tárcsás kuplung bírja a rugdosást, úgyhogy fix gázállásnál kap egy telitalpast a bal lábamtól, amitől vezényszóra keresztbe vágja magát a szálkás test.

Messze nem olyan egyszerű íven tartani, mint gondolnám. Mondjuk, az én bordó GT-m alap futóművével néha pont a billegésével törte meg a lendületet, másszor a V8-as ereje lett sok, de azért pár kör után már éreztük egymást. Kormányzása lágyabb, mint korábban, de még mindig jó a súlya, az ülés viszont így használva annyira nem jó, lábbal kellett tartanom magam a mókázás közben.

A Dark Horse csak egy kicsit más minden ponton, de éppen eléggé, hogy teljesen másnak érződjön a GT-nél. A belső kiegészítők is hozzák a hangulatot, de mintha a motor is kicsit máshogy, mélyebben szólna. Tolom a Tremec váltót 1-esbe, húzom a 2-est, ahogy leforogja a motor a 7000-et, és most jó, hogy a váltókar ennyire masszív, akaratlanul is befeszül a karom attól, ahogy váltáskor megránt a nyomaték, így legalább nem tépem le róla a gombot.

Fantasztikusan szól a V8-as, majdnem úgy, mint korábban a Mach-1-ben. Leforgatva nagyon sportos, de olyan hosszúak a fokozatok, hogy a Drivingcampben még a hosszú egyenesben is csak a 2-es jut el tiltásig, harmadikat nem is kapcsolok. Közben feltűnik, hogy dobálom jobbra-balra az autót, mégsem érzek bizonytalanságot. Könnyen megy a kormány, itt most a GT-ben érzett billegés is teljesen hiányzik a MagneRide futómű miatt, a kanyartempó hajszál híján olyan, mint egy M-es BMW-ben.

A környék zeng a három V8-astól, ahogy püfölik a tiltást és bűzlik a fékektől, amiket érezhetően zabálnak az autók. Pedig a GT és a Dark Horse is 1800 kilogramm körül nyom csak. Annyira könnyedén és jól vezethető a Dark Horse, hogy talán az AMG GT-t sem élveztem itt ennyire. Mondjuk ehhez a kézi váltó is sokat hozzátesz, olyan jó nyers, egyszerű, őszinte az egész, olyan jólesik vele menni, mint a reggeli első nyújtózás, egyszerűen kell a szervezetnek.

Megemlítve a furcsa kézifékkart is, egyelőre nem tudom hová tenni. Driftelni nem sikerült vele úgy, mint kuplungrúgással, kéziféknek használni meg furcsa, kicsit felhúzva kell tartani, hogy aktiválja a rögzítőféket, aztán visszaesik a helyére.